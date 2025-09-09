البورصةDEX+
ظهر منشور باولو أردوينو ينفي اقتراحات بيع Tether لعملة BTC لشراء الذهب على موقع BitcoinEthereumNews.com. نفى الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو الاقتراحات التي تفيد بأن شركة العملة المستقرة كانت تتخلص من مقتنياتها من بيتكوين من أجل شراء الذهب. وقال أردوينو إن Tether، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، "لم تبع أي بيتكوين" في منشور على X يوم الأحد. كان الرئيس التنفيذي لشركة Tether يرد على اقتراحات من اليوتيوبر كلايف طومسون بأن بيانات إثبات الربع الثاني لاحتياطيات الشركة أظهرت انخفاضًا من 92,650 BTC في الربع الأول إلى 83,274. رد سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا البيتكوين JAN3، على منشور طومسون، مشيرًا إلى أن Tether أرسلت ما يقرب من 20,000 BTC إلى شركة خزينة البيتكوين Twenty One Capital (XXI)، التي تعتبر Tether مساهمًا رئيسيًا فيها. وقال أردوينو ردًا على منشور ماو: "صحيح". "كما يقول سامسون أدناه، ساهمت [Tether] بجزء من مخزونها في XXI." وأضاف أردوينو: "بينما يستمر العالم في التحول نحو الظلام، ستواصل Tether استثمار جزء من أرباحها في أصول آمنة مثل بيتكوين والذهب والأراضي". تمتلك Tether بالفعل سبائك ذهب بقيمة 8.7 مليار دولار وقد تم الإبلاغ عن أنها تخطط للاستثمار في تعدين المعدن الثمين. المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold

باولو أردوينو ينفي اقتراحات بأن تيثر باعت BTC لشراء الذهب

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:26
نفى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو الاقتراحات بأن شركة العملة المستقرة كانت تتخلص من مقتنياتها من البيتكوين من أجل شراء الذهب.

وقال أردوينو إن تيذر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، "لم تبع أي بيتكوين،" في منشور على X يوم الأحد.

كان الرئيس التنفيذي لتيذر يرد على اقتراحات من اليوتيوبر كلايف طومسون بأن بيانات شهادة الربع الثاني لاحتياطيات الشركة أظهرت انخفاضًا من 92,650 BTC في الربع الأول إلى 83,274.

رد سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا البيتكوين JAN3، على منشور طومسون، مشيرًا إلى أن تيذر أرسلت ما يقرب من 20,000 BTC إلى شركة خزينة البيتكوين Twenty One Capital (XXI)، التي تعتبر تيذر مساهمًا رئيسيًا فيها.

"صحيح،" قال أردوينو ردًا على منشور ماو. "كما يقول سامسون أدناه، [تيذر] ساهمت بجزء من مخزونها في XXI."

"بينما يستمر العالم في التحول نحو الظلام، ستواصل تيذر استثمار جزء من أرباحها في أصول آمنة مثل البيتكوين والذهب والأراضي،" أضاف أردوينو.

تمتلك تيذر بالفعل سبائك ذهب بقيمة 8.7 مليار دولار وقد تم الإبلاغ عن أنها تخطط للاستثمار في تعدين المعدن الثمين.

المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

