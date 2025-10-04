البورصةDEX+
سهم شركة أوفيد ثيرابيوتكس (OVID) يرتفع بشدة بعد التمويل المبدئي البالغ 81 مليون دولار، وقد يصل PIPE إلى 175 مليون دولار

بواسطة: Coincentral
2025/10/04 01:09
TLDR

  • أوفيد تؤمن صفقة PIPE بقيمة 81 مليون دولار، وقد تصل العائدات الإجمالية إلى 175 مليون دولار مع الضمانات.
  • أوفيد ترتفع بنسبة 3.7% بعد تمويل بقيمة 81 مليون دولار؛ مع إمكانية الحصول على 94 مليون دولار إضافية عبر تحويل الضمانات.
  • أوفيد تحصل على 81 مليون دولار من كبار الصناديق؛ ارتفاع الأسهم، وتأمين مسار طويل المدى.
  • صفقة PIPE الجديدة لأوفيد بقيمة 175 مليون دولار تدعم الخطط السريرية حتى عام 2028.
  • ارتفاع قوي لأوفيد مع تمهيد صفقة PIPE بقيمة 81 مليون دولار للإفراج المستقبلي عن 94 مليون دولار.

افتتحت شركة أوفيد ثيرابيوتكس يوم التداول بارتفاع حاد، وصل إلى أكثر من 2.10 دولار قبل أن يستقر عند حوالي 1.70 دولار. لا يزال السعر يحتفظ بمكاسب يومية قوية بنسبة 3.7%، مدفوعًا بإعلان تمويل كبير.

أوفيد ثيرابيوتكس (OVID)

أكدت الشركة صفقة تمويل خاصة بعائدات أولية قدرها 81 مليون دولار وإجمالي محتمل قدره 175 مليون دولار.

تأمين تمويل PIPE أولي بقيمة 81 مليون دولار، بدعم من كبار مديري الأصول

دخلت أوفيد ثيرابيوتكس في اتفاقية شراء أوراق مالية لمعاملة استثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE). من المتوقع أن يحقق الإغلاق الأولي، المتوقع في أو حوالي 6 أكتوبر 2025، عائدات إجمالية قدرها 81 مليون دولار. ستدعم هذه الأموال خطة التشغيل الحالية لأوفيد وخط التطوير السريري حتى عام 2028.

انضمت مجموعة واسعة من مديري الأصول البارزين إلى جولة التمويل. تشمل المشاركين الجدد جانوس هندرسون، وRA كابيتال، وبلو أول للفرص الصحية، من بين آخرين. كما عاد الداعمون الحاليون مثل ADAR1 كابيتال مانجمنت وصندوق أفينيتي للرعاية الصحية لهذه الجولة.

سيحصل كل مستثمر على أسهم مفضلة قابلة للتحويل غير مصوتة من السلسلة B وضمانات مرافقة من السلسلة A وB. تم هيكلة هذه الأوراق المالية للتحويل المستقبلي والممارسة، مما يتيح رأس مال إضافي بمرور الوقت. العرض معفى من التسجيل وسيتبعه عملية تسجيل إعادة البيع وفقًا لشروط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تحويل الضمانات قد يجلب 94 مليون دولار إضافية في العائدات

تتضمن هيكلة PIPE 57,722 سهمًا من الأسهم المفضلة من السلسلة B، قابلة للتحويل إلى 1,000 سهم عادي لكل منها. إلى جانب هذه الأسهم، يتلقى المستثمرون ضمانات السلسلة A والسلسلة B، قابلة للممارسة بعد موافقة المساهمين. يمكن للأدوات المجمعة التحويل إلى 125 مليون سهم عادي.

يمكن ممارسة ضمانات السلسلة A بمجرد أن تقدم الشركة طلب دواء جديد للتحقيق أو ما يعادله في الخارج لـ OV4071. ضمانات السلسلة B لها مدة أطول، تنتهي في عام 2030، وتتضمن بندًا للممارسة الإلزامية بناءً على معالم سعر السهم. كل ضمان له سعر ممارسة قدره 1.40 دولار للسهم.

إذا تم استيفاء جميع الشروط وتمت ممارسة الضمانات بالكامل مقابل النقد، يمكن أن تتلقى أوفيد 94.3 مليون دولار إضافية. وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي العائدات الإجمالية من التمويل إلى 175 مليون دولار. تخطط أوفيد لاستخدام الأموال للبحث والتطوير، والتكاليف المؤسسية، ورأس المال العامل.

حركة الأسهم تتفاعل مع أخبار التمويل والنظرة طويلة المدى

قفزت أسهم OVID بشكل كبير خلال التداول المبكر قبل أن تهدأ قليلاً. استقر السعر في النهاية عند حوالي 1.70 دولار ولكنه احتفظ بمكاسب يومية ذات مغزى. ساعد مزيج من رأس المال المؤمن والمسار طويل المدى في رفع معنويات السوق.

استجابت السوق لحجم وهيكل التمويل، مما يعكس الثقة في استراتيجية التطوير طويلة المدى لأوفيد. اعترف المستثمرون بالدعم من المؤسسات المالية البارزة، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية. تضع صفقة PIPE هذه أوفيد مع مرونة تمويل ممتدة حتى عام 2028.

تعمل TD كوين، وليرينك بارتنرز، وأوبنهايمر وشركاه كوكلاء تنسيب للعرض. أكدت الشركة أنها ستقدم طلبًا لتسجيل إعادة بيع الأوراق المالية وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي. تستبعد الصفقة الاستدراج العام وتظل محدودة للمشترين المؤهلين بموجب الإعفاءات التنظيمية.

 

ظهر المنشور أوفيد ثيرابيوتكس (OVID) الأسهم: ترتفع على تمويل أولي بقيمة 81 مليون دولار، يمكن أن تصل PIPE إلى 175 مليون دولار لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

