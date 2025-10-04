البورصةDEX+
سباق ميثاق OCC يحتدم: كوينبيس تنضم إلى سيركل وباكسوس وريبل

بواسطة: Coincentral
2025/10/04 10:24

ملخص

  • كوينبيس، سيركل، ريبل وباكسوس يتنافسون على ثقة مكتب مراقب العملة للتوسع على المستوى الوطني
  • عمالقة تشفير ينضمون إلى سباق ميثاق مكتب مراقب العملة لتبسيط قواعد التوافق على المستوى الوطني
  • كوينبيس تنضم إلى منافسة ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة مع سيركل، ريبل، وباكسوس
  • ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة يصبح ساحة معركة رئيسية للتوسع الوطني للكريبتو
  • سباق للحصول على ميثاق مكتب مراقب العملة يشتد مع استهداف شركات الكريبتو للشرعية الفيدرالية

تقدمت كوينبيس رسميًا بطلب للحصول على ميثاق شركة الثقة الوطنية من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC). تمثل هذه خطوة محورية في جهودها لتعزيز الرقابة التنظيمية وتوسيع الخدمات المؤسسية. سيكمل ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة ترخيص BitLicense الحالي في نيويورك ويبسط قواعد التوافق لعروض المنتجات المستقبلية.

تدير الشركة واحدة من أكبر منصات تبادل الكريبتو عالميًا وتسعى لتعزيز دورها في حفظ الأصول الرقمية. من خلال هذا الميثاق، تهدف كوينبيس إلى تسريع تطوير منتجاتها مع ضمان حصول العملاء المؤسسيين على خدمات موثوقة. أكدت الشركة أنها لا تدخل في الخدمات المصرفية التقليدية ولكنها تسعى للحصول على وضوح تنظيمي لدعم خط أنابيب الابتكار الخاص بها.

تعتقد كوينبيس أن ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة سيبسط نموذج التوافق متعدد الولايات ويمكّن من طرح الخدمات بشكل أسرع. يمثل الطلب خطوة استراتيجية لدعم التكامل طويل المدى بين اقتصاد الكريبتو والتمويل التقليدي. من خلال السعي للحصول على هذه الرقابة الفيدرالية، تنضم كوينبيس إلى قائمة متزايدة من شركات الأصول الرقمية التي تتطلع إلى الوصول الوطني وإرشادات تشغيلية أوضح.

سيركل توسع بصمتها التنظيمية مع عرض ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة

تقدمت سيركل، مصدر العملة المستقرة USDC، أيضًا بطلب للحصول على ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة في وقت سابق من هذا العام. تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجيتها للحصول على إشراف فيدرالي أوسع يتجاوز إطارها التنظيمي في ولاية نيويورك. من خلال القيام بذلك، تتوقع سيركل إطلاق قدرات وطنية لخدمات الحفظ والدفع.

تواصل الشركة نمو نظامها البيئي للأصول المرمزة وعمقت بثبات شراكاتها مع المؤسسات المالية. تعتقد سيركل أن ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة يوفر مسارًا واضحًا لتسريع هذه الشراكات بموجب قواعد متسقة. وهي ترى هذا الميثاق كأداة لتحسين المرونة التشغيلية وكفاءة التوافق.

سيمكّن تأمين الميثاق سيركل من الاحتفاظ باحتياطيات العملاء مباشرة وتقديم خدمات الثقة وفقًا للإرشادات الفيدرالية. كما سيقلل من الاعتماد على الأنظمة المجزأة على مستوى الولاية. قد يكون هذا الترخيص الوطني حاسمًا لتوسيع نطاق اعتماد USDC عبر كل من التقنيات المالية وقنوات الخدمات المصرفية التقليدية.

ريبل تسعى للتوسع الوطني وسط التحولات التنظيمية

انضمت ريبل إلى سباق ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة حيث تدفع بعملتها المستقرة RLUSD وبنيتها التحتية للتسوية عبر الحدود. تهدف إلى استخدام الترخيص لتوحيد الرقابة عبر الولايات القضائية وإرساء الثقة التنظيمية. مع الميثاق، يمكن لريبل إدارة الأصول الرقمية والاحتياطيات مباشرة، مما يحسن مرونتها التشغيلية.

تعمل ريبل بالفعل بعدة تراخيص ولائية وشركاء دفع عالميين. ومع ذلك، فإن الميثاق الوطني سيمكّن من التوسع الأسرع لخدمات الدفع عبر الولايات المتحدة. وترى هذا المسار الفيدرالي حيويًا لدفع الاستخدام المؤسسي لعروضها القائمة على البلوكتشين.

هذا العام، أكدت ريبل على أهمية الوضوح القانوني وتنظيم العملات المستقرة. تهدف إلى وضع RLUSD ضمن بيئة متوافقة تمامًا. يتناسب ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة مع خارطة الطريق هذه كمرساة تنظيمية لاستراتيجيتها طويلة المدى في الولايات المتحدة.

باكسوس تعزز جهود الترميز تحت الإشراف الفيدرالي

باكسوس، مصدر العملات المستقرة مثل PYUSD و PAXG، هي أيضًا في طابور للحصول على ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة. سيوسع الطلب سلطتها من إطار NYDFS إلى المستوى الوطني. تهدف باكسوس إلى استخدام الميثاق لزيادة الكفاءة في إصدار الأصول المرمزة وتوسيع خدمات الحفظ.

من خلال تأمين ميثاق ثقة مكتب مراقب العملة، ستبسط باكسوس التوافق وتقلل التأخيرات التشغيلية عبر الولايات. سيعزز ذلك الثقة بين الشركاء المؤسسيين ويعزز التكامل مع الشبكات المالية التقليدية. أشارت باكسوس إلى دعمها القوي للعمل عن كثب مع المنظمين خلال العملية.

سيمكّن الميثاق أيضًا باكسوس من العمل تحت نظام فيدرالي موثوق واحد. هذا يخلق مساحة للابتكار الأوسع والتموضع التنافسي في مجال الترميز. مع تزايد اعتماد العملات المستقرة، تسعى باكسوس للحصول على هذا الاعتراف الوطني للقيادة بأمان وشفافية.

من بين شركات الأصول الرقمية، تحتفظ Anchorage Digital فقط حاليًا بميثاق ثقة مكتب مراقب العملة. حصلت الشركة على هذا الوضع في عام 2021 بعد استثمارات امتثال واسعة وتعاون تنظيمي. أظهر نجاحها جدوى هذا المسار للشركات الأصلية في مجال الكريبتو.

 

 

