البيع المسبق لـ Little Pepe بسعر 0.0022 دولار جمع 25 مليون دولار مع ارتفاع المشترين المبكرين بنسبة 120%، ويقدم 36% مكاسب إضافية قبل الإطلاق وإمكانية تحقيق أرباح بنسبة 3,938% لمنافسة PEPE في عام 2025.

بيبي كوين (PEPE) مقابل ليتل بيبي (LILPEPE): لماذا يتفوق LILPEPE في عام 2025

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
pepe-frog LILPEPE 31531 1

تستمر عملات meme في جذب الاهتمام في سوق العملات المشفرة، ولكن ليست كلها مبنية بشكل متشابه. كانت عملة Pepe Coin وجهًا مألوفًا لبعض الوقت، بينما يظهر Little Pepe بسرعة كمنافس أقوى بميزته المبتكرة الخاصة. في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ سعر Pepe Coin (PEPE) حوالي 0.00001210 دولار بقيمة سوقية تبلغ 4.4 مليار دولار. في الوقت نفسه، يوجد Little Pepe (LILPEPE) في المرحلة 13 من البيع المسبق، ويباع بسعر 0.0022 دولار بعد الارتفاع من المراحل السابقة حيث بدأ بسعر 0.0010 دولار. يعني هذا التقدم أن المستثمرين المبكرين حققوا بالفعل مكاسب بنسبة 120٪، وأولئك الذين يدخلون المرحلة الحالية لا يزال لديهم إمكانية تحقيق مكاسب بنسبة 36.36٪ تقريبًا قبل الإطلاق الرسمي بسعر 0.0030 دولار. هذا النوع من مجال النمو، جنبًا إلى جنب مع الميزات وطاقة المجتمع، هو السبب في اعتقاد الكثيرين أن LILPEPE يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 3,938٪ قبل نهاية عام 2025.

Little Pepe (LILPEPE): منافس صاعد

وصل Little Pepe بعرض مختلف للمستثمرين. تم بناؤه على حل الطبقة الثانية من الجيل التالي الذي يعمل على Ethereum، ويقدم رسومًا منخفضة للغاية، ونهائية معاملات سريعة، وضريبة معاملات صفرية. في وقت كتابة هذا التقرير، يوجد LILPEPE في المرحلة 13 من البيع المسبق بسعر 0.0022 دولار، وقد جمع بالفعل 25,549,047 دولارًا من هدفه البالغ 28,775,000 دولار مع بيع 15.7 مليار توكن من أصل 17.25 مليار مخصصة للبيع المسبق. نموذج البيع المسبق المنظم يكافئ بالفعل المشاركين المبكرين. يجلس مستثمرو المرحلة الأولى على مكاسب تزيد عن 120٪، وحتى المشترين الحاليين في وضع يمكنهم من تحقيق حوالي 36.36٪ من الأرباح بمجرد إدراج التوكن بسعر 0.0030 دولار. هذا يظهر أن LILPEPE قد خلق ميزة ملموسة للمتحركين المبكرين لمجتمعه، وهو شيء تفشل العديد من عملات meme في توفيره.

زخم المجتمع واهتمام السوق

أحد الإشارات الأكثر لفتًا للنظر هو كيف تفوق LILPEPE على عملات meme الأخرى في البحث عبر الإنترنت وحجم الاتجاه. بين يونيو وأغسطس من هذا العام، وصل LILPEPE إلى ذروته عند 100 على مؤشر حجم أسئلة ChatGPT 5 للعملات الرقمية، متجاوزًا PEPE وDogecoin وShiba Inu.

chart15135 1

إضافة إلى هذا الزخم، أطلق LILPEPE حملة هدايا بقيمة 777,000 دولار إلى جانب هدية ضخمة تقدم أكثر من 15 جائزة ETH لأفضل مشتري البيع المسبق من المرحلة 12 إلى المرحلة 17. تعزز هذه الخطوات الروابط المجتمعية وتحفز المشاركة النشطة في وقت يبحث فيه مستثمرو التجزئة عن مشاريع جديدة ومثيرة.

LILPEPE 31531 2 LILPEPE 31531 1

لماذا قد يحتفظ LILPEPE بالميزة في عام 2025

تكشف مقارنة PEPE وLILPEPE عن اختلاف واضح في الإمكانات. لقد حقق PEPE بالفعل نموًا هائلاً في القيمة السوقية، ولكنه يواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على القيمة دون ابتكارات تكنولوجية واضحة. من ناحية أخرى، لا يزال LILPEPE في مراحله الأولى، وبأسعار معقولة، وأكثر مرونة من الناحية التكنولوجية. يمنحه إطار عمل الطبقة الثانية، والمعاملات المعفاة من الضرائب، والنمو المدفوع بالمجتمع فرصة أفضل لتحقيق مكاسب أعلى. هذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن LILPEPE يمكن أن يتفوق بشكل واقعي على PEPE قبل نهاية العام. بينما قد يستمر PEPE كعملة قديمة شائعة، فإن المكاسب الأكثر حدة غالبًا ما تأتي من المنافسين الأصغر سنًا. مع مضاعفة الداعمين المبكرين لأموالهم بالفعل والمشترين الحاليين في وضع يمكنهم من تحقيق ارتفاع بنسبة 36٪ تقريبًا قبل الإطلاق، يقف LILPEPE كاللعبة الأقوى.

أفكار ختامية

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول Pepe Coin بسعر 0.00001210 دولار. لكن Little Pepe، الذي يباع بسعر 0.0022 دولار في المرحلة 13 من البيع المسبق، يمثل فرصة جديدة بنهج يركز على المجتمع، وتقنية أسرع، ومعالم نمو شفافة. مع ارتفاع المستثمرين المبكرين بنسبة 120٪ بالفعل ولا يزال بإمكان المشترين الجدد تأمين مكاسب محتملة بنسبة 36.36٪، من السهل معرفة سبب تسمية الناس LILPEPE بأنها واحدة من أكثر عملات meme الواعدة في هذه الدورة. يمكن أن يرتفع LILPEPE بنسبة تصل إلى 3,938٪ قبل نهاية عام 2025. لا تفوت ثورة عملة meme التالية. انضم إلى مجموعة تيليجرام، أو اقرأ المزيد على موقع Little Pepe الرسمي.

لمزيد من المعلومات حول Little Pepe (LILPEPE) قم بزيارة الروابط أدناه:

الموقع الإلكتروني: https://littlepepe.com

الورقة البيضاء: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

تيليجرام: https://t.me/littlepepetoken

تويتر/X: https://x.com/littlepepetoken

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

