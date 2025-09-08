بيتر شيف يهاجم تنبؤ توم لي المتفائل دائماً بوصول البيتكوين (BTC) إلى 200 ألف دولار

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "بيتر شيف ينتقد بشدة توقع توم لي المتفائل دائمًا بوصول بيتكوين (BTC) إلى 200 ألف دولار" على موقع BitcoinEthereumNews.com. الهبوط دون 100,000 دولار؟ دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ وجه بيتر شيف، المؤسس المشارك لشركة Echelon Wealth Partners، انتقادات إلى توم لي من Fundstrat، أحد أشهر المتفائلين دائمًا في وول ستريت، بسبب توقعاته المفرطة في التفاؤل بشأن سعر بيتكوين (BTC). لي، الذي توقع أن سعر العملة المشفرة الرائدة يمكن أن يصل محتملاً إلى مستوى 200,000 دولار، ألقى باللوم في الأداء الضعيف الأخير للعملة المشفرة الرائدة على تردد المجلس الاحتياطي الاتحاد في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار شيف إلى أن الذهب تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، ووصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3,620 دولار. كما أفاد موقع U.Today، ادعى المعلق المالي الشهير سابقًا أن أولئك الذين اختاروا بيتكوين انتهى بهم الأمر بالرهان على الحصان الخاسر بعد أن وصل سعر الذهب إلى ذروة جديدة بسبب تزايد احتمالات خفض المجلس الاحتياطي الاتحاد لأسعار الفائدة دون السيطرة الكاملة على التضخم. الهبوط دون 100,000 دولار؟ يجادل شيف الآن بأن بيتكوين في الواقع أكثر عرضة للهبوط دون 100,000 دولار من الارتفاع فوق 200,000 دولار، محذرًا من أن ضعف أداء بيتكوين مقابل الذهب هو في الواقع نذير سيء للعملة المشفرة الرائدة. قد يعجبك أيضًا "الأسواق تتطلع إلى المستقبل. لهذا السبب ارتفع الذهب بنسبة 10% قبل خفض الأسعار القادم. إن فشل بيتكوين في الارتفاع مع الذهب بناءً على نفس التوقعات يجب أن يثير قلقه،" قال شيف. المراهنون في Polymarket متشائمون أيضًا بشأن رهان لي. في وقت النشر، هناك حاليًا فرصة بنسبة 8% فقط لوصول بيتكوين إلى 200,000 دولار هذا العام. ومن الجدير بالذكر أن بيتكوين لديه حاليًا نفس احتمالية الانهيار دون مستوى 70,000 دولار بحلول نهاية عام 2025. دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ صرح شيف مؤخرًا أن عوائد بيتكوين على مدى أربع سنوات ستبدو مخيبة للآمال بمجرد خروج "المزيد من الهواء" من فقاعة بيتكوين. وقد أشار إلى أن العملة المشفرة انخفضت بالفعل بنسبة 16% مقابل الذهب خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من تسجيل عوائد مثيرة للإعجاب نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي. هناك...ظهر منشور "بيتر شيف ينتقد بشدة توقع توم لي المتفائل دائمًا بوصول بيتكوين (BTC) إلى 200 ألف دولار" على موقع BitcoinEthereumNews.com. الهبوط دون 100,000 دولار؟ دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ وجه بيتر شيف، المؤسس المشارك لشركة Echelon Wealth Partners، انتقادات إلى توم لي من Fundstrat، أحد أشهر المتفائلين دائمًا في وول ستريت، بسبب توقعاته المفرطة في التفاؤل بشأن سعر بيتكوين (BTC). لي، الذي توقع أن سعر العملة المشفرة الرائدة يمكن أن يصل محتملاً إلى مستوى 200,000 دولار، ألقى باللوم في الأداء الضعيف الأخير للعملة المشفرة الرائدة على تردد المجلس الاحتياطي الاتحاد في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار شيف إلى أن الذهب تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، ووصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3,620 دولار. كما أفاد موقع U.Today، ادعى المعلق المالي الشهير سابقًا أن أولئك الذين اختاروا بيتكوين انتهى بهم الأمر بالرهان على الحصان الخاسر بعد أن وصل سعر الذهب إلى ذروة جديدة بسبب تزايد احتمالات خفض المجلس الاحتياطي الاتحاد لأسعار الفائدة دون السيطرة الكاملة على التضخم. الهبوط دون 100,000 دولار؟ يجادل شيف الآن بأن بيتكوين في الواقع أكثر عرضة للهبوط دون 100,000 دولار من الارتفاع فوق 200,000 دولار، محذرًا من أن ضعف أداء بيتكوين مقابل الذهب هو في الواقع نذير سيء للعملة المشفرة الرائدة. قد يعجبك أيضًا "الأسواق تتطلع إلى المستقبل. لهذا السبب ارتفع الذهب بنسبة 10% قبل خفض الأسعار القادم. إن فشل بيتكوين في الارتفاع مع الذهب بناءً على نفس التوقعات يجب أن يثير قلقه،" قال شيف. المراهنون في Polymarket متشائمون أيضًا بشأن رهان لي. في وقت النشر، هناك حاليًا فرصة بنسبة 8% فقط لوصول بيتكوين إلى 200,000 دولار هذا العام. ومن الجدير بالذكر أن بيتكوين لديه حاليًا نفس احتمالية الانهيار دون مستوى 70,000 دولار بحلول نهاية عام 2025. دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ صرح شيف مؤخرًا أن عوائد بيتكوين على مدى أربع سنوات ستبدو مخيبة للآمال بمجرد خروج "المزيد من الهواء" من فقاعة بيتكوين. وقد أشار إلى أن العملة المشفرة انخفضت بالفعل بنسبة 16% مقابل الذهب خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من تسجيل عوائد مثيرة للإعجاب نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي. هناك...

بيتر شيف يهاجم تنبؤ توم لي المتفائل دائماً بوصول البيتكوين (BTC) إلى 200 ألف دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
  • الهبوط دون 100,000 دولار؟ 
  • دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ 

وجه بيتر شيف، المؤسس المشارك لشركة إيشيلون ويلث بارتنرز، انتقادات إلى توم لي من فندسترات، أحد أشهر المتفائلين الدائمين في وول ستريت، بسبب توقعاته المفرطة في التفاؤل لسعر البيتكوين (BTC). 

لي، الذي توقع أن سعر العملة المشفرة الرائدة يمكن أن يصل إلى مستوى 200,000 دولار، ألقى باللوم في الأداء الضعيف الأخير للعملة المشفرة الرائدة على تردد المجلس الاحتياطي الاتحاد في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار شيف إلى أن الذهب تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، ووصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3,620 دولار.

كما ذكرت U.Today، ادعى المعلق المالي الشهير سابقًا أن أولئك الذين اختاروا البيتكوين انتهى بهم الأمر بالرهان على الحصان الخاسر بعد أن وصل سعر الذهب إلى ذروة جديدة بسبب تزايد احتمالات خفض المجلس الاحتياطي الاتحاد للأسعار دون السيطرة الكاملة على التضخم.  

الهبوط دون 100,000 دولار؟ 

يجادل شيف الآن بأن البيتكوين في الواقع أكثر عرضة للهبوط دون 100,000 دولار من الارتفاع فوق 200,000 دولار، محذرًا من أن ضعف أداء البيتكوين مقابل الذهب هو في الواقع نذير سيء للعملة المشفرة الرائدة. 

قد يعجبك أيضًا

"الأسواق تتطلع إلى المستقبل. هذا هو السبب في ارتفاع الذهب بنسبة 10% قبل خفض الأسعار القادم. فشل البيتكوين في الارتفاع مع الذهب بناءً على نفس التوقعات يجب أن يثير قلقه،" قال شيف. 

المراهنون في بوليماركت متشائمون أيضًا بشأن رهان لي. في وقت النشر، هناك حاليًا فرصة بنسبة 8% فقط لوصول البيتكوين إلى 200,000 دولار هذا العام. ومن الجدير بالذكر أن البيتكوين لديه حاليًا نفس احتمالية الانهيار دون مستوى 70,000 دولار بحلول نهاية عام 2025.

دورة أربع سنوات مخيبة للآمال؟ 

صرح شيف مؤخرًا أن عوائد البيتكوين على مدى أربع سنوات ستبدو مخيبة للآمال بمجرد خروج "المزيد من الهواء" من فقاعة البيتكوين. وقد أشار إلى أن العملة المشفرة انخفضت بالفعل بنسبة 16% مقابل الذهب خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من تسجيل عوائد مثيرة للإعجاب نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي.

هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كانت دورات الأربع سنوات، التي يُعتقد أنها مرتبطة بآلية تنصيف البيتكوين، لا تزال موجودة. يجادل بعض المحللين بأنها فعليًا انتهت

أعرب لي مؤخرًا عن رأيه بأن تدفق المستثمرين المؤسسيين قد جلب "خصائص مضادة للدورة" إلى السوق. 

المصدر: https://u.today/peter-schiff-lambasts-permabull-tom-lees-200k-bitcoin-btc-prediction

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02694-0.59%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004019+4.11%
1
1$0.01983-7.85%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,698.66
$101,698.66$101,698.66

-0.53%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.56
$3,419.56$3,419.56

-0.25%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.66
$153.66$153.66

-1.31%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3869
$2.3869$2.3869

+0.79%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11238
$0.11238$0.11238

+5.01%