ون باي لتمكين تداول وإنفاق التشفير في تطبيق والمارت بواسطة: CoinPedia 2025/10/03 20:43

ظهر المنشور بعنوان OnePay لتمكين تداول الكريبتو والإنفاق في تطبيق Walmart لأول مرة على Coinpedia Fintech News ستقدم منصة Walmart للتكنولوجيا المالية OnePay ميزات تداول وحفظ العملات المشفرة في وقت لاحق من هذا العام، مع دعم بيتكوين والإيثريوم في البداية. سيتمكن المستخدمون من تداول الكريبتو واستخدامه لدفع ثمن المشتريات في Walmart أو تسوية ديون بطاقات الائتمان من خلال التطبيق. بدعم من شراكة مع شركة Zerohash الناشئة في مجال بنية الكريبتو التحتية، تهدف هذه الخطوة إلى جعل الكريبتو أكثر سهولة للمستهلكين العاديين، ودمج الأصول الرقمية في النظام المالي الواسع لـ Walmart.