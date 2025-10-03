البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تسعى شركة Laser Digital التابعة لـ Nomura للحصول على موافقة لتقديم خدمات تداول الكريبتو في اليابان. تهدف Laser Digital إلى توسيع قاعدة المستخدمين المؤسسيين في السوق اليابانية سريعة النمو. شهدت سوق الكريبتو اليابانية زيادة كبيرة في قيمة التداول، وصلت إلى 230 مليار دولار هذا العام. يأتي هذا التوسع وسط سياسات داعمة في اليابان والخارج، خاصة [...] ظهر المنشور "Laser Digital التابعة لـ Nomura تخطط لتوسيع تداول الكريبتو في السوق اليابانية" لأول مرة على CoinCentral.تسعى شركة Laser Digital التابعة لـ Nomura للحصول على موافقة لتقديم خدمات تداول الكريبتو في اليابان. تهدف Laser Digital إلى توسيع قاعدة المستخدمين المؤسسيين في السوق اليابانية سريعة النمو. شهدت سوق الكريبتو اليابانية زيادة كبيرة في قيمة التداول، وصلت إلى 230 مليار دولار هذا العام. يأتي هذا التوسع وسط سياسات داعمة في اليابان والخارج، خاصة [...] ظهر المنشور "Laser Digital التابعة لـ Nomura تخطط لتوسيع تداول الكريبتو في السوق اليابانية" لأول مرة على CoinCentral.

خطط ليزر ديجيتال من نومورا للتوسع في تداول العملات المشفرة في السوق اليابانية

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 20:58

ملخص

  • تسعى شركة Laser Digital التابعة لـ Nomura للحصول على موافقة لتقديم خدمات تداول التشفير في اليابان.
  • تهدف Laser Digital إلى توسيع قاعدة عملائها المؤسسيين في السوق الياباني سريع النمو.
  • شهد سوق التشفير الياباني زيادة كبيرة في قيمة التداول، وصلت إلى 230 مليار دولار هذا العام.
  • يأتي التوسع وسط سياسات داعمة في اليابان والخارج، خاصة في الولايات المتحدة.
  • حصلت Laser Digital سابقًا على ترخيص كامل لأعمال التشفير في دبي وأسست شركة تابعة يابانية في عام 2023.

تهدف Nomura Holdings إلى توسيع وجودها في سوق الأصول الرقمية اليابانية من خلال شركتها التابعة Laser Digital Holdings. تسعى Laser، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، للحصول على موافقة من هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتقديم خدمات التداول للمستخدمين المؤسسيين. تأتي هذه الخطوة مع نمو سوق التشفير الياباني بسرعة.

طلب Laser يعكس الثقة في النظام البيئي للتشفير في اليابان

تجري Laser Digital Holdings محادثات مع هيئة الخدمات المالية اليابانية بشأن الحصول على ترخيص لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية. أكد الرئيس التنفيذي جيز محي الدين أن الشركة في مناقشات استشارية مسبقة مع الهيئة. وصرح محي الدين: "يعكس الطلب ثقتنا في تطور النظام البيئي للأصول الرقمية في اليابان". يتماشى هذا التطور مع الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية في اليابان، مع ارتفاع سوق التشفير.

تعكس خطط Laser اتجاهات أوسع في القطاع المالي الياباني. شهد سوق تداول التشفير في البلاد نمواً مثيراً للإعجاب هذا العام. وفقاً لجمعية تبادل الأصول الافتراضية والتشفير اليابانية، تضاعفت قيمة معاملات السوق إلى 33.7 تريليون ين (230 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام.

Laser التابعة لـ Nomura توسع خدمات التشفير في اليابان

تمت مساعدة سوق التشفير المتنامي في اليابان من خلال سياسات داعمة محلياً ودولياً. من المتوقع أن تعزز التغييرات في اللوائح الضريبية وقواعد الصناديق التي تركز على التشفير القطاع بشكل أكبر. كما ساهمت السياسات في الولايات المتحدة في الزخم العالمي المحيط بالأصول الرقمية.

لم يمر نمو سوق التشفير في اليابان دون أن يلاحظه أحد. أعلنت شركة Daiwa للأوراق المالية مؤخراً أن العملاء في فروعها التجزئة البالغ عددها 181 فرعاً يمكنهم الآن استخدام بيتكوين وإيثر كضمانات للقروض. تسلط هذه التحولات الضوء على التكامل المتزايد للأصول الرقمية في الخدمات المالية التقليدية في اليابان.

أطلقت Nomura شركة Laser Digital Holdings في عام 2022 لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الأصول ورأس المال المغامر. في عام 2023، حصلت Laser على ترخيص كامل لأعمال التشفير في دبي وأسست شركة تابعة في اليابان. إذا تمت الموافقة على طلب Laser، فإنها تخطط لتقديم خدمات الوساطة لكل من شركات التشفير والمؤسسات المالية التقليدية في اليابان.

على الرغم من هذه الطموحات، واجه أداء Laser تحديات. أبلغت Nomura عن خسارة فصلية في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف أداء Laser. ومع ذلك، يظل الرئيس التنفيذي جيز محي الدين متفائلاً بشأن مستقبل الشركة. وأضاف محي الدين: "نتوقع مستقبلاً مربحاً، على الرغم من أنه قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية".

ظهر منشور خطط Laser Digital التابعة لـ Nomura للتوسع في تداول التشفير في السوق الياباني لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,887.31
$101,887.31$101,887.31

-0.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,415.81
$3,415.81$3,415.81

-0.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.60
$153.60$153.60

-1.35%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3844
$2.3844$2.3844

+0.68%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11170
$0.11170$0.11170

+4.38%