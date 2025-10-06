أخبار شبكة Pi: عودة اتهامات سحب البساط (Rug Pull) مع خسارة التوكن 18 مليار دولار في ستة أشهر

ظهر المنشور أخبار شبكة Pi: اتهامات Rug Pull تعود للظهور مع خسارة التوكن 18 مليار دولار في ستة أشهر لأول مرة على Coinpedia Fintech News

ارتفع بيتكوين فوق 123,600 دولار والإيثريوم مستقر فوق 4,500 دولار. كما يتداول XRP بالقرب من 2.96 دولار. ومع ذلك، لم تتبع شبكة Pi تعافي السوق. يتداول التوكن الآن حول 0.26 دولار، وهو انخفاض حاد من أعلى مستوى له في فبراير عند 2.98 دولار. أدى هذا الانخفاض إلى محو أكثر من 18 مليار دولار من القيمة في نصف عام.

تزايد إحباط المجتمع

أثارت الخسائر غضبًا بين مجتمع Pi. يتساءل البعض الآن عما إذا كان المشروع يمكن أن يستمر. ذهب معلق التشفير السيد سبوك إلى حد وصف الانهيار بأنه "Rug Pull في الأساس". قام العديد من المستخدمين بتعدين Pi لسنوات مع القليل من النتائج، بينما لا تزال مجموعة صغيرة تؤمن بسعر ثابت قدره 314,159 دولار للعملة، وهو ادعاء يرفضه معظم الخبراء.

أسئلة حول الشفافية

واجهت Pi أيضًا انتقادات بشأن تعاملها مع العرض والهجرة. أثارت التغييرات في قواعد إصدار التوكن مخاوف من أن الفريق قد يمدد العرض للحفاظ على مشاركة المستخدمين. يجادل النقاد بأن المشروع يفتقر إلى الوضوح بشأن جمع التبرعات، ودور مؤسسة Pi، وما إذا كان المطلعون قد باعوا التوكنات بشكل خاص. تؤثر هذه الشكوك بشكل كبير على مصداقية المشروع.

عقبات التبني

يبدو التبني المؤسسي بعيدًا أيضًا. تقول Pi إن أكثر من 14 مليون مستخدم اجتازوا KYC، لكن المخاوف بشأن تسرب البيانات والأرقام المتضخمة لا تزال قائمة. بدون ضمانات أقوى وأرقام شفافة، من غير المرجح أن تلتزم البورصات واللاعبين المؤسسيين. حتى ذلك الحين، تخاطر Pi بالتراجع أكثر بينما تنمو المشاريع الأخرى.

ما الذي ينتظرنا

تستمر شبكة Pi في وصف نفسها بأنها "عملة مشفرة للناس". ومع ذلك، بدون إدراج في البورصات، وتحسين الشفافية، واقتصاديات التوكن الأكثر وضوحًا، تظل آفاقها على المدى الطويل غير مؤكدة. في الوقت الحالي، تتداول Pi على حافة السوق، تاركة مستخدميها يتساءلون عما إذا كانت جهودهم ستؤتي ثمارها يومًا ما.