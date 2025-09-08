بيتر شيف يهاجم تنبؤ توم لي المتفائل دائماً بوصول البيتكوين (BTC) إلى 200 ألف دولار

الهبوط دون 100,000 دولار؟

دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟

وجه بيتر شيف، المؤسس المشارك لشركة إيشيلون ويلث بارتنرز، انتقادات إلى توم لي من فندسترات، أحد أشهر المتفائلين الدائمين في وول ستريت، بسبب توقعاته المفرطة في التفاؤل لسعر البيتكوين (BTC).

لي، الذي توقع أن سعر العملة المشفرة الرائدة يمكن أن يصل إلى مستوى 200,000 دولار، ألقى باللوم في الأداء الضعيف الأخير للعملة المشفرة الرائدة على تردد المجلس الاحتياطي الاتحاد في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار شيف إلى أن الذهب تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، ووصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3,620 دولار.

كما ذكرت U.Today ، ادعى المعلق المالي الشهير سابقًا أن أولئك الذين اختاروا البيتكوين انتهى بهم الأمر بالرهان على الحصان الخاسر بعد أن وصل سعر الذهب إلى ذروة جديدة بسبب تزايد احتمالات خفض المجلس الاحتياطي الاتحاد للأسعار دون السيطرة الكاملة على التضخم.

الهبوط دون 100,000 دولار؟

يجادل شيف الآن بأن البيتكوين في الواقع أكثر عرضة للهبوط دون 100,000 دولار من الارتفاع فوق 200,000 دولار، محذرًا من أن ضعف أداء البيتكوين مقابل الذهب هو في الواقع نذير سيء للعملة المشفرة الرائدة.

قد يعجبك أيضًا

"الأسواق تتطلع إلى المستقبل. هذا هو السبب في ارتفاع الذهب بنسبة 10% قبل خفض الأسعار القادم. فشل البيتكوين في الارتفاع مع الذهب بناءً على نفس التوقعات يجب أن يثير قلقه،" قال شيف.

المراهنون في بوليماركت متشائمون أيضًا بشأن رهان لي. في وقت النشر، هناك حاليًا فرصة بنسبة 8% فقط لوصول البيتكوين إلى 200,000 دولار هذا العام. ومن الجدير بالذكر أن البيتكوين لديه حاليًا نفس احتمالية الانهيار دون مستوى 70,000 دولار بحلول نهاية عام 2025.

دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟

صرح شيف مؤخرًا أن عوائد البيتكوين على مدى أربع سنوات ستبدو مخيبة للآمال بمجرد خروج "المزيد من الهواء" من فقاعة البيتكوين. وقد أشار إلى أن العملة المشفرة انخفضت بالفعل بنسبة 16% مقابل الذهب خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من تسجيل عوائد مثيرة للإعجاب نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي.

هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كانت دورات الأربع سنوات، التي يُعتقد أنها مرتبطة بآلية تنصيف البيتكوين، لا تزال موجودة. يجادل بعض المحللين بأنها فعليًا انتهت .