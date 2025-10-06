البورصةDEX+
أوبن مايند تطلق منصة OM1 للذكاء الاصطناعي في قمة وادي السيليكون

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:01
النقاط الرئيسية:
  • الحدث الرئيسي يركز على تكامل البلوكتشين مع الذكاء الاصطناعي بقيادة المدير التقني لـ OpenMind.
  • إطلاق منصة OM1 التي تمكن قابلية تكيف الروبوت.
  • وفرت القمة فرصًا للتواصل لقادة الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة العالميين.

كشف المدير التقني لـ OpenMind بويوان تشن عن منصة OM1 للذكاء الاصطناعي التي تدمج البلوكتشين لتتبع الروبوتات في قمة Silicon Valley 101 x RootData في 5 أكتوبر 2025.

يمثل إطلاق منصة OM1 خطوة تحويلية في تقارب الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، على الرغم من أن التأثير المالي الفوري على أسواق البلوكتشين لم يكن واضحًا.

إطلاق منصة OM1: قفزة في تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

قدم المدير التقني لـ OpenMind بويوان تشن منصة OM1 في قمة Silicon Valley 101 x RootData لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. تدعم بنية OM1 وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات متنوعة، مما يمكن المطورين من النشر بتنسيقات رقمية أو مادية.

من المقرر أن يحول إطلاق OM1 تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات من خلال تعزيز القدرة على التكيف والتتبع. كما صرح بويوان تشن، "نحن متحمسون لإطلاق منصة OM1، التي تمثل قفزة كبيرة في كيفية دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مع تقنية البلوكتشين لزيادة إمكانية التتبع والمدفوعات السلسة." المصدر. تعمل البلوكتشين كأساس لأنظمة دفع وحفظ سجلات قوية، مما يخلق نموذجًا اقتصاديًا سلسًا.

انضم قادة الصناعة والمستثمرون من منظمات مرموقة إلى الحدث، بما في ذلك ممثلين من NVIDIA وصندوق المؤسسين. من المرجح أن تجذب المنصة مشاركة أوسع، على الرغم من أن المشاركة المالية الفورية أو تأثيرات السوق ليست واضحة. NVIDIA وصندوق المؤسسين

الآثار طويلة المدى لصناعات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

هل تعلم؟ قمة Silicon Valley 101 x RootData، بالتوازي مع الأحداث السابقة، تعزز الابتكار عبر الصناعات ولكنها عادة ما تؤثر على الأسواق بشكل تدريجي ما لم يتم الإعلان عن تمويل كبير أو شراكات.

يبلغ سعر Ethereum (ETH) 4,510.96 دولارًا بقيمة سوقية تبلغ 544.49 مليار دولار وهيمنة بنسبة 12.98% اعتبارًا من الساعة 22:55 بتوقيت UTC، 5 أكتوبر 2025. يظهر أداء ETH ارتفاعًا بنسبة 0.46% خلال 24 ساعة، وزيادة بنسبة 77.93% خلال 90 يومًا، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. أداء ETH

Ethereum(ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 22:55 بتوقيت UTC في 5 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

تشير رؤى فريق أبحاث Coincu إلى أن دمج البلوكتشين مع منصات الذكاء الاصطناعي مثل OM1 قد يحفز التقدم في الصناعات المستقلة. في حين أن تأثيرات السوق الفورية تظل غير محددة كميًا، فإن التآزر التكنولوجي طويل المدى يحمل إمكانات لتحولات اقتصادية وبنية تحتية كبيرة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/blockchain/openmind-om1-ai-platform-launch/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

