بيبيتو ضد عملة PENGU وعملة Pump: أي عملة meme ستحقق انفجارًا بنسبة 15,000%، في الدورة القادمة

تتصاعد حدة البحث عن انفجار عملة meme القادمة مع مناقشة مجموعات تيليجرام، وفضاءات X، ومنتديات التداول حول أي الأسماء يمكن أن تحقق مكاسب تغير الحياة. ثلاثة عملات بارزة تهيمن على المحادثات. Pepeto (PEPETO) تظهر كمنافس حقيقي لدوجكوين بزخم ما قبل البيع وميزة الفائدة أولاً، بينما تبني عملة PENGU وعملة الضخ PUMP جاذبية ولكن يُنظر إليها على أنها مسارات أطول قد تصل إلى ذروتها بحلول عام 2027.

Pepeto: منافس دوجكوين 2025 قيد الإنشاء

Pepeto ليست مجرد راكب آخر لموجات الثقافة. مع أكثر من 6.8 مليون دولار تم جمعها في البيع المسبق وسعر توكن 0.000000155 دولار، فهي توفر نوع نقطة الدخول المنخفضة التي يتوق إليها المستثمرون. بعيدًا عن الضجيج، أظهر الفريق منصة تبادل PepetoSwap التجريبية، وهي منصة بدون رسوم مقرر أن تدرج الموجة التالية من عملات meme في 2026، وهو مستوى من التقدم يميز Pepeto قبل الإطلاق.

يمكن للمالكين الرهان بنسبة 225% APY، وتركيب المواقف قبل وقت طويل من وصول الإدراجات. بمشاركة 420 تريليون كحد أقصى للعرض مع pepe، تطور Pepeto قصة الميم، وتؤطر P-E-P-E كماضي وتدعي T لـ التكنولوجيا و O لـ الفرصة كمستقبلها. هذا التحول هو سبب تسمية الكثيرين لها "النسخة التي كان يمكن أن تكون عليها pepe".

يجادل بعض المحللين بأنه إذا ارتفعت Pepeto إلى تسعير pepe بالقرب من 0.00001094 دولار، فقد ترى مدخلات البيع المسبق المبكرة مضاعفات مذهلة. أضف إلى ذلك الرهان وتصبح حالة الارتفاع أقوى حتى بالنسبة لأولئك الذين يسعون وراء أفضل العملات المشفرة للشراء الآن.

PENGU: من ثقافة NFT إلى منافس في السوق

بدأت عملة PENGU كظاهرة NFT ونمت لتصبح رمزًا مميزًا للميم بقيمة سوقية 2.3 مليار دولار بالقرب من 0.036 دولار. مع ما يقرب من 63 مليار توكن في التداول ونمو مجتمعي ثابت، أضافت 20% خلال الأسبوع الماضي، مما يحافظ على الاهتمام حيًا عبر القنوات الاجتماعية.

لتحقيق 15,000%، مع ذلك، ستحتاج PENGU إلى القفز إلى ما بعد 5 دولارات، وهو طلب كبير حتى مع علامة تجارية مدفوعة بـ NFT. على النقيض من ذلك، يترك دخول Pepeto بجزء من السنت مساحة أكبر بكثير للمضاعفات الأسية، وهذا هو سبب ظهور المقارنات مع انطلاقة شيبا إينو مرارًا وتكرارًا.

عملة الضخ: لعبة منصة إطلاق ميم سولانا

عملة الضخ PUMP، الرمز المميز وراء Pump.fun، أصبحت مركز الإطلاق المفضل لميمات سولانا. يتم تداولها بالقرب من 0.006 دولار مع عرض متداول حوالي 354 مليار وساعدت في تغذية عمليات إطلاق لا حصر لها، حتى أنها شهدت جمع 600 مليون دولار في دقائق في وقت سابق من هذا العام، وهو علامة على الطلب المستمر.

ومع ذلك، بينما تركز PUMP على طاقة ميم سولانا، تدمج Pepeto كلاً من البنية التحتية والسرد. مع نقطة دخول بيع مسبق أقل بكثير من PUMP ومنصة تبادل تجريبية حية قيد التداول بالفعل، فإن جاذبية Pepeto تجذب تجار التجزئة والحيتان المبكرة التي تبحث عن الحركة التالية بنمط x100.

توقعات الأسعار: كيف يمكن لـ Pepeto تحقيق مكاسب بنسبة 15,000%

بسعر البيع المسبق اليوم البالغ 0.000000155 دولار، يؤمن تخصيص 10,000 دولار في Pepeto حوالي 64.5 مليار توكن. إذا اتبعت Pepeto مسار القادة الآخرين، فإن حسابات الارتفاع تصبح جدية بسرعة كبيرة.

السيناريو السعر المستهدف قيمة استثمار 10,000 دولار Pepeto تصل إلى سعر Pepe (0.000009701 دولار) 627,000 دولار 6,170% Pepeto ترتفع إلى نصف سعر Dogecoin (0.1207 دولار) 7.79 مليون دولار 77,900% Pepeto تطابق سعر Dogecoin (0.2414 دولار) 15.58 مليون دولار 155,800%

• الوصول إلى السعر الحالي لـ pepe يعني 61x (+6,170%)، مع نفس الحد الأقصى للعرض 420T.

• نصف سعر Dogecoin يعني 779x (+77,900%).

• مطابقة سعر Dogecoin تعني 1,558x (+155,800%).

حتى في المسار المحافظ، فإن وصول Pepeto فقط إلى مستوى pepe يحول 10,000 دولار إلى أكثر من 600,000 دولار. بالاقتران مع الرهان بنسبة 225%، يضاعف المالكون المبكرون التوكنات قبل الإدراجات، مما يجعل هدف العنوان 15,000% يبدو واقعيًا في هذه الدورة.

بحلول نهاية العام: أفكار نهائية حول الثلاثة

تظل عملات meme مضاربة، لكن إمكانية الارتفاع تظل هائلة. قد ترى عملة PENGU وعملة الضخ أقوى مراحلها بحلول 2027 مع توسع النظم البيئية، بينما تبرز Pepeto الآن. مع أموال البيع المسبق التي تجاوزت بالفعل أكثر من 6.8 مليون دولار، والرهان بنسبة 225% APY، وقصة العلامة التجارية المرتبطة بأصول pepe، تجذب Pepeto نوع الاهتمام الذي طارد SHIB ذات مرة.

إذا تحركت Pepeto من 0.000000155 دولار نحو نطاق تداول pepe، فقد تواجه المدخلات المبكرة مكاسب تحدث مرة واحدة في الدورة. السؤال على كل شاشة: هل ستكون Pepeto منافس دوجكوين التالي للقيادة؟ سيجيب المؤمنون المبكرون والمكدسون الثابتون على ذلك. للحصول على التفاصيل، يستضيف موقع Pepeto جميع معلومات البيع المسبق، والمجتمع نشط على تيليجرام و X.

