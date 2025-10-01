البورصةDEX+
TLDR أطلقت Phantom تطبيق Phantom Cash، وهو تطبيق متكامل لمدفوعات العملات المشفرة مبني على بلوكتشين الإيثريوم. يعمل التطبيق الجديد بواسطة العملة المستقرة CASH المرتبطة بالدولار الأمريكي، والمصممة للمعاملات اليومية. تهدف Phantom إلى تحسين مدفوعات الكريبتو من خلال التكامل مع شبكة التجار العالمية لـ Stripe. سوق العملات المستقرة يقترب من الحد الأقصى الصارم البالغ 300 مليار دولار، مما يزيد من حدة المنافسة [...] ظهر منشور "العملة المستقرة CASH من Phantom على سولانا تستهدف سوق العملات المستقرة" لأول مرة على Blockonomi.

عملة CASH المستقرة من Phantom على سولانا تستهدف سوق العملات المستقرة

بواسطة: Blockonomi
2025/10/01 05:34
ملخص سريع

  • أطلقت فانتوم تطبيق فانتوم كاش، وهو تطبيق متكامل لمدفوعات العملات المشفرة مبني على بلوكتشين الإيثريوم.
  • يعمل التطبيق الجديد بواسطة العملة المستقرة CASH المرتبطة بالدولار الأمريكي، والمصممة للمعاملات اليومية.
  • تهدف فانتوم إلى تحسين مدفوعات الكريبتو من خلال التكامل مع شبكة التجار العالمية لـ Stripe.
  • يقترب سوق العملات المستقرة من سقف 300 مليار دولار، مما يزيد من حدة المنافسة بين المصدرين مثل فانتوم.
  • تجعل شبكة سولانا السريعة والقابلة للتوسع منها منصة رئيسية لحلول العملات المستقرة ومدفوعات الكريبتو.

أطلقت فانتوم رسمياً تطبيق فانتوم كاش، وهو تطبيق متكامل لمدفوعات العملات المشفرة، مبني على بلوكتشين سولانا. تتضمن الخدمة الجديدة العملة المستقرة CASH المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل مدفوعات الكريبتو. تزيد هذه الخطوة من حدة المنافسة المتنامية في سوق العملات المستقرة، الذي يقترب من القيمة السوقية البالغة 300 مليار دولار.

فانتوم تقدم العملة المستقرة CASH على سولانا

تم تصميم التطبيق المتكامل الجديد من فانتوم، فانتوم كاش، لتبسيط مدفوعات العملات المشفرة على سولانا. يدعم التطبيق العملة المستقرة CASH التي تم إطلاقها حديثًا، والمرتبطة بالدولار الأمريكي. تدعي فانتوم أن العملات المستقرة الحالية لم يتم تصميمها للمعاملات اليومية، مما دفع إلى إنشاء هذا الحل الجديد.

تهدف العملة المستقرة إلى جعل مدفوعات الكريبتو أكثر أمانًا وسهولة للمستخدمين. كما وعدت فانتوم أيضًا بالتكامل مع شبكة التجار العالمية لـ Stripe. ستمكن هذه الخطوة المستخدمين من الدفع بالعملات المشفرة بسلاسة عبر منصات مختلفة.

يهدف إطلاق فانتوم إلى معالجة القيود الحالية في سوق العملات المستقرة. من خلال الاستفادة من سرعة بلوكتشين سولانا وتكاليف المعاملات المنخفضة، يعد التطبيق بتحسين قابلية الاستخدام. وفقًا للإعلان، يعد هذا الإطلاق خطوة نحو جعل الكريبتو أكثر سهولة للمعاملات اليومية.

دور سولانا في حروب العملات المستقرة

يشهد سوق العملات المستقرة نموًا سريعًا، حيث تقترب قيمته السوقية من 300 مليار دولار. يعكس قرار فانتوم ببناء عملتها المستقرة الخاصة على سولانا اتجاهًا أكبر في مجال الكريبتو. تجعل شبكة سولانا السريعة والقابلة للتوسع منها مرشحًا رئيسيًا لحلول العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة.

يعتقد الخبراء أن هذا يمثل بداية "دورة العملات المستقرة الفائقة"، حيث ستدفع المنافسة الابتكار وتعزز المزيد من التطورات. أكد ميرت، المؤسس المشارك لـ Helius، أن مصدري العملات المستقرة لن يتمكنوا بعد الآن من أخذ جميع العوائد لأنفسهم. من المتوقع أن تعود هذه المنافسة المتزايدة بين تطبيقات الدفع بالفائدة على المستخدمين في النهاية.

وضعت سولانا نفسها كساحة معركة رئيسية في هذه المنافسة. يجعلها تأثير شبكتها القوي والسيولة لاعبًا حاسمًا في مشهد العملات المستقرة. مع انضمام فانتوم كاش إلى لاعبين آخرين، بما في ذلك Tether و Circle، سيستمر تأثير سولانا في هذا المجال في الارتفاع.

ظهر منشور العملة المستقرة CASH من فانتوم على سولانا تستهدف سوق العملات المستقرة لأول مرة على Blockonomi.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

