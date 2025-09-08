البورصةDEX+
ظهر منشور "قادة Ordinals يهددون بـفورك صعب لـبيتكوين كور لتجنب الرقابة" على BitcoinEthereumNews.com. هدد مطور بيتكوين Ordinals بتمويل تطوير فورك مفتوح المصدر لـبيتكوين كور إذا حاول المطورون فرض رقابة على Ordinals وRunes والمعاملات غير المالية الأخرى على الشبكة. جاءت الرسالة المفتوحة على X من ليونيداس، مقدم برنامج The Ordinal Show، يوم السبت وسط حرب بين أعضاء مجتمع بيتكوين حول ما إذا كان يجب على مصادقي عقد بيتكوين إعطاء الأولوية للمعاملات المالية بين الأقران وفرض رقابة - أو على الأقل تجاهل - معاملات البيانات الكبيرة، مثل الصور ومقاطع الفيديو أو المستندات، التي يدعي المنتقدون أنها رسائل غير مرغوب فيها. حذر ليونيداس من "سابقة خطيرة" وقال إن أي تشديد لقواعد السياسة أو رقابة على معاملات Ordinals وRunes سيؤدي إلى "إجراء حاسم". "إذا لزم الأمر، سيمول جيش DOG تطوير وصيانة فورك مفتوح المصدر لـبيتكوين كور يزيل تقريبًا جميع قواعد السياسة، وسيقوم آلاف الأشخاص بتشغيله لتوضيح أن بيتكوين مقاوم للرقابة ويجب أن يظل كذلك دائمًا." المصدر: ليونيداس جاءت تعليقاته بعد تصريحات من الرئيس التنفيذي لـBlockstream آدم باك، وهو أحد العديد من مستخدمي بيتكوين الذين يعتقدون أن هذه المعاملات هي رسائل غير مرغوب فيها ويجب ألا يكون لها "مكان في سلسلة الوقت". بيتكوين كور مقابل بيتكوين نوتس بيتكوين نوتس، وهو بديل لـبيتكوين كور، يتزايد شعبيته خلال العام الماضي. ارتفع من 67 عقدة في مارس 2024 إلى أكثر من 4,380 اليوم، وهو ما يمثل أكثر من 18% من الشبكة. جاء هذا الارتفاع قبل إصدار بيتكوين كور v30، المقرر في 30 أكتوبر، والذي سيزيل حد الـ80 بايت على وظيفة OP_RETURN، مما يسمح بتخزين المزيد من ملفات الوسائط على السلسلة. جاءت رسالة ليونيداس من مخاوف من أنهم قد يلغون التحديث. ذات صلة: صعوبة تعدين شبكة بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق من بين المؤيدين لباك مبتكر Ocean Mining لوك داشجر و...

قادة أوردينالز يهددون بفورك بيتكوين كور لتجنب الرقابة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
هدد مطور نقوش البيتكوين بتمويل تطوير فورك مفتوح المصدر لـ Bitcoin Core إذا حاول المطورون فرض رقابة على النقوش والرموز والمعاملات غير المالية الأخرى على الشبكة.

تأتي الرسالة المفتوحة على X من ليونيداس، مقدم برنامج The Ordinal Show، يوم السبت وسط حرب بين أعضاء مجتمع البيتكوين حول ما إذا كان يجب على مصادقي عقد البيتكوين إعطاء الأولوية للمعاملات المالية من نظير إلى نظير وفرض رقابة - أو على الأقل تجاهل - معاملات البيانات الكبيرة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات، التي يدعي النقاد أنها رسائل غير مرغوب فيها.

حذر ليونيداس من "سابقة خطيرة" وقال إن أي تشديد لقواعد السياسة أو رقابة على معاملات النقوش والرموز سيؤدي إلى "إجراء حاسم".

المصدر: ليونيداس

جاءت تعليقاته بعد تصريحات من الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك، وهو أحد العديد من مستخدمي البيتكوين الذين يعتقدون أن هذه المعاملات هي رسائل غير مرغوب فيها ويجب ألا يكون لها "مكان في سلسلة الزمن".

Bitcoin Core مقابل Bitcoin Knots 

شهد Bitcoin Knots، وهو بديل لـ Bitcoin Core، نموًا في شعبيته على مدار العام الماضي. انتقل من 67 عقدة في مارس 2024 إلى أكثر من 4,380 اليوم، وهو ما يمثل أكثر من 18% من الشبكة. 

جاء هذا الارتفاع قبل إصدار Bitcoin Core v30، المقرر في 30 أكتوبر، والذي سيزيل حد الـ 80 بايت على وظيفة OP_RETURN، مما يسمح بتخزين المزيد من ملفات الوسائط على السلسلة.

جاءت رسالة ليونيداس من مخاوف من أنهم قد يلغون التحديث.

ذات صلة: صعوبة تعدين شبكة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق

من بين المؤيدين لباك مبتكر Ocean Mining لوك داشجر والرئيس التنفيذي لصندوق Satoshi Action دينيس بورتر.

رسوم البيتكوين من النقوش والرموز يمكن أن تبقي المعدنين

جادل ليونيداس بأن أنظمة النقوش والرموز قد ساهمت بأكثر من 500 مليون دولار في رسوم المعاملات لتعزيز أمان البيتكوين - وهو أمر أصبح مصدر قلق متزايد مع استمرار تنصيف البيتكوين لدعم كتلة التعدين كل أربع سنوات تقريبًا.

وأضاف أنه تحدث مع معدني البيتكوين الذين يمثلون أكثر من 50% من معدل التجزئة للبيتكوين وقال إنهم سيستمرون في قبول أي معاملة شريطة أن تكون الرسوم تنافسية. 

نشاط النقوش كان غير متوقع

ومع ذلك، فقد ثبت أن الاعتماد على الرسوم من معاملات النقوش أمر صعب، حيث يظهر النشاط موسمية واضحة.

في 31 أغسطس، حقق معدنو البيتكوين 3,060 دولارًا فقط من النقوش - وهو جزء ضئيل من الرقم القياسي اليومي البالغ 9.99 مليون دولار الذي حققوه في 16 ديسمبر 2023، كما تظهر بيانات Dune Analytics.

حتى في عام 2025، لم يتجاوز أقوى إجمالي يومي مليون دولار، مما يشير إلى أن النقوش لا تشغل مساحة كبيرة في الكتل كما كانت من قبل.

المجلة: مشكلة ميزانية الأمان طويلة المدى للبيتكوين: أزمة وشيكة أم خوف وشك؟

المصدر: https://cointelegraph.com/news/ordinals-leader-threatens-bitcoin-core-fork?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
Crypto.news2025/11/13 06:10

