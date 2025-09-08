قادة أوردينالز يهددون بفورك بيتكوين كور لتجنب الرقابة

هدد مطور نقوش البيتكوين بتمويل تطوير فورك مفتوح المصدر لـ Bitcoin Core إذا حاول المطورون فرض رقابة على النقوش والرموز والمعاملات غير المالية الأخرى على الشبكة.

تأتي الرسالة المفتوحة على X من ليونيداس، مقدم برنامج The Ordinal Show، يوم السبت وسط حرب بين أعضاء مجتمع البيتكوين حول ما إذا كان يجب على مصادقي عقد البيتكوين إعطاء الأولوية للمعاملات المالية من نظير إلى نظير وفرض رقابة - أو على الأقل تجاهل - معاملات البيانات الكبيرة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات، التي يدعي النقاد أنها رسائل غير مرغوب فيها.

حذر ليونيداس من "سابقة خطيرة" وقال إن أي تشديد لقواعد السياسة أو رقابة على معاملات النقوش والرموز سيؤدي إلى "إجراء حاسم".

المصدر: ليونيداس

جاءت تعليقاته بعد تصريحات من الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك، وهو أحد العديد من مستخدمي البيتكوين الذين يعتقدون أن هذه المعاملات هي رسائل غير مرغوب فيها ويجب ألا يكون لها "مكان في سلسلة الزمن".

Bitcoin Core مقابل Bitcoin Knots

شهد Bitcoin Knots، وهو بديل لـ Bitcoin Core، نموًا في شعبيته على مدار العام الماضي. انتقل من 67 عقدة في مارس 2024 إلى أكثر من 4,380 اليوم، وهو ما يمثل أكثر من 18% من الشبكة.

جاء هذا الارتفاع قبل إصدار Bitcoin Core v30، المقرر في 30 أكتوبر، والذي سيزيل حد الـ 80 بايت على وظيفة OP_RETURN، مما يسمح بتخزين المزيد من ملفات الوسائط على السلسلة.

جاءت رسالة ليونيداس من مخاوف من أنهم قد يلغون التحديث.

من بين المؤيدين لباك مبتكر Ocean Mining لوك داشجر والرئيس التنفيذي لصندوق Satoshi Action دينيس بورتر.

رسوم البيتكوين من النقوش والرموز يمكن أن تبقي المعدنين

جادل ليونيداس بأن أنظمة النقوش والرموز قد ساهمت بأكثر من 500 مليون دولار في رسوم المعاملات لتعزيز أمان البيتكوين - وهو أمر أصبح مصدر قلق متزايد مع استمرار تنصيف البيتكوين لدعم كتلة التعدين كل أربع سنوات تقريبًا.

وأضاف أنه تحدث مع معدني البيتكوين الذين يمثلون أكثر من 50% من معدل التجزئة للبيتكوين وقال إنهم سيستمرون في قبول أي معاملة شريطة أن تكون الرسوم تنافسية.

نشاط النقوش كان غير متوقع

ومع ذلك، فقد ثبت أن الاعتماد على الرسوم من معاملات النقوش أمر صعب، حيث يظهر النشاط موسمية واضحة.

في 31 أغسطس، حقق معدنو البيتكوين 3,060 دولارًا فقط من النقوش - وهو جزء ضئيل من الرقم القياسي اليومي البالغ 9.99 مليون دولار الذي حققوه في 16 ديسمبر 2023، كما تظهر بيانات Dune Analytics.

حتى في عام 2025، لم يتجاوز أقوى إجمالي يومي مليون دولار، مما يشير إلى أن النقوش لا تشغل مساحة كبيرة في الكتل كما كانت من قبل.

