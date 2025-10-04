البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ملخص: OnePay، المملوكة بالأغلبية من قبل Walmart، تستعد لإطلاق تداول وحفظ الكريبتو على تطبيقها المالي هذا العام. سيدمج التطبيق بيتكوين والإيثريوم، بدعم من Zerohash، مما يمنح المستخدمين المزيد من خيارات الدفع والسحب النقدي. OnePay هو بالفعل تطبيق مالي مصنف في المراتب العليا، متفوقاً على JPMorgan وRobinhood وChime في قائمة متجر تطبيقات Apple. العملاء [...] ظهر المنشور تطبيق OnePay يستعين بـ Zerohash لإطلاق تداول الكريبتو لعملاء Walmart لأول مرة على Blockonomi.ملخص: OnePay، المملوكة بالأغلبية من قبل Walmart، تستعد لإطلاق تداول وحفظ الكريبتو على تطبيقها المالي هذا العام. سيدمج التطبيق بيتكوين والإيثريوم، بدعم من Zerohash، مما يمنح المستخدمين المزيد من خيارات الدفع والسحب النقدي. OnePay هو بالفعل تطبيق مالي مصنف في المراتب العليا، متفوقاً على JPMorgan وRobinhood وChime في قائمة متجر تطبيقات Apple. العملاء [...] ظهر المنشور تطبيق OnePay يستعين بـ Zerohash لإطلاق تداول الكريبتو لعملاء Walmart لأول مرة على Blockonomi.

تطبيق OnePay يستعين بـ Zerohash لإطلاق تداول التشفير لعملاء Walmart

بواسطة: Blockonomi
2025/10/04 04:10
RWAX
APP$0.0008907-0.62%
FINANCE
FINANCE$0.0003208-22.94%
Moonveil
MORE$0.003943+1.88%
TOP Network
TOP$0.000096--%

ملخص:

  • تستعد OnePay، المملوكة بأغلبية من وول مارت، لإطلاق تداول وحفظ العملات المشفرة على تطبيقها المالي هذا العام.
  • سيدمج التطبيق بيتكوين والإيثريوم، بدعم من Zerohash، مما يمنح المستخدمين المزيد من خيارات الدفع والسحب النقدي.
  • تعد OnePay بالفعل تطبيقًا ماليًا مصنفًا في المراتب العليا، متفوقة على JPMorgan وRobinhood وChime في قائمة متجر تطبيقات Apple.
  • سيتمكن العملاء من الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتحويلها وإنفاقها مباشرة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية المتنقلة من OnePay.

تتعمق العملات المشفرة أكثر في التمويل التجزئة السائد. تستعد الذراع التقنية المالية لوول مارت، OnePay، لإدخال بيتكوين وإيثر إلى تطبيقها، وفقًا لتقرير CNBC. 

تخطط المنصة، التي تحظى بشعبية بالفعل بين المستخدمين الأمريكيين، لإضافة ميزات التداول والحفظ قبل نهاية العام. يأتي هذا التحديث في وقت توسع فيه البنوك التقليدية والشركات المالية أيضًا خدمات الأصول الرقمية. بالنسبة لـ OnePay، تتماشى هذه الخطوة مع دفعها لبناء تطبيق مالي شامل.

OnePay تضيف تشفير إلى تطبيق التمويل

ذكرت CNBC أن OnePay ستسمح للمستخدمين بتداول وتخزين بيتكوين وإيثر داخل تطبيقها المحمول. من المتوقع أن يتم الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام بدعم تقني من شركة البنية التحتية للعملات المشفرة الناشئة Zerohash.

سيتمكن المستخدمون من تحويل عملاتهم المشفرة إلى دولارات داخل التطبيق. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الأموال للمشتريات داخل المتجر، أو دفع الفواتير، أو أرصدة البطاقات. لم تعلق الشركة علنًا على الجدول الزمني للإطلاق، لكن أشخاصًا مقربين من الموضوع أكدوا الخطط.

تأسست OnePay في عام 2021 من قبل وول مارت وشركة رأس المال المغامر Ribbit Capital. منذ الإطلاق، توسعت الشركة لتشمل حسابات التوفير، والتحويلات بين الأفراد، وبطاقات الخصم والائتمان، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا. 

تتماشى إضافة العملات المشفرة مع هدفها المتمثل في إنشاء نسخة أمريكية من "تطبيق فائق" للتمويل الرقمي.

بالنسبة لوول مارت، فإن ميزة توزيع التطبيق واضحة. يتم دمج OnePay مباشرة في تدفقات الدفع في مواقع وول مارت الأمريكية، وهي نقطة تربطها بـ 150 مليون متسوق أسبوعيًا.

شراكة تداول العملات المشفرة مع Zerohash

يتم بناء ميزات العملات المشفرة مع Zerohash، وهي شركة متخصصة مقرها شيكاغو في خدمات تسوية وحفظ العملات المشفرة. 

جمعت Zerohash مؤخرًا 104 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Morgan Stanley وInteractive Brokers. وضعت جولة التمويل الشركة كشريك للبنوك والشركات المالية التقنية التي تتوسع في مجال العملات المشفرة.

من خلال العمل مع Zerohash، لن تحتاج OnePay إلى بناء بنيتها التحتية الخاصة بالعملات المشفرة. بدلاً من ذلك، يمكنها الاتصال بمنصة موجودة تدعم بالفعل خدمات للوسطاء والمؤسسات المالية. 

أخبرت المصادر CNBC أن الشراكة صُممت لتبسيط طرح دعم بيتكوين وإيثر.

اكتسب تطبيق OnePay للهاتف المحمول جاذبية بسرعة. يحتل حاليًا المرتبة الخامسة في مخطط تطبيقات التمويل المجانية من Apple، متقدمًا على منافسين رئيسيين مثل JPMorgan Chase وRobinhood وChime. 

تقدم تقريبًا جميع تطبيقات التمويل ذات التصنيف الأعلى، بما في ذلك Cash App وPayPal وVenmo، ميزات العملات المشفرة بالفعل.

يقول المحللين إن التكامل يمنح OnePay ميزة تنافسية في الخدمات المصرفية الرقمية. قد يجد العملاء الذين يستخدمون التطبيق بالفعل للتوفير أو المدفوعات أن العملات المشفرة امتدادًا طبيعيًا. يمكن أن تساعد قناة التجزئة الكبيرة للشركة وقاعدة المستخدمين المتنامية في تسريع التبني بمجرد إطلاق الميزة.

ظهر منشور تطبيق OnePay يستعين بـ Zerohash لإطلاق تداول العملات المشفرة لعملاء وول مارت لأول مرة على Blockonomi.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,887.31
$101,887.31$101,887.31

-0.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.11
$3,416.11$3,416.11

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-1.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3832
$2.3832$2.3832

+0.63%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11168
$0.11168$0.11168

+4.36%