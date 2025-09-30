البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تتصاعد حدة البحث عن انفجار عملة meme القادمة مع مناقشة مجموعات تيليجرام، وفضاءات X، ومنتديات التداول حول أي الأسماء يمكنها تحقيق مكاسب تغير الحياة.تتصاعد حدة البحث عن انفجار عملة meme القادمة مع مناقشة مجموعات تيليجرام، وفضاءات X، ومنتديات التداول حول أي الأسماء يمكنها تحقيق مكاسب تغير الحياة.

بيبيتو ضد عملة PENGU وعملة Pump: أي عملة meme ستحقق انفجارًا بنسبة 15,000%، في الدورة القادمة

بواسطة: The Cryptonomist
2025/09/30 17:18
Pudgy Penguins
PENGU$0.014398-2.99%
pump.fun
PUMP$0.003934-7.36%
Memecoin
MEME$0.001519-2.50%
Cyberlife
LIFE$0.00002818+9.64%
GAINS
GAINS$0.01764+6.97%

منشور برعاية*

تتصاعد حدة البحث عن انفجار عملة meme القادمة مع مناقشة مجموعات تيليجرام، وفضاءات X، ومنتديات التداول حول أي الأسماء يمكن أن تحقق مكاسب تغير الحياة. ثلاثة عملات بارزة تهيمن على المحادثات. Pepeto (PEPETO) تظهر كمنافس حقيقي لدوجكوين بزخم ما قبل البيع وميزة الفائدة أولاً، بينما تبني عملة PENGU وعملة الضخ PUMP جاذبية ولكن يُنظر إليها على أنها مسارات أطول قد تصل إلى ذروتها بحلول عام 2027.

Pepeto: منافس دوجكوين 2025 قيد الإنشاء

Pepeto ليست مجرد راكب آخر لموجات الثقافة. مع أكثر من 6.8 مليون دولار تم جمعها في البيع المسبق وسعر توكن 0.000000155 دولار، فهي توفر نوع نقطة الدخول المنخفضة التي يتوق إليها المستثمرون. بعيدًا عن الضجيج، أظهر الفريق منصة تبادل PepetoSwap التجريبية، وهي منصة بدون رسوم مقرر أن تدرج الموجة التالية من عملات meme في 2026، وهو مستوى من التقدم يميز Pepeto قبل الإطلاق.

يمكن للمالكين الرهان بنسبة 225% APY، وتركيب المواقف قبل وقت طويل من وصول الإدراجات. بمشاركة 420 تريليون كحد أقصى للعرض مع pepe، تطور Pepeto قصة الميم، وتؤطر P-E-P-E كماضي وتدعي T لـ التكنولوجيا و O لـ الفرصة كمستقبلها. هذا التحول هو سبب تسمية الكثيرين لها "النسخة التي كان يمكن أن تكون عليها pepe".

يجادل بعض المحللين بأنه إذا ارتفعت Pepeto إلى تسعير pepe بالقرب من 0.00001094 دولار، فقد ترى مدخلات البيع المسبق المبكرة مضاعفات مذهلة. أضف إلى ذلك الرهان وتصبح حالة الارتفاع أقوى حتى بالنسبة لأولئك الذين يسعون وراء أفضل العملات المشفرة للشراء الآن.

PENGU: من ثقافة NFT إلى منافس في السوق

بدأت عملة PENGU كظاهرة NFT ونمت لتصبح رمزًا مميزًا للميم بقيمة سوقية 2.3 مليار دولار بالقرب من 0.036 دولار. مع ما يقرب من 63 مليار توكن في التداول ونمو مجتمعي ثابت، أضافت 20% خلال الأسبوع الماضي، مما يحافظ على الاهتمام حيًا عبر القنوات الاجتماعية.

لتحقيق 15,000%، مع ذلك، ستحتاج PENGU إلى القفز إلى ما بعد 5 دولارات، وهو طلب كبير حتى مع علامة تجارية مدفوعة بـ NFT. على النقيض من ذلك، يترك دخول Pepeto بجزء من السنت مساحة أكبر بكثير للمضاعفات الأسية، وهذا هو سبب ظهور المقارنات مع انطلاقة شيبا إينو مرارًا وتكرارًا.

عملة الضخ: لعبة منصة إطلاق ميم سولانا

عملة الضخ PUMP، الرمز المميز وراء Pump.fun، أصبحت مركز الإطلاق المفضل لميمات سولانا. يتم تداولها بالقرب من 0.006 دولار مع عرض متداول حوالي 354 مليار وساعدت في تغذية عمليات إطلاق لا حصر لها، حتى أنها شهدت جمع 600 مليون دولار في دقائق في وقت سابق من هذا العام، وهو علامة على الطلب المستمر.

ومع ذلك، بينما تركز PUMP على طاقة ميم سولانا، تدمج Pepeto كلاً من البنية التحتية والسرد. مع نقطة دخول بيع مسبق أقل بكثير من PUMP ومنصة تبادل تجريبية حية قيد التداول بالفعل، فإن جاذبية Pepeto تجذب تجار التجزئة والحيتان المبكرة التي تبحث عن الحركة التالية بنمط x100.

توقعات الأسعار: كيف يمكن لـ Pepeto تحقيق مكاسب بنسبة 15,000%

بسعر البيع المسبق اليوم البالغ 0.000000155 دولار، يؤمن تخصيص 10,000 دولار في Pepeto حوالي 64.5 مليار توكن. إذا اتبعت Pepeto مسار القادة الآخرين، فإن حسابات الارتفاع تصبح جدية بسرعة كبيرة.

السيناريوالسعر المستهدفقيمة استثمار 10,000 دولار
Pepeto تصل إلى سعر Pepe (0.000009701 دولار)627,000 دولار6,170%
Pepeto ترتفع إلى نصف سعر Dogecoin (0.1207 دولار)7.79 مليون دولار77,900%
Pepeto تطابق سعر Dogecoin (0.2414 دولار)15.58 مليون دولار155,800%

• الوصول إلى السعر الحالي لـ pepe يعني 61x (+6,170%)، مع نفس الحد الأقصى للعرض 420T.

• نصف سعر Dogecoin يعني 779x (+77,900%).

• مطابقة سعر Dogecoin تعني 1,558x (+155,800%).

حتى في المسار المحافظ، فإن وصول Pepeto فقط إلى مستوى pepe يحول 10,000 دولار إلى أكثر من 600,000 دولار. بالاقتران مع الرهان بنسبة 225%، يضاعف المالكون المبكرون التوكنات قبل الإدراجات، مما يجعل هدف العنوان 15,000% يبدو واقعيًا في هذه الدورة.

بحلول نهاية العام: أفكار نهائية حول الثلاثة

تظل عملات meme مضاربة، لكن إمكانية الارتفاع تظل هائلة. قد ترى عملة PENGU وعملة الضخ أقوى مراحلها بحلول 2027 مع توسع النظم البيئية، بينما تبرز Pepeto الآن. مع أموال البيع المسبق التي تجاوزت بالفعل أكثر من 6.8 مليون دولار، والرهان بنسبة 225% APY، وقصة العلامة التجارية المرتبطة بأصول pepe، تجذب Pepeto نوع الاهتمام الذي طارد SHIB ذات مرة.

إذا تحركت Pepeto من 0.000000155 دولار نحو نطاق تداول pepe، فقد تواجه المدخلات المبكرة مكاسب تحدث مرة واحدة في الدورة. السؤال على كل شاشة: هل ستكون Pepeto منافس دوجكوين التالي للقيادة؟ سيجيب المؤمنون المبكرون والمكدسون الثابتون على ذلك. للحصول على التفاصيل، يستضيف موقع Pepeto جميع معلومات البيع المسبق، والمجتمع نشط على تيليجرام و X.

تصرف، اشترِ، وارهن قبل الإدراجات

قم بتوصيل MetaMask أو Trust Wallet الخاص بك

قم بزيارة الموقع الرسمي: pepeto.io

اختر USDT أو ETH أو BNB أو بطاقة الائتمان

اشترِ بسعر 0.000000155 دولار خلال البيع المسبق

ارهن بنسبة 225% APY واحتفظ مع تراكم النمو

إخلاء المسؤولية:

لشراء PEPETO، استخدم فقط الموقع الرسمي: https://pepeto.io. مع اقتراب تاريخ الإدراج، كن على دراية بعمليات الاحتيال التي تستخدم اسم المشروع لتضليل المستثمرين. تحقق دائمًا من المصادر قبل الالتزام بالأموال.

لمزيد من المعلومات حول PEPETO:

الموقع الإلكتروني: https://pepeto.io

الورقة البيضاء: https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

تيليجرام: https://t.me/pepeto_channel

انستغرام: https://www.instagram.com/pepetocoin/

تويتر/X: https://x.com/Pepetocoin

*تم دفع مقابل هذا المقال. لم تكتب Cryptonomist المقال أو تختبر المنصة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,858.43
$101,858.43$101,858.43

-0.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.01
$3,416.01$3,416.01

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-1.41%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3802
$2.3802$2.3802

+0.51%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11152
$0.11152$0.11152

+4.21%