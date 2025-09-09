بولكادوت (DOT) ارتفع بنسبة 5.2%، متصدراً المؤشر للأعلى

تقدم مؤشرات CoinDesk تحديثها اليومي للسوق، مسلطة الضوء على أداء المتصدرين والمتأخرين في مؤشر CoinDesk 20.

يتم تداول مؤشر CoinDesk 20 حاليًا عند 4093.61، بارتفاع 1.8% (+71.58) منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت الشرق يوم الجمعة.

ستة عشر من أصل 20 أصلًا يتم تداولها بشكل أعلى.

المتصدرون: DOT (+5.2%) و SOL (+4.5%).

المتأخرون: BCH (-3.0%) و POL (-1.4%).

مؤشر CoinDesk 20 هو مؤشر واسع النطاق يتم تداوله على منصات متعددة في عدة مناطق حول العالم.