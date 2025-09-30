البورصةDEX+
في غضون ذلك، لا يزال PI غارقاً في الخسائر، حيث انهار بنسبة 30% خلال الشهر الماضي.

أخبار شبكة Pi (PI) اليوم: 30 سبتمبر

بواسطة: CryptoPotato
2025/09/30 18:58
التطورات المحيطة بشبكة Pi والأداء السعري الأخير لـ PI. هذه هي المواضيع الرئيسية التي سنستكشفها في السطور التالية.

شبكة Pi تأخذ مركز الصدارة

في الشهر الماضي، أعلنت شبكة Pi أنها ستكون راعياً ذهبياً لحدث TOKEN2049 في سنغافورة (الذي يُعقد في 1-2 أكتوبر)، وأن مؤسستها المشاركة، الدكتورة تشينغدياو فان، ستكون من بين المتحدثين في المؤتمر.

كشف الفريق مؤخراً أنها ستقدم عرضاً تقديمياً بعنوان "مستقبل الكريبتو: من السيولة إلى المنفعة - مسارات Web3 نحو الابتكار"، من الساعة 4:30 إلى 4:45 مساءً بتوقيت سنغافورة في 1 أكتوبر.

ذكّرت شبكة Pi بأن حدث TOKEN2024 هو أحد أكبر تجمعات الكريبتو السنوية. من المتوقع أن يحضر نسخة هذا العام أكثر من 25,000 شخص، مع متحدثين بارزين بما في ذلك ريتشارد تينغ، جاستن صن، آرثر هايز، تشارلز هوسكينسون، باولو أردوينو، توم لي، ودونالد ترامب جونيور، جميعهم مقرر أن يعتلوا المنصة في مرحلة ما.

15 يوماً حتى نهاية الهاكاثون

في أغسطس، قص فريق شبكة Pi شريط هاكاثون Pi 2025: وهو حدث "يدعو المطورين لبناء ونشر تطبيقات Pi ذات معنى تعزز المنفعة في العالم الحقيقي باستخدام Pi وتساعد في تشكيل النظام البيئي."

قبل يومين، وصل إلى منتصف الطريق، بينما من المقرر أن يكون التقديم النهائي في 15 أكتوبر. تشمل بعض التطبيقات التي طورها المستخدمون حتى الآن Starmax (الذي يمكّن الناس من شراء السلع باستخدام PI بطريقة بسيطة) وNature's Pulse (الذي يربط المستهلكين بالمزارعين).

يتضمن الهاكاثون أيضاً مجموع جوائز سيوزع 160,000 توكن PI ليتم مشاركتها بين ما يصل إلى ثمانية فرق. سيحصل المركز الأول على 75,000 عملة، ويكسب المركز الثاني 45,000، ويُمنح المركز الثالث 15,000.

نظرة على سعر PI

على الرغم من التطورات الأخيرة المحيطة بشبكة Pi، استمر سعر توكنها الأصلي في أدائه السلبي. اعتباراً من وقت النشر، يتم تداوله بحوالي 0.26 دولار (وفقاً لبيانات CoinGecko)، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% خلال الشهر الماضي.

بدأت أرصدة التبادل في الزيادة مرة أخرى، وهو ما يمكن تفسيره على أنه خطوة البيع المسبق وقد يؤدي إلى انهيار إضافي. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد بداية أكتوبر إطلاق توكن رئيسي: وهو تطور قد يعمق المشاعر الهبوطية.

قبل بضعة أيام، لاحظ أحد مستخدمي X المشهورين أن PI لم يعد جزءاً من نادي أفضل 50 عملة كريبتو. وتوقعوا أن الأصل "سيتلاشى على الأرجح إلى غبار" بسبب "عدم وجود منفعة" و"عدم وجود لامركزية".

ظهر المنشور أخبار شبكة Pi (PI) اليوم: 30 سبتمبر لأول مرة على CryptoPotato.

