مع كفاح سوق العملات المشفرة للحفاظ على الزخم، يستكشف الباحثون عن أفضل كريبتو للشراء الآن خيارات بديلة بين طروحات العملات الأولية. أصبح Pepenode، بنموذج التعدين الافتراضي الفريد، مفضلاً لدى العديد من المستثمرين. مع جمع ما يقرب من مليون دولار بالفعل، يقول المحللون إن Pepenode قد يكون الأصل التالي الذي سيتضاعف 100 مرة بفضل موضوعاته واستخداماته الفريدة. ذهب Cryptonews إلى حد تسميته الكريبتو التالي الذي سيتضاعف 1000 مرة، مشيراً إلى قدرته على توفير فرصة للمستخدمين لتعدين عملات meme ذات القيمة العالية والموثوقة. ومع ذلك، هل يمتلك هذا التوكن ما يلزم للانفجار فعلياً؟ تسلط هذه المقالة الضوء على ما إذا كان حقاً من أفضل اختيارات الكريبتو لهذا العام. التركيز على الجانب المُلعب للتعدين كان تعدين العملات المشفرة دائماً تحت هيمنة القلة القادرين على تحمل تكلفة التكنولوجيا لتشغيله. علاوة على ذلك، كانت الجوانب التقنية للأنظمة البيئية كافية لجعل الناس يتراجعون عن هذا الاحتمال. هنا يأتي دور Pepenode في تغيير الأمور. التعدين هنا ليس نفس المعالجة على السلسلة، بل يتبع نهجاً مُلعباً خارج السلسلة. تقوم الفكرة الأساسية على شراء "عقد Meme" من خلال إنفاق توكنات PEPENODE$. يمكن شراء هذه العقد معاً لإنشاء أجهزة تعدين داخل بيئة افتراضية. بعد مرحلة البناء الأولية، يمكن أيضاً ترقية هذه الأجهزة. يقدم الموقع الرسمي تخطيطاً بسيطاً لكيفية ظهور هذه اللعبة. لديها نفس الأسلوب الاستراتيجي مثل ألعاب مثل Roller Coaster Tycoon، ولكن في مجال تعدين العملات المشفرة. يمكن استخدام توكنات PEPENODE$ لتشغيل أجهزة التعدين هذه لتعدين المزيد من التوكنات. ومع ذلك، في حالات خاصة ومن خلال ترقيات فريدة، يمكن أيضاً تعدين توكنات مثل Pepe وFartcoin. نظام تعدين ذو قيمة عالية وموثوقة إحدى أكبر نقاط القوة التي تدفع Pepenode إلى القمة...

بيبينود مرشح ليكون توكن بمضاعفة 100 مرة في 2025

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:57
Moonveil
MORE$0.004026+4.03%
SQUID MEME
GAME$43.9311+0.15%
TokenFi
TOKEN$0.006573-2.24%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.005486-7.64%

مع كفاح سوق العملات المشفرة للحفاظ على الزخم، فإن أولئك الذين يبحثون عن أفضل تشفير للشراء الآن يستكشفون خيارات بديلة بين عروض العملات الأولية للكريبتو. أصبح Pepenode، بنموذج التعدين الافتراضي الفريد، مفضلاً بين العديد من المستثمرين.

مع جمع ما يقرب من مليون دولار بالفعل، يقول المحللين إن Pepenode يمكن أن يكون الأصل التالي بعائد 100 ضعف بفضل موضوعاته وحالات استخدامه الفريدة.

ذهبت Cryptonews إلى حد تسميتها بالعملة المشفرة التالية بعائد 1000 ضعف، مشيرة إلى قدرتها على توفير الفرصة للمستخدمين لتعدين عملات meme ذات القيمة العالية والموثوقة. ومع ذلك، هل يمتلك هذا التوكن ما يلزم للانفجار فعلياً؟ تسلط هذه المقالة الضوء على ما إذا كان يمكن أن يكون حقًا أحد أفضل اختيارات الكريبتو لهذا العام.

التركيز على الجانب المُلعب للتعدين

كان تعدين العملات المشفرة دائمًا تحت هيمنة القلة الذين يمكنهم تحمل تكلفة التكنولوجيا لتشغيلها. علاوة على ذلك، كانت الجوانب التقنية للأنظمة البيئية كافية لجعل الناس يتراجعون عن هذا الاحتمال. هنا يأتي دور Pepenode في تغيير الأمور.

التعدين هنا ليس هو نفس المعالجة على السلسلة، بل له نهج مُلعب خارج السلسلة.

تم بناء الفكرة بأكملها حول شراء "عقد Meme" من خلال إنفاق رموز $PEPENODE.

يمكن شراء هذه العقد معًا لإنشاء أجهزة تعدين داخل بيئة افتراضية. بعد مرحلة البناء الأولية، يمكن أيضًا ترقية هذه الأجهزة.

يقدم الموقع الرسمي تخطيطًا بسيطًا لكيفية ظهور هذه اللعبة. لديها نفس الأسلوب الاستراتيجي مثل ألعاب مثل Roller Coaster Tycoon، ولكن ضمن مجال تعدين العملات المشفرة.

يمكن استخدام رموز $PEPENODE لتشغيل أجهزة التعدين هذه لتعدين المزيد من الرموز. ومع ذلك، في حالات خاصة ومن خلال ترقيات فريدة، يمكن أيضًا تعدين رموز مثل Pepe و Fartcoin.

نظام تعدين ذو قيمة عالية وموثوقة

أحد أكبر نقاط القوة التي تدفع Pepenode إلى قمة قوائم "أفضل كريبتو للشراء الآن" للعديد من المستثمرين هي حقيقة أنه يدعم التعدين لعملات meme ذات القيمة العالية والموثوقة مثل Pepe و Fartcoin. تتيح هذه القدرة لـ Pepenode الاستحواذ على مجتمع كليهما.

Pepe، وهي عملة مشفرة تم إطلاقها خلال فترة أزمة الكريبتو، تم نسب الفضل إليها في إعادة سوق الكريبتو من شتاء الكريبتو بمفردها. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول هذا التوكن ذو الطابع الضفدعي بسعر 0.000001 دولار بالضبط ولديه قيمة سوقية تزيد عن 4.2 مليار دولار.

يظهر مخطط السعر أن عملة meme في مرحلة توحيد، ويمكن أن يؤدي اتجاهها الحالي إلى زيادة سعرية مكافئة.

نشر محلل الكريبتو TradingShot مؤخرًا أنه نظرًا لأن Pepe تواصل التداول جنبًا إلى جنب مع قناة صاعدة، فقد ترتفع إلى 0.0001 دولار قبل نهاية الدورة.

رمز آخر يُقال إن Pepenode يسمح بتعدينه هو Fartcoin. كان Fartcoin أيضًا قصة نجاح كبيرة في مجال وكيل الذكاء الاصطناعي للكريبتو. يتم تداوله حاليًا بأعلى قليلاً من 0.75 دولار، وتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة 759.2 مليون دولار. على الرغم من أنه ليس أصلاً ذو قيمة سوقية عالية بالضبط، إلا أنه تفوق تاريخيًا على العديد من العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية.

وصف المحلل Tenzu الرسم البياني الأخير لـ Fartcoin بأنه جميل، مشيرًا إلى أنه في وضع يمكنه من الاستفادة مباشرة من ارتفاع البيتكوين، مما يعني أن لديه إمكانات صعود هائلة.

يجعل الوصول إلى هذه الرموز ذات القيمة العالية والموثوقة من Pepenode رهانًا قويًا بين المستثمرين الراغبين في الغوص في اقتصاد الميمات بطريقة أكثر إبداعًا.

مزايا البيع المسبق لـ Pepenode تختلف عن المعتاد

تمكن Pepenode أيضًا من توليد اندفاع شراء بين مجتمع العملات المشفرة لأن البيع المسبق الخاص به مُلعب. يتم تقديم المستثمرين في البيع المسبق إلى آلية تعدين خارج السلسلة (مُلعبة)، مما يتيح لهم إنشاء أجهزة تعدين أكثر قوة والحصول على ميزة عندما يتعلق الأمر بمكافآت التعدين.

علاوة على ذلك، هناك أيضًا الرهان، الذي يقدم أكثر من 1660% APY في وقت كتابة هذا التقرير. هذا يخلق هوية مزدوجة لـ Pepenode: واحدة كمعدن والأخرى كبروتوكول رهان. هذا يضيف إلى قيمة البيع المسبق، الذي يعد بالفعل بمكاسب للمتحركين المبكرين يمكن أن تصل إلى 100 ضعف، وفقًا لادعاءات بعض المحللين.

هل يجب اعتبار Pepenode أفضل كريبتو للشراء الآن؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل Pepenode يمكن اعتباره أفضل كريبتو للشراء الآن. فيما يلي بعض الأسباب البارزة.

إجراءات البيع المسبق

حقيقة أن تفرد Pepenode متاح للجمهور لتجربته خلال البيع المسبق يمنحه إمكانية التفوق على العديد من الأصول ذات القيمة السوقية العالية المتاحة في السوق. مع البيع المسبق يأتي وعد بفرص المتحركين المبكرين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب من 5 إلى 10 أضعاف عندما يصل يوم الإدراج.

اقتصاد تعدين عملات الميم

لم تكن هناك عملة مشفرة في الماضي توفر نظامًا بيئيًا لتعدين عملات meme، خاصة تلك التي تستخدم آلية إجماع دليل الحصة. لكن Pepenode، ببروتوكوله المُلعب، يجعل ذلك ممكنًا.

نهج التعدين الخاص به هو في الأساس لعبة حيث لا يتم الكشف عن الآليات الأساسية ولكن على السطح تبدو مثل التعدين. هذا يكفي لجذب المبتدئين الذين يرغبون في الترفيه عن فكرة التعدين ولكن ليس لديهم الوقت للتعامل مع التعقيدات المرتبطة به.

موضوعات Pepe

بينما يعتمد الكثير مما يحاول Pepenode القيام به على لعبة التعدين الخاصة به، فإنه يركز أيضًا على صور تشبه Pepe بطريقة فريدة. يمنح عامل منجم Pepe، الذي يُظهر Pepe قصيرًا بفأس في يده، العملة المشفرة جاذبية مغامرة، مما يجعلها مناسبة للباحثين عن الكريبتو الاجتماعي.

تسويق مركز للغاية

تحدثت منشورات متعددة، تتراوح من NewsBTC إلى CoinSpeaker، بشكل إيجابي عن جانب التعدين في Pepenode. كلهم يتفقون على أن Pepenode له قيمة. هذا يمنح المشروع دفعة تسويقية لتجميع المزيد من المتابعين أكثر مما لديه بالفعل.

سردية "الأول في العالم"

سردية Pepenode تجعله أيضًا متميزًا. من خلال تأسيس نفسه كأول عملة ميم "تعدين للكس

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

