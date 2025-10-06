بيبي ($PEPE) يتصدر أفضل مشاريع MEME من حيث النشاط الاجتماعي

أطلقت LunarCrush، وهي منصة معروفة للقياسات في الوقت الفعلي لمشاريع الكريبتو و Web3 الدخول إلى ، قائمة تصنيفات أفضل 10 مشاريع meme بناءً على نشاطها الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتصدر PEPE ($PEPE) عملات meme الأخرى بناءً على النشاط الاجتماعي. بشكل أساسي، يتكون النشاط الاجتماعي من المشاركة في المنشورات والتفاعلات مع المنشورات.

يتصدر PEPE ($PEPE) بـ 35.6 ألف منشور مشارك و 5.8 مليون منشور قائم على التفاعل، وفقًا لسجل الـ 24 ساعة الأخيرة على LunarCrush. يمكن ملاحظة أن $PEPE يتقدم بفارق ضئيل قدره 0.1 ألف في المنشورات المشاركة عن مشروعه المعاصر Dogecoin ($DOGE) بـ 35.5 ألف و 4.3 مليون من خلال المنشورات المشاركة والتفاعلات، على التوالي. نشر Phoenix هذا الخبر عبر حساب X الرسمي الخاص به.

$TRUMP و$PUMP و$APE يتنافسون على الاهتمام

يتنافس OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) و PUMP. fun ($PUMP) بشكل وثيق مع بعضهما البعض بـ 26.9 ألف و 20.2 ألف منشور مشارك و 4.3 مليون و 6.6 مليون تفاعل. يظهر هذا التقارب منافسة قوية بين هذين المشروعين للذكاء الاصطناعي بناءً على النشاط الاجتماعي على منصات مختلفة.

علاوة على ذلك، يظهر ApeCoin ($APE) 15.0 ألف منشور مشارك مع 977.5 ألف تفاعل، بينما يصمد Shiba Inu ($SHIB) بـ 12.1 ألف منشور مشارك و 1.3 مليون تفاعل. بالإضافة إلى ذلك، يكافح Pudgy Penguins ($PENGU) أيضًا بـ 8.1 ألف و 1.8 مليون، وكذلك المنشورات المشاركة والتفاعلات من خلال النشاط الاجتماعي.

FARTCOIN يتفوق قليلاً على GIGA في سباق المشاركة

يظهر FARTCOIN ($FARTCOIN) 7.0 آلاف منشور مشارك مع 22.9 مليون تفاعل. وبالمثل، يظهر Gigachad ($GIGA) أيضًا 6.6 ألف منشور مشارك و 7.5 مليون تفاعل. يوضح هذا الفارق الضئيل أنهما قريبان جدًا من بعضهما البعض، مع فارق 0.4 ألف فقط في المنشورات المشاركة.

وفقًا للتصنيف من قبل مشاريع MEME الأعلى، يقف Bonk ($BONK) في نهاية هذه القائمة بـ 653.0 منشور مشارك ويصمد بـ 1.0 مليون تفاعل من خلال النشاط الاجتماعي. تظهر هذه القيم مكانة عملات meme هذه في عالم الكريبتو ومشاركة المستخدمين.

المصدر: https://blockchainreporter.net/pepe-pepe-leads-top-meme-projects-by-social-activity/