تم تقديم مشروع قانون ضريبي جديد في الولايات المتحدة يتعلق بالبيتكوين والعملات المشفرة! إليك ما تحتاج إلى معرفته...

بينما كان إغلاق الحكومة وتأثيراته المحتملة البند الرئيسي في جدول الأعمال في الولايات المتحدة، جاء مشروع قانون مفاجئ من ولاية نيويورك.

وفقًا لذلك، يقترح مشروع القانون المقدم في ولاية نيويورك ضريبة كهرباء متدرجة على منقبي العملات الرقمية.

في هذه النقطة، قدمت عضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك ليز كروجر وعضو الجمعية آنا كيليس مشروع القانون S8518، الذي سيفرض ضريبة استهلاك الكهرباء على شركات تعدين بيتكوين (BTC) التي تستخدم كميات كبيرة من الطاقة.

وفقًا لمشروع القانون، لن تفرض ضرائب على المنقبين الذين يستخدمون ما يصل إلى 2.25 مليون كيلوواط ساعة (kWh) سنويًا.

يُقترح فرض ضريبة على شركات تعدين BTC التي يتجاوز استهلاكها هذا الحد بمقدار سنتين لكل كيلوواط ساعة للاستخدام بين 2.26 مليون و5 ملايين كيلوواط ساعة، وثلاثة سنتات للاستخدام بين 5 ملايين و10 ملايين كيلوواط ساعة، وأربعة سنتات للاستخدام حتى 20 مليون كيلوواط ساعة، وخمسة سنتات للاستخدام الذي يتجاوز 20 مليون كيلوواط ساعة.

ستذهب إيرادات الضرائب إلى برنامج مساعدة الطاقة في الولاية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

في المقابل، لن تفرض ضرائب على المنقبين الذين يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت المنظمة إلى أن صناعة تعدين العملات الرقمية تواجه انخفاضًا في الربحية، واقترحت أن إقرار مثل هذا القانون قد يدفع المنقبين إلى مغادرة نيويورك.

وقالت السناتور ليز كروجر في بيان:

"سيضمن مشروع القانون هذا أن المنقبين الذين يزيدون فواتير الكهرباء لسكان نيويورك يدفعون نصيبهم العادل، مع تقديم مساعدة مباشرة للأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء.

يؤدي وصول منشآت التعدين إلى تكلفة كهرباء سنوية إضافية تبلغ حوالي 79 مليون دولار للمقيمين و165 مليون دولار للشركات الصغيرة.

