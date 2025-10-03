خطط ليزر ديجيتال من نومورا للتوسع في تداول العملات المشفرة في السوق اليابانية

ملخص

تسعى شركة Laser Digital التابعة لـ Nomura للحصول على موافقة لتقديم خدمات تداول التشفير في اليابان.

تهدف Laser Digital إلى توسيع قاعدة عملائها المؤسسيين في السوق الياباني سريع النمو.

شهد سوق التشفير الياباني زيادة كبيرة في قيمة التداول، وصلت إلى 230 مليار دولار هذا العام.

يأتي التوسع وسط سياسات داعمة في اليابان والخارج، خاصة في الولايات المتحدة.

حصلت Laser Digital سابقًا على ترخيص كامل لأعمال التشفير في دبي وأسست شركة تابعة يابانية في عام 2023.

تهدف Nomura Holdings إلى توسيع وجودها في سوق الأصول الرقمية اليابانية من خلال شركتها التابعة Laser Digital Holdings. تسعى Laser، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، للحصول على موافقة من هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتقديم خدمات التداول للمستخدمين المؤسسيين. تأتي هذه الخطوة مع نمو سوق التشفير الياباني بسرعة.

طلب Laser يعكس الثقة في النظام البيئي للتشفير في اليابان

تجري Laser Digital Holdings محادثات مع هيئة الخدمات المالية اليابانية بشأن الحصول على ترخيص لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية. أكد الرئيس التنفيذي جيز محي الدين أن الشركة في مناقشات استشارية مسبقة مع الهيئة. وصرح محي الدين: "يعكس الطلب ثقتنا في تطور النظام البيئي للأصول الرقمية في اليابان". يتماشى هذا التطور مع الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية في اليابان، مع ارتفاع سوق التشفير.

تعكس خطط Laser اتجاهات أوسع في القطاع المالي الياباني. شهد سوق تداول التشفير في البلاد نمواً مثيراً للإعجاب هذا العام. وفقاً لجمعية تبادل الأصول الافتراضية والتشفير اليابانية، تضاعفت قيمة معاملات السوق إلى 33.7 تريليون ين (230 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام.

Laser التابعة لـ Nomura توسع خدمات التشفير في اليابان

تمت مساعدة سوق التشفير المتنامي في اليابان من خلال سياسات داعمة محلياً ودولياً. من المتوقع أن تعزز التغييرات في اللوائح الضريبية وقواعد الصناديق التي تركز على التشفير القطاع بشكل أكبر. كما ساهمت السياسات في الولايات المتحدة في الزخم العالمي المحيط بالأصول الرقمية.

لم يمر نمو سوق التشفير في اليابان دون أن يلاحظه أحد. أعلنت شركة Daiwa للأوراق المالية مؤخراً أن العملاء في فروعها التجزئة البالغ عددها 181 فرعاً يمكنهم الآن استخدام بيتكوين وإيثر كضمانات للقروض. تسلط هذه التحولات الضوء على التكامل المتزايد للأصول الرقمية في الخدمات المالية التقليدية في اليابان.

أطلقت Nomura شركة Laser Digital Holdings في عام 2022 لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الأصول ورأس المال المغامر. في عام 2023، حصلت Laser على ترخيص كامل لأعمال التشفير في دبي وأسست شركة تابعة في اليابان. إذا تمت الموافقة على طلب Laser، فإنها تخطط لتقديم خدمات الوساطة لكل من شركات التشفير والمؤسسات المالية التقليدية في اليابان.

على الرغم من هذه الطموحات، واجه أداء Laser تحديات. أبلغت Nomura عن خسارة فصلية في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف أداء Laser. ومع ذلك، يظل الرئيس التنفيذي جيز محي الدين متفائلاً بشأن مستقبل الشركة. وأضاف محي الدين: "نتوقع مستقبلاً مربحاً، على الرغم من أنه قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية".

