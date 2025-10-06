عمليات احتيال إلكتروني تستهدف دائني FTX وسط عمليات السداد الجارية

أصدرت بورصة العملات المشفرة المفلسة تنبيهًا أمنيًا عاجلًا هذا الأسبوع، محذرة المطالبين من الوقوع في فخ رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لاسترداد الأصل التي تتظاهر بأنها اتصالات رسمية.

ظهرت تقارير متعددة بعد بدء الجولة الثالثة من مدفوعات الدائنين في نهاية سبتمبر، بإجمالي 1.6 مليار دولار تقريبًا من الأموال الموزعة. تم تصميم رسائل الاحتيال، التي تشبه إلى حد كبير التحديثات الأصلية من مسؤولي إعادة هيكلة FTX، لخداع المستخدمين لزيارة مواقع احتيالية أو ربط محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.

يبدو أن المجرمين الإلكترونيين يقومون بانتحال شخصية كل من إدارة إعادة هيكلة Kroll وصندوق استرداد FTX - الكيانين المسؤولين عن إدارة ومعالجة مطالبات الدائنين. غالبًا ما تشير هذه الرسائل المزيفة إلى نسب الدفع و"بوابات التوزيع" وتعليمات للتحقق من الحسابات، وكلها تهدف إلى استدراج الضحايا لمشاركة المعلومات الحساسة.

أكدت FTX أن اتصالاتها الرسمية لن تطلب أبدًا من المستخدمين ربط محافظ خارجية أو الوصول إلى مواقع الطرف الثالث. يتم التعامل مع جميع التحديثات الشرعية حصريًا من خلال بوابة المطالبات المعتمدة من FTX.

جاء التحذير بعد التوزيع الرئيسي الثالث للدائنين على المنصة، والذي شمل العملاء المحليين والدوليين وكذلك المطالبين غير المضمونين. كان على كل مشارك اجتياز التحقق من الهوية قبل إصدار المدفوعات عبر القنوات المعتمدة. وفقًا لـ FTX، تستغرق العملية عادة عدة أيام عمل لإكمالها.

أصبحت محاولات الاحتيال الإلكتروني تهديدًا متزايدًا عبر قطاع العملات المشفرة، خاصة خلال أحداث الدفع الرئيسية أو عمليات token airdrop عندما تكون المبالغ الكبيرة من المال قيد التداول. قدرت شركة أمن البلوكتشين ScamSniffer أن أكثر من 12 مليون دولار من العملات المشفرة تم سرقتها من خلال مخططات الاحتيال الإلكتروني في أغسطس وحده - وهو مؤشر على مدى تطور هذه العمليات.

رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لاسترداد الأصل التي تستهدف مستخدمي FTX خادعة بشكل خاص، حيث تعد بنسب سداد مضخمة بين 118٪ و 142٪ من أرصدتهم الأصلية لخلق شعور بالإلحاح. يدعي البعض حتى أنهم يمثلون "شركاء توزيع موثوقين" مكلفين بتسهيل التحويلات، مما يضيف شرعية للاحتيال.

يحذر المحللين من أن حملات الاحتيال الإلكتروني هذه قد تزداد حدة مع استمرار مؤسسة FTX في إصدار شرائح تسوية إضافية في الأشهر المقبلة. بالنسبة للعديد من الدائنين الذين تحملوا بالفعل انتظارًا لمدة عامين، قد تجعلهم نفاد الصبر والمعلومات المضللة أكثر عرضة للخداع.

منذ فبراير، وزع فريق استرداد FTX أكثر من 7.8 مليار دولار من أصل 16.5 مليار دولار من الأصول المستردة المقدرة. من المتوقع أن تستمر مدفوعات الدائنين حتى عام 2026، مع تعهد المؤسسة بإعادة ما يصل إلى 118٪ من أرصدة الحسابات المؤهلة بمجرد انتهاء العملية.

حثت البورصة المطالبين على التعامل مع جميع رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بشك، والتحقق المزدوج من عناوين URL الرسمية، وتجنب النقر على الروابط المضمنة. مع استغلال المحتالين بنشاط للاهتمام العام باسترداد أموال FTX، يقول خبراء الأمن السيبراني إن اليقظة هي الدفاع الحقيقي الوحيد.

