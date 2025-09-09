باولو أردوينو ينفي اقتراحات بأن تيثر باعت BTC لشراء الذهب

نفى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو الاقتراحات بأن شركة العملة المستقرة كانت تتخلص من مقتنياتها من البيتكوين من أجل شراء الذهب.

وقال أردوينو إن تيذر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، "لم تبع أي بيتكوين،" في منشور على X يوم الأحد.

كان الرئيس التنفيذي لتيذر يرد على اقتراحات من اليوتيوبر كلايف طومسون بأن بيانات شهادة الربع الثاني لاحتياطيات الشركة أظهرت انخفاضًا من 92,650 BTC في الربع الأول إلى 83,274.

رد سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا البيتكوين JAN3، على منشور طومسون، مشيرًا إلى أن تيذر أرسلت ما يقرب من 20,000 BTC إلى شركة خزينة البيتكوين Twenty One Capital (XXI)، التي تعتبر تيذر مساهمًا رئيسيًا فيها.

"صحيح،" قال أردوينو ردًا على منشور ماو. "كما يقول سامسون أدناه، [تيذر] ساهمت بجزء من مخزونها في XXI."

"بينما يستمر العالم في التحول نحو الظلام، ستواصل تيذر استثمار جزء من أرباحها في أصول آمنة مثل البيتكوين والذهب والأراضي،" أضاف أردوينو.

تمتلك تيذر بالفعل سبائك ذهب بقيمة 8.7 مليار دولار وقد تم الإبلاغ عن أنها تخطط للاستثمار في تعدين المعدن الثمين.