بولكادوت (DOT) ارتفع بنسبة 5.2%، متصدراً المؤشر للأعلى

تقدم مؤشرات CoinDesk تحديثها اليومي للسوق، مسلطة الضوء على أداء المتصدرين والمتأخرين في مؤشر CoinDesk 20.
يتم تداول مؤشر CoinDesk 20 حاليًا عند 4093.61، بارتفاع 1.8% (+71.58) منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت الشرق يوم الجمعة.
ستة عشر من أصل 20 أصلًا يتم تداولها بشكل أعلى.
المتصدرون: DOT (+5.2%) و SOL (+4.5%).
المتأخرون: BCH (-3.0%) و POL (-1.4%).
مؤشر CoinDesk 20 هو مؤشر واسع النطاق يتم تداوله على منصات متعددة في عدة مناطق حول العالم.
المصدر: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher