توقعات سعر عملة Pepe: هل يمكن أن تحقق Remittix عوائد أعلى للداعمين المبكرين مما حققته PEPE في 2022

بواسطة: Coindoo
2025/10/01 05:15
ولكن بعد اختراقه المبكر، يتساءل الكثيرون عما إذا كان PEPE لا يزال بإمكانه تحقيق ارتفاع كبير أم أن تلك اللحظة السحرية قد انتهت.

يشير أحدث السعر المتوقع لعملة Pepe إلى نمو معتدل، مدفوعًا بمعنويات السوق وتدفق راس المال من عملات meme الأخرى. وفي الوقت نفسه، يتجه المستثمرون المبكرون نحو Remittix (RTX)، وهو توكن PayFi يجمع بين المنفعة الحقيقية والنمو على مستوى الشركات الناشئة.

السعر المتوقع لعملة Pepe: ارتفاع متواضع بعد التوحيد

يتداول سعر عملة Pepe بالقرب من 0.00000931 دولار، منخفضًا عن ذروته في عام 2023 ولكنه لا يزال صامدًا بعد مرحلة توحيد طويلة. يحدد المحللون التقنيون دعمًا قويًا حول 0.00000090 دولار ومقاومة عند 0.0000013 دولار، والتي شكلت نطاق تداولها لشهور.

على المدى القريب، تتوقع معظم توقعات أسعار عملة Pepe حركة جانبية ما لم تبدأ موجة جديدة من المضاربة على عملات meme. للارتفاع أكثر، من المحتمل أن يحتاج PEPE إلى سيولة جديدة وتدفقات أقوى للتبادل، وهو أمر يقول المحللون إنه ممكن خلال الارتداد القادم بقيادة البيتكوين. الصعود نحو 0.0000018 دولار أمر ممكن، لكن استعادة المستويات القديمة المرتفعة ستتطلب محفزًا فيروسيًا آخر.

ما هو واضح هو أن المكاسب السهلة قد انتهت. شهد المستثمرون المبكرون في PEPE عوائد تاريخية بنسبة 100 ضعف في 2022-2023، لكن التوكن الآن يتصرف أكثر مثل أصل meme متوسط القيمة السوقية بدلاً من صعود صاروخي. يعتمد مساره طويل المدى على استدامة المشاركة، وليس مجرد ضجيج مسبق.

ومع ذلك، مع وجود ملايين الحائزين ووجود نشط عبر الإنترنت، تظل عملة Pepe مفضلة لدى الجمهور للمتداولين المضاربين.

Remittix: منفعة حقيقية، تمويل قياسي، ومكافآت مبكرة

مع استقرار توكنات meme، يدخل Remittix (RTX) دائرة الضوء مع حالة استخدام حقيقية ودعم قوي من المستثمرين. تم بناؤه على بلوكتشين الإيثريوم، ويمكّن المستخدمين من إرسال العملات المشفرة مباشرة إلى الحسابات المصرفية العالمية، مع تحويل تداول العملات الأجنبية (FX) في الوقت الفعلي ودون الحاجة إلى منصات تبادل مركزية. ساعد هذا النهج العملي Remittix على جمع أكثر من 26.8 مليون دولار، مما يضعه بين أنجح عمليات الإطلاق في عام 2025.

يتزايد الزخم أيضًا من خلال برنامج الإحالة المباشرة بنسبة 15% من USDT، والذي يكافئ المستخدمين يوميًا عبر لوحة معلومات المشروع. بالاقتران مع محفظة تجريبية عاملة وتحقق كامل من CertiK، يلفت Remittix الأنظار كواحد من أفضل العملات المشفرة للشراء الآن لإمكانية التبني على المدى الطويل.

لماذا يجذب Remittix الانتباه:

  • تجاوز البيع المسبق 26.8 مليون دولار، مما يعكس طلبًا هائلاً من المجتمع
  • برنامج الإحالة المباشرة بنسبة 15% من USDT، مكافأة المشاركين على الفور
  • اختبار المحفظة التجريبية متاح، مما يمنح المستخدمين تجربة عملية مع PayFi
  • تم التحقق منه بواسطة CertiK وتصنيفه كأفضل توكن قبل الإطلاق على Skynet
  • يحل تحديات الدفع الحقيقية، ويربط بين العملات المشفرة والتحويلات المصرفية

بالنسبة للمستثمرين الذين يقارنون إمكانات الارتفاع، يجادل المحللون بأن مشتري Remittix (RTX) المبكرين يمكن أن يروا مكاسب نسبة مئوية أكبر من حاملي عملة Pepe في المرحلة المتأخرة، ببساطة لأن Remittix لا يزال في مرحلة النمو الخاصة به.

استقرار السعر المتوقع لعملة Pepe، بينما يتجاوز Remittix 26.8 مليون دولار

يشير السعر المتوقع لعملة Pepe إلى الاستقرار ولكن مع ألعاب نارية محدودة مقارنة بسنوات اختراقه. لا يزال اسمًا قويًا في قطاع عملات meme، لكنه ليس الصاروخ الذي يرتفع 100 ضعف كما كان من قبل. في المقابل، يقدم Remittix شيئًا مختلفًا: منتجًا حيًا، وثقة مدققة، وقاعدة مستخدمين سريعة النمو.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون للتعرض في المراحل المبكرة مع تأثير في العالم الحقيقي، يتشكل RTX كواحد من أكثر الفرص إقناعًا في عام 2025.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix

جائزة بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المقال Pepe Coin Price Prediction: Could Remittix Return Higher Gains To Early Backers Than PEPE Did In 2022 لأول مرة على Coindoo.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

