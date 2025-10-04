تطبيق OnePay يستعين بـ Zerohash لإطلاق تداول التشفير لعملاء Walmart

ملخص :

تستعد OnePay، المملوكة بأغلبية من وول مارت، لإطلاق تداول وحفظ العملات المشفرة على تطبيقها المالي هذا العام.

سيدمج التطبيق بيتكوين والإيثريوم، بدعم من Zerohash، مما يمنح المستخدمين المزيد من خيارات الدفع والسحب النقدي.

تعد OnePay بالفعل تطبيقًا ماليًا مصنفًا في المراتب العليا، متفوقة على JPMorgan وRobinhood وChime في قائمة متجر تطبيقات Apple.

سيتمكن العملاء من الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتحويلها وإنفاقها مباشرة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية المتنقلة من OnePay.

تتعمق العملات المشفرة أكثر في التمويل التجزئة السائد. تستعد الذراع التقنية المالية لوول مارت، OnePay، لإدخال بيتكوين وإيثر إلى تطبيقها، وفقًا لتقرير CNBC.

تخطط المنصة، التي تحظى بشعبية بالفعل بين المستخدمين الأمريكيين، لإضافة ميزات التداول والحفظ قبل نهاية العام. يأتي هذا التحديث في وقت توسع فيه البنوك التقليدية والشركات المالية أيضًا خدمات الأصول الرقمية. بالنسبة لـ OnePay، تتماشى هذه الخطوة مع دفعها لبناء تطبيق مالي شامل.

OnePay تضيف تشفير إلى تطبيق التمويل

ذكرت CNBC أن OnePay ستسمح للمستخدمين بتداول وتخزين بيتكوين وإيثر داخل تطبيقها المحمول. من المتوقع أن يتم الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام بدعم تقني من شركة البنية التحتية للعملات المشفرة الناشئة Zerohash.

سيتمكن المستخدمون من تحويل عملاتهم المشفرة إلى دولارات داخل التطبيق. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الأموال للمشتريات داخل المتجر، أو دفع الفواتير، أو أرصدة البطاقات. لم تعلق الشركة علنًا على الجدول الزمني للإطلاق، لكن أشخاصًا مقربين من الموضوع أكدوا الخطط.

تأسست OnePay في عام 2021 من قبل وول مارت وشركة رأس المال المغامر Ribbit Capital. منذ الإطلاق، توسعت الشركة لتشمل حسابات التوفير، والتحويلات بين الأفراد، وبطاقات الخصم والائتمان، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا.

تتماشى إضافة العملات المشفرة مع هدفها المتمثل في إنشاء نسخة أمريكية من "تطبيق فائق" للتمويل الرقمي.

بالنسبة لوول مارت، فإن ميزة توزيع التطبيق واضحة. يتم دمج OnePay مباشرة في تدفقات الدفع في مواقع وول مارت الأمريكية، وهي نقطة تربطها بـ 150 مليون متسوق أسبوعيًا.

شراكة تداول العملات المشفرة مع Zerohash

يتم بناء ميزات العملات المشفرة مع Zerohash، وهي شركة متخصصة مقرها شيكاغو في خدمات تسوية وحفظ العملات المشفرة.

جمعت Zerohash مؤخرًا 104 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Morgan Stanley وInteractive Brokers. وضعت جولة التمويل الشركة كشريك للبنوك والشركات المالية التقنية التي تتوسع في مجال العملات المشفرة.

من خلال العمل مع Zerohash، لن تحتاج OnePay إلى بناء بنيتها التحتية الخاصة بالعملات المشفرة. بدلاً من ذلك، يمكنها الاتصال بمنصة موجودة تدعم بالفعل خدمات للوسطاء والمؤسسات المالية.

أخبرت المصادر CNBC أن الشراكة صُممت لتبسيط طرح دعم بيتكوين وإيثر.

اكتسب تطبيق OnePay للهاتف المحمول جاذبية بسرعة. يحتل حاليًا المرتبة الخامسة في مخطط تطبيقات التمويل المجانية من Apple، متقدمًا على منافسين رئيسيين مثل JPMorgan Chase وRobinhood وChime.

تقدم تقريبًا جميع تطبيقات التمويل ذات التصنيف الأعلى، بما في ذلك Cash App وPayPal وVenmo، ميزات العملات المشفرة بالفعل.

يقول المحللين إن التكامل يمنح OnePay ميزة تنافسية في الخدمات المصرفية الرقمية. قد يجد العملاء الذين يستخدمون التطبيق بالفعل للتوفير أو المدفوعات أن العملات المشفرة امتدادًا طبيعيًا. يمكن أن تساعد قناة التجزئة الكبيرة للشركة وقاعدة المستخدمين المتنامية في تسريع التبني بمجرد إطلاق الميزة.

