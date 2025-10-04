الرئيس التنفيذي لـ OpenAI: خطط لتسويق توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال Sora بواسطة: PANews 2025/10/04 12:03 مشاركة

أفادت PANews في 4 أكتوبر أنه وفقًا لـ Zhitong Finance، صرح الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان: "لقد تجاوز حجم محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون توقعاتنا بكثير، والكثير منه له جمهور صغير جدًا". "يجب أن نجد طريقة لتحقيق الربح من أعمال إنشاء الفيديو لدينا". وذكر ألتمان أن الشركة تخطط لمشاركة جزء من الإيرادات مع أصحاب حقوق النشر الذين يرغبون في الشخصيات التي ينشئها المستخدمون. سيتطلب نموذج الربح المحدد تجارب متكررة، ولكن سيتم إطلاق الخطط ذات الصلة قريبًا.