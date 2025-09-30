أوبن إيه آي تحرق 2.5 مليار دولار نقدًا، وتسعى للحصول على 30 مليار دولار إضافية بعد خسارة ضخمة لنصف العام

الملخصات;

حققت OpenAI إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025 لكنها تكبدت خسارة صافية قدرها 13.5 مليار دولار، مدفوعة بالنفقات العالية.

استهلك البحث والتطوير 6.7 مليار دولار، بينما تضاعفت المبيعات وتعويضات الأسهم تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.

حرقت الشركة 2.5 مليار دولار نقدًا، ودفعت لمايكروسوفت 20% من الإيرادات، وتسعى للحصول على 30 مليار دولار كتمويل جديد.

تتوقع التنبؤات طويلة المدى حرق 115 مليار دولار نقدًا حتى عام 2029 مع بناء OpenAI للرقائق ومراكز البيانات وتوسيع الشراكات.

كشفت OpenAI عن أرقام مذهلة من النصف الأول من عام 2025. أبلغت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة عن إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار لكنها أنهت نفس الفترة بخسارة صافية مذهلة قدرها 13.5 مليار دولار.

ارتبط أكثر من نصف هذا الرقم بإعادة قياس حقوق الفائدة القابلة للتحويل، وهي خطوة محاسبية تقنية أدت إلى توسيع خسائرها بشكل أكبر.

التكاليف المتزايدة تتجاوز نمو الإيرادات

بينما تنمو الإيرادات، ترتفع النفقات بوتيرة أسرع. ظل البحث والتطوير أكبر نفقة منفردة، حيث استهلك 6.7 مليار دولار في فترة الستة أشهر مع استمرار الشركة في توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت المبيعات والتسويق بشكل كبير إلى 2 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف إجمالي ما أنفقته في عام 2024 بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف التعويض القائم على الأسهم تقريبًا ليصل إلى 2.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بشكل عام، تضخمت خسائر التشغيل إلى 7.8 مليار دولار. والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستثمرين، اعترفت الشركة بأنها حرقت 2.5 مليار دولار نقدًا خلال فترة نصف العام.

مايكروسوفت، والاحتياطيات النقدية، وخطط التمويل الجديدة

تستمر علاقة OpenAI مع مايكروسوفت في لعب دور رئيسي في صورتها المالية. بموجب ترتيب مشاركة الإيرادات، يتدفق 20% من دخل OpenAI مباشرة إلى عملاق التكنولوجيا.

على الرغم من خسائرها الفادحة، لا تزال الشركة تحتفظ بـ 17.5 مليار دولار نقدًا وأوراق مالية في نهاية يونيو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دفعة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار في وقت سابق من العام. بحلول أواخر يوليو، كانت OpenAI تسعى بالفعل للحصول على 30 مليار دولار إضافية كرأس مال جديد.

إذا نجحت، فإن جمع التمويل سيساعد في تعويض نفقاتها المتزايدة، مع دعم مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تهدف إلى زيادة قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي. وضع المستثمرون تقييمًا كبيرًا يبلغ حوالي 500 مليار دولار على ذراع OpenAI الربحي، مما يشير إلى الثقة المستمرة في إمكاناتها على المدى الطويل على الرغم من الانتكاسات المالية.

توقعات الحرق طويلة المدى تثير المخاوف

تأتي الإفصاحات المالية بعد فترة وجيزة من التقارير التي تفيد بأن OpenAI تتوقع حرق 115 مليار دولار بحلول عام 2029، بزيادة قدرها 80 مليار دولار عن توقعاتها السابقة.

أصبحت الشركة واحدة من أكبر مستأجري قوة الحوسبة السحابية في العالم، مع تزايد متطلبات مراكز البيانات مع نمو استخدام منصة ChatGPT الخاصة بها في جميع أنحاء العالم.

في عام 2025 وحده، تتوقع OpenAI إنفاق أكثر من 8 مليارات دولار، أي أعلى بـ 1.5 مليار دولار من التوقعات التي تم إجراؤها في وقت سابق من هذا العام. للحد من هذه التكاليف المتزايدة، تستثمر الشركة في أجهزتها الخاصة. يُقال إن OpenAI تعمل مع Broadcom لبناء رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة، من المتوقع أن تظهر العام المقبل، والتي سيتم استخدامها داخليًا بدلاً من بيعها للعملاء.

في الوقت نفسه، تتوسع شراكاتها. من المقرر أن توفر صفقة مع Oracle سعة مركز بيانات تبلغ 4.5 جيجاوات، كجزء من مبادرة Stargate الأوسع البالغة 500 مليار دولار والمدعومة من SoftBank. انضمت Google Cloud التابعة لـ Alphabet أيضًا إلى قائمة الموردين، مما يزيد من تنويع البنية التحتية الأساسية لـ OpenAI.

ظهر منشور OpenAI تحرق 2.5 مليار دولار نقدًا، وتسعى للحصول على 30 مليار دولار إضافية بعد خسارة نصف العام الهائلة لأول مرة على CoinCentral.