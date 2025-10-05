وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak و BlockDAG يكافحان للحصول على الضجيج، بينما ينفجر البيع المسبق لـ Pepeto كملك MEME حقيقي

منشور مدعوم*

أصبح سوق البيع المسبق مزدحمًا، لكن بعض الأسماء تتقدم كقادة. حصل وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak على 2.6 مليون دولار مع إعلان شراكات جديدة. تجاوز BlockchainFX 7 ملايين دولار، وجذب الانتباه بتطبيقه المالي الشامل وبطاقة Visa للبيع المسبق. كسر Pepeto حاجز 6.8 مليون دولار، مع Staking بنسبة 224% APY وبورصة تجريبية قيد الاستخدام بالفعل. في الوقت نفسه، فاجأ BlockDAG الجميع بجمع ما يقرب من 410 مليون دولار والترحيب بملايين المنقبين قبل الإطلاق.

وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak: مكاسب مبكرة مع DePIN والذكاء الاصطناعي

أولئك الذين انضموا إلى وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak بسعر 0.01 دولار متقدمون بالفعل مع ارتفاع أسعار التوكن في كل جولة. تدفع كل مرحلة جديدة السعر للأعلى، مما يحول عمليات الشراء المبكرة إلى عوائد محتملة أقوى.

عرضه يتجاوز مجرد الكلام. يمزج وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak بين أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والبنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) والأتمتة المبنية على شبكة Ozak Stream. يمنح هذا المزيج قاعدة حقيقية للنمو.

ومع ذلك، يبرز Pepeto من خلال توحيد طاقة الميم مع التكنولوجيا المرئية. بورصته التجريبية نشطة اليوم، ومع دخول البيع المسبق بسعر 0.000000156 دولار فقط، يوفر Pepeto وصولاً لا يمكن لمستويات Ozak الأعلى تحقيقه.

BlockchainFX يتجاوز 7 ملايين دولار مع نمو الطلب

تجاوز BlockchainFX 7 ملايين دولار، مع تحديد التوكنات للإدراج بسعر 0.05 دولار بعد البدء بسعر 0.022 دولار. هذه القفزة السعرية المدمجة تغذي طلبًا قويًا على البيع المسبق.

يهدف المشروع إلى أن يكون تطبيقًا فائقًا يربط بين الكريبتو والأسهم وتداول العملات الأجنبية وصناديق المؤشرات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم بطاقة Visa الخاصة به أكثر من 20 توكن وتتيح للمستخدمين إنفاق مكافآت Staking مباشرة.

يجذب Pepeto لأسباب مختلفة. مع الانتشار الفيروسي، وStaking بنسبة 224% APY، وأسعار البيع المسبق أقل من مليون من الدولار، فإن إمكانية ارتفاعه أكثر حدة من المسار المالي التقليدي لـ BlockchainFX.

Pepeto: قوة الميم مدعومة بمنتجات حقيقية

يثبت Pepeto نفسه مبكرًا. تجاوز البيع المسبق بالفعل 6.8 مليون دولار، مع توكنات بسعر 0.000000156 دولار. بورصة PepetoSwap الخاصة به تعمل بالفعل في شكل تجريبي، جاهزة لإدراج مشاريع الميم في عام 2026.

يقوم المستثمرون بـ Staking بنسبة 224% APY، وبناء حيازاتهم قبل وصول الإدراجات. القصة تحمل وزنًا أيضًا: يتشارك Pepe و Pepeto في العرض الأقصى البالغ 420 تريليون، لكن Pepeto يمثل التكنولوجيا والفرص. تربط الشائعات بينه وبين فريق Pepe السابق، مما يضيف المزيد من الحماس. إذا وصل Pepeto حتى إلى جزء من سعر Pepe، فقد يرى المشترون اليوم عوائد جيلية.

BlockDAG يسجل 410 مليون دولار مع تزايد المنقبين

تجاوز BlockDAG التوقعات بكثير. أكثر من 3 ملايين مستخدم يقومون بالتعدين من خلال تطبيق X1 قبل أن تكون الشبكة الرئيسية نشطة، مما يجعل التبني قابلاً للقياس يومًا بعد يوم.

تم إطلاق BlockDAG بسعر 0.001 دولار، وباع 26.2 مليار توكن، وجمع ما يقرب من 410 مليون دولار، وحصل على 312,000 حامل. تكلف التوكنات الآن 0.0013 دولار، مع توقعات عائد الاستثمار بأكثر من 3,700% عند إدراجها بسعر 0.05 دولار. يدفع منقبو الأجهزة أيضًا النمو إلى الأمام.

BlockDAG ضخم من حيث الحجم، لكن Pepeto يتألق في السرعة والثقافة. مع النمو المدفوع بالميم، وStaking، وواحدة من أدنى نقاط الدخول، يمنح جذب Pepeto للتجزئة ميزة مختلفة.

الكلمة الأخيرة: Pepeto يظهر كنجاح مفاجئ

يُظهر وكيل الذكاء الاصطناعي Ozak قوة في الذكاء الاصطناعي، ويتجه BlockchainFX نحو تطبيق مالي فائق، وحقق BlockDAG أرقامًا تاريخية للبيع المسبق. لكن Pepeto يمزج بين ثقافة الميم والمنفعة وStaking وتكاليف دخول منخفضة جدًا.

مع عرض مساوٍ لـ Pepe، وبورصة تجريبية قيد التشغيل، وقصة فريدة، يتم الحديث عن Pepeto بالفعل إلى جانب Shiba Inu وDogecoin وPepe. إذا اقترب من مستويات أسعارهم، فقد تتحول مدخلات اليوم بسعر 0.000000156 دولار إلى نوع من العوائد التي تصنع تاريخ الكريبتو.

