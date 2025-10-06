البورصةDEX+
بيبي ($PEPE) يتصدر أفضل مشاريع MEME من حيث النشاط الاجتماعي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:00
أطلقت LunarCrush، وهي منصة معروفة للقياسات في الوقت الفعلي لمشاريع الكريبتو و Web3 الدخول إلى ، قائمة تصنيفات أفضل 10 مشاريع meme بناءً على نشاطها الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتصدر PEPE ($PEPE) عملات meme الأخرى بناءً على النشاط الاجتماعي. بشكل أساسي، يتكون النشاط الاجتماعي من المشاركة في المنشورات والتفاعلات مع المنشورات.

يتصدر PEPE ($PEPE) بـ 35.6 ألف منشور مشارك و 5.8 مليون منشور قائم على التفاعل، وفقًا لسجل الـ 24 ساعة الأخيرة على LunarCrush. يمكن ملاحظة أن $PEPE يتقدم بفارق ضئيل قدره 0.1 ألف في المنشورات المشاركة عن مشروعه المعاصر Dogecoin ($DOGE) بـ 35.5 ألف و 4.3 مليون من خلال المنشورات المشاركة والتفاعلات، على التوالي.  نشر Phoenix هذا الخبر عبر حساب X الرسمي الخاص به.

$TRUMP و$PUMP و$APE يتنافسون على الاهتمام

يتنافس OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) و PUMP. fun ($PUMP) بشكل وثيق مع بعضهما البعض بـ 26.9 ألف و 20.2 ألف منشور مشارك و 4.3 مليون و 6.6 مليون تفاعل. يظهر هذا التقارب منافسة قوية بين هذين المشروعين للذكاء الاصطناعي بناءً على النشاط الاجتماعي على منصات مختلفة.

علاوة على ذلك، يظهر ApeCoin ($APE) 15.0 ألف منشور مشارك مع 977.5 ألف تفاعل، بينما يصمد Shiba Inu ($SHIB) بـ 12.1 ألف منشور مشارك و 1.3 مليون تفاعل. بالإضافة إلى ذلك، يكافح Pudgy Penguins ($PENGU) أيضًا بـ 8.1 ألف و 1.8 مليون، وكذلك المنشورات المشاركة والتفاعلات من خلال النشاط الاجتماعي.

FARTCOIN يتفوق قليلاً على GIGA في سباق المشاركة

يظهر FARTCOIN ($FARTCOIN) 7.0 آلاف منشور مشارك مع 22.9 مليون تفاعل. وبالمثل، يظهر Gigachad ($GIGA) أيضًا 6.6 ألف منشور مشارك و 7.5 مليون تفاعل. يوضح هذا الفارق الضئيل أنهما قريبان جدًا من بعضهما البعض، مع فارق 0.4 ألف فقط في المنشورات المشاركة.

وفقًا للتصنيف من قبل مشاريع MEME الأعلى، يقف Bonk ($BONK) في نهاية هذه القائمة بـ 653.0 منشور مشارك ويصمد بـ 1.0 مليون تفاعل من خلال النشاط الاجتماعي. تظهر هذه القيم مكانة عملات meme هذه في عالم الكريبتو ومشاركة المستخدمين.

المصدر: https://blockchainreporter.net/pepe-pepe-leads-top-meme-projects-by-social-activity/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

