أخبار العملات المشفرة المقبلة للانفجار المباشرة اليوم: رؤى في الوقت المناسب لمتتبعي المخططات (29 سبتمبر)

كن في المقدمة مع رؤيتنا الفورية لعملات التشفير التالية التي ستنفجر اليوم

تحقق من تحديثاتنا المباشرة حول عملات التشفير التالية التي ستنفجر في 29 سبتمبر 2025!

التشفير ضخم بشكل لا يمكن تصوره في الوقت الحالي، صناعة تقارب 4 تريليون دولار تهدف للهيمنة على العالم.

تتحدث العناوين الأخيرة عن تخطيط Circle وMastercard لإضافة USDC إلى أنظمة الدفع العالمية، وخزائن الإيثريوم والبيتكوين بمليارات الدولارات، وبناء Google لسلسلة الكتل الخاصة بها.

حقق البيتكوين نموًا على مر الزمن بنسبة تزيد عن 180,000,000%، ودوجكوين بنسبة تزيد عن 43,000%، وبعض عملات البيع المسبق الأحدث غالبًا ما ترتفع بمعدل 10 أضعاف أو 100 ضعف أو حتى 1000 ضعف في مناسبات نادرة.

الإمكانات المتفجرة هي ربما أفضل وصف لما نراه اليوم في عالم التشفير.

اختيارات سريعة للعملات ذات الإمكانات المتفجرة

بيتكوين هايبر ($HYPER) - حل طبقة-2 في الوقت الفعلي لتوسيع نطاق البيتكوين الإطلاق: مايو 2025 انضم للبيع المسبقماكسي دوج ($MAXI) - عملة meme عالية التأثير مبنية على القوة والرهان والقناعة الإطلاق: يوليو 2025 انضم للبيع المسبقبيبي نود ($PEPENODE) - طريقة جديدة ومحولة إلى لعبة للتعدين لكسب مكافآت عملات meme الإطلاق: فبراير 2025 انضم للبيع المسبقوول ستريت بيبي ($WEPE) - تمكين المتداولين بالتجزئة بطاقة الميم الفيروسية ورؤى حصرية الإطلاق: فبراير 2025 انضم للبيع المسبقتوكن بيست واليت ($BEST) - احصل على وصول مبكر وسهل إلى مشاريع البيع المسبق المنسقة الجديدة الإطلاق: نوفمبر 2024 انضم للبيع المسبق

إذا كنت تبحث عن أحدث الرؤى حول عملات التشفير التالية التي ستنفجر، ابق على اطلاع. نقوم بتحديث هذه الصفحة بشكل متكرر على مدار اليوم، حيث نحصل على أحدث وأفضل الرؤى الداخلية لمتتبعي الرسوم البيانية والمتداولين الذين يبحثون عن العملة التالية التي ستنفجر.

التشفير استثمار عالي المخاطر، وقد تخسر رأس مالك. محتوانا إعلامي فقط، ولا يشكل نصيحة مالية. قد نكسب عمولات تابعة دون أي تكلفة إضافية عليك. البيتكوين يستعيد 114 ألف دولار — البيع المسبق لماكسي دوج ينفجر كعملة التشفير التالية التي ستنفجر

29 سبتمبر 2025 • 10:00 UTC

استعاد البيتكوين 114,000 دولار، مع اقتراب سبتمبر من نهايته، مما دفع إجمالي القيمة السوقية للتشفير مرة أخرى فوق 3.9 تريليون دولار.

أغلق BTC بالقرب من 113,985 دولارًا بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى 114,309 دولارًا، مع تركيز المستثمرين الآن على المستويات الرئيسية عند 108 ألف دولار في الجانب السلبي وسقف أقوى بالقرب من 117 ألف دولار. أظهرت الدورات السابقة أن التحركات القصيرة والحادة غالبًا ما تثير العناوين الرئيسية، مما يسبب الاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة، مما يدفع المستثمرين نحو العلملات البديلة والأصول الأصغر.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنحو 1%، مع وصول الذهب إلى مستوى قياسي قدره 3,854 دولارًا للأونصة أمس، مما يشير إلى زيادة في شهية المستثمرين للمخاطرة. أدى ارتفاع سعر الذهب الآن إلى زيادة قيمة احتياطيات الذهب في الخزانة الأمريكية إلى أكثر من 1 تريليون دولار.

خفض سعر الفائدة الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب ارتفاع سعر الذهب، يخلق أرضًا خصبة للرهانات المحفوفة بالمخاطر مثل التشفير. مع وجود كمية كبيرة من رأس المال المتداول، من المتوقع أيضًا أن يتدفق جزء منه إلى الأصول عالية بيتا، مثل العلملات البديلة وعملات meme.

أحد العملات البارزة هي ماكسي دوج ($MAXI) — عملة ميم تنقل طاقة جنونية خالصة: الحد الأقصى للرافعة المالية، الضخ الأقصى، الثقافة القصوى.

اقرأ كيفية شراء ماكسي دوج ($MAXI) في دليلنا المفصل هنا.

سولانا قد تصل إلى 250 دولارًا قبل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القادم بشأن ETF، مما يأخذ توكن سنورتر إلى آفاق جديدة

29 سبتمبر 2025 • 10:00 UTC

وصل $SOL إلى 213 دولارًا أمس بعد نمو بنسبة 12% خلال الأيام الثلاثة الماضية وارتفاع في عمليات الشراء الانتهازية.

ترتبط ثقة المستثمرين المتزايدة بتاريخ 10 أكتوبر، وهو الموعد الذي تقرر فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات، بما في ذلك سولانا.

يصف نيت جيراسي هذه الأسابيع القادمة بأنها 'هائلة' لصناديق المؤشرات الفورية للتشفير، مطلقًا بوق الثور لجميع صناديق المؤشرات في القائمة، بدءًا من $SOL.

نص بديل – نيت جيراسي يثير حماس مجتمع X حول قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القادم

توكن سنورتر ($SNORT) المبني على سولانا، وهو مشروع صيد العملات الذي يوجد حاليًا في بيع مسبق بقيمة 4.1 مليون دولار، لديه أيضًا الكثير ليكسبه من قرار ETF مواتٍ.

تعرف على المزيد حول ماهية توكن سنورتر هنا

كتبه بوغدان باترو، Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/