البنك المركزي النيجيري يعد لصياغة تنظيمات تشفير جديدة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

ملخص

البنك المركزي النيجيري يتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لصياغة لوائح تشفير للأصول الرقمية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تستعد لتقديم قواعد ضريبية لمعاملات العملات المشفرة في نيجيريا.

البنك المركزي النيجيري رفع حظر التشفير في عام 2023، مما يشير إلى نهج تنظيمي أكثر انفتاحًا.

قطاع التشفير في نيجيريا يواجه تحديات تشمل مضايقات الشرطة وعدم اليقين القانوني.

يستعد البنك المركزي النيجيري للتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية لإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية. تأتي هذه الخطوة مع سعي البلاد لمعالجة التأثير المتزايد للعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين. كشف محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، عن ذلك في محاضرة حديثة، مؤكدًا على أهمية وضع إرشادات واضحة لقطاع التشفير.

تعاون البنك المركزي النيجيري وهيئة الأوراق المالية والبورصات

يخطط البنك المركزي النيجيري للعمل بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتطوير إطار شامل لتنظيم الأصول الرقمية. أكد المحافظ كاردوسو أن هذا التعاون سيغطي جوانب تنظيمية مختلفة، مما يضمن نهجًا مستدامًا للعملات الرقمية.

"نحن في تعاون عميق لضمان أن جميع السلطات التنظيمية المختلفة يمكنها رعاية العملية المستدامة فيما يتعلق بالعملة الرقمية،" كما صرح. الهدف هو إنشاء بيئة تنظيمية قوية للعملات المشفرة تتماشى مع المعايير العالمية مع معالجة المخاوف المحلية.

تهدف هذه الشراكة إلى معالجة تزايد الأنشطة المتعلقة بالتشفير في نيجيريا، وهي دولة اكتسبت اهتمامًا كبيرًا في مجال الأصول الرقمية. على الرغم من أن كاردوسو اعترف بأهمية أصول التشفير في تشكيل مستقبل السياسات المالية، إلا أنه أشار أيضًا إلى أن تأثيرها الكامل لا يزال غير واضح. ينصب تركيز البنك المركزي النيجيري على تحقيق التوازن بين الابتكار والحاجة إلى حماية المستهلك والاستقرار المالي.

موقف نيجيريا المتغير بشأن لوائح التشفير

تطور نهج نيجيريا تجاه العملات المشفرة على مدى السنوات الأخيرة. في عام 2021، فرض البنك المركزي النيجيري حظرًا مثيرًا للجدل على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات للشركات المتعلقة بالتشفير. وذكر البنك أن المخاوف بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كانت الأسباب الرئيسية للقيود. ومع ذلك، تم رفع هذا الحظر في ديسمبر 2023، مما يشير إلى تحول نحو لوائح أكثر مرونة. في ذلك الوقت، أصدر البنك المركزي النيجيري إرشادات للمؤسسات المالية بشأن علاقتها بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

فتح رفع الحظر الباب أمام معاملات التشفير المنظمة، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات. على الرغم من إزالة الحظر، أبلغ بعض المتداولين عن صعوبات في تنفيذ المعاملات، مشيرين إلى قضايا مثل مضايقات الشرطة والاضطهاد. أثرت هذه المخاوف على التبني العام للتشفير في نيجيريا، حيث لا يزال العديد من الأفراد حذرين من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالتشفير بشكل علني.

التغييرات في الضرائب واللوائح

إلى جانب الإطار التنظيمي، تستعد نيجيريا لتقديم قواعد ضريبية جديدة لمعاملات الأصول الرقمية. أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تعمل على مشروع قانون من شأنه أن يتطلب فرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة. من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون قريبًا، وقد لاحظت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الأصول الرقمية يمكن أن تساهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية للبلاد.

اعترفت الحكومة النيجيرية بإمكانات أسواق العملات المشفرة، لكنها ترى أيضًا الحاجة إلى إرشادات واضحة. جعل الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية من الضروري وضع هيكل يضمن الإشراف والمساءلة المناسبين. من خلال تنظيم وفرض ضرائب على معاملات التشفير، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستدامة للأصول الرقمية للازدهار ضمن المعايير القانونية.

معالجة المخاوف والتحديات

على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة في قطاع التشفير في نيجيريا. لا يزال المتداولون، وخاصة الشباب النيجيريين، يواجهون عقبات في تنفيذ المعاملات بسبب مختلف القضايا القانونية والأمنية. وردت تقارير عن قيام الشرطة بمصادرة الأصول وطلب غرامات من الأفراد المشاركين في أنشطة التشفير، مما يسبب القلق بين المتداولين. تستمر هذه القضايا في إعاقة تطوير نظام بيئي للتشفير يعمل بكامل طاقته في نيجيريا.

مع استمرار البنك المركزي النيجيري وهيئة الأوراق المالية والبورصات في التعاون على الإطار التنظيمي، فإنهما يواجهان تحدي خلق بيئة تشجع الابتكار مع ضمان السلامة والأمن. الهدف هو إنشاء لوائح واضحة تدعم كلاً من نمو الأصول الرقمية وحماية المستهلكين من الاحتيال والأنشطة غير القانونية.

في الختام، يعمل البنك المركزي النيجيري بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتطوير إطار تنظيمي للتشفير. يسعى هذا التعاون إلى توفير إرشادات أوضح لمعاملات الأصول الرقمية مع معالجة التحديات مثل الضرائب والأمن واستقرار السوق. يعكس موقف البلاد المتطور الدور المتنامي للعملات المشفرة في مشهدها المالي، ومع ذلك لا يزال يتعين معرفة كيف ستشكل هذه اللوائح مستقبل التشفير في نيجيريا.

