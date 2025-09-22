البورصةDEX+
طاولة تذوق جديدة في باها كاليفورنيا تسلط الضوء على إرث إقليمي من المزرعة إلى المائدة

2025/09/22 10:24
تحضيرات طاولة التذوق في منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

في باخا كاليفورنيا، المكسيك، أخيراً بدأت النسمات الباردة تهب، جالبة معها خيرات جديدة لمنطقة مشهورة بمكوناتها الطازجة ذات النكهة المميزة وحركة الطهي من المزرعة إلى المائدة التي تغذيها. ومع تغير المواسم، تأتي تجربة طعام جديدة في منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس، أحد أرقى منتجعات المنطقة: فعالية طاولة التذوق الجديدة التي تحول ثمار الأرض إلى فن.

جمعت طاولة التذوق الأولى من نوعها في المنتجع بين الطهاة الذين يمثلون كل وجهة من وجهات الطعام الاثنتي عشرة، وكانت رحلة حول العالم ذهاباً وإياباً. ومع ذلك، فإن جذورها في الثراء الهائل لهذا الإرث الطهي الإقليمي جعلتها تجربة طعام متماسكة تصيب قلب ما يجعل باخا كاليفورنيا وجهة خاصة لعشاق الطعام.

يقع مطعم زيست في حدائق الشيف، وهو أصغر مطعم في باخا، بطاولة واحدة تتسع لما يصل إلى 12 ضيفاً.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

على الرأس الشرقي

على طول الشواطئ الهادئة لبحر كورتيز، يقع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس في منطقة تشعر بأنها منفصلة وهادئة، بعيدة عن الجنون المميز للوس كابوس. افتتح في عام 2019 على الرأس الشرقي على طول شواطئ جميلة أقل ازدحاماً (صالحة للسباحة، وهي ميزة نادرة في لوس كابوس للعارفين)، ويضم منتجعاً صحياً ومركزاً للعافية فسيحاً، وملعب جولف للبطولات، ومرسى خاصاً والكثير غير ذلك.

مع اثنتي عشرة وجهة مختلفة للطعام - "ثلاثة عشر عندما تشمل تناول الطعام في الغرفة،" كما يلاحظ الشيف التنفيذي للمنتجع باولو ديلا كورتي - كان المطبخ دائماً في قلب ما يعنيه زيارة المنتجع. "العديد من الضيوف ليس لديهم الفرصة لتجربة كل ما نقدمه خلال إقامتهم،" يقول ديلا كورتي. "لقد أنشأنا فعالية طاولة التذوق حتى يتمكن الضيوف من تجربة كل تجربة طعام نقدمها في عشاء ملحمي من اثنتي عشرة وجبة."

القائمة وتنسيقات طاولة الحديقة في فعالية طاولة التذوق.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

من المزرعة إلى المائدة، خط مستمر

قدم الشيف ديلا كورتي وفريقه أول سلسلة من سلسلة طاولة التذوق الفصلية المقررة في 30 أغسطس، حيث أنشأوا قائمة تذوق من اثنتي عشرة وجبة، كل طبق مستوحى من أحد مطاعم المنتجع. كان إعداد القائمة إنجازاً بالنظر إلى أن العروض الطهي تشمل المقبلات المتوسطية، والمأكولات المكسيكية الكلاسيكية، والمأكولات البحرية على طريقة نيكي والمزيد. كانت "أكثر لغز لذيذ قمت به على الإطلاق،" كما يقول ديلا كورتي.

ما جمع كل قطعة معاً كان تقليد من المزرعة إلى المائدة والتزام بالنكهات الطازجة التي تتجاوز المنتجع وأصبحت معياراً إقليمياً. "على الرغم من التنوع في المطبخ، فإن البرنامج الطهي هنا متجذر في خيرات الرأس الشرقي من أكثر المنتجات والمأكولات البحرية واللحوم المستدامة كمالاً،" يقول ديلا كورتي. "إنه الخيط الذهبي الذي يربط تجارب الطعام والشراب لدينا معاً."

ليمون في منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس، موقع طاولة التذوق الافتتاحية للمنتجع.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

غالباً ما يفاجأ الزوار بأن منطقة جافة تشبه الصحراء تنتج مجموعة واسعة ومتنوعة من الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل. لكن هناك الكثير في المنطقة أكثر مما قد تراه العين. "نحن محظوظون جداً في الرأس الشرقي لأن الطريقة التي تتساقط بها الأمطار من جبال سييرا دي لا لاغونا التي تحيط بنا، تأتي إلى هذا الجانب من شبه الجزيرة وهذا هو سبب أن منتجاتنا لا تشوبها شائبة،" يقول ديلا كورتي.

مع هذه الخيرات الجميلة، كان طهاة لوس كابوس المكافحون والسكان المحليون المهتمون بالأكل النظيف يبنون المنطقة باستمرار لتصبح وجهة حقيقية من المزرعة إلى المائدة لسنوات.

كان من المنطقي فقط استضافة فعالية طاولة التذوق الافتتاحية مباشرة داخل الحدائق في مطعم المنتجع المميز المشهود له، ليمون. هنا، تناول الضيوف الطعام في المكان نفسه الذي تمت زراعة العديد من المكونات المستخدمة في القوائم فيه.

الشيف التنفيذي باولو ديلا كورتي يعد الأطباق خلال فعالية طاولة التذوق الافتتاحية.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

تضمنت القائمة أطباقاً متنوعة مثل محار الشوكولاتة الفريد من نوعه في باخا كاليفورنيا مع صلصة الأخيو، وسيفيتشي المانجو مع الكزبرة والتاخين، وسلطة نيسواز ذيل الأصفر المشوي مع الخضروات المقطوفة حديثاً.

كان الطبق الذي يمثل زيست، المطعم الذي يُطلق عليه أصغر مطعم في كابو والذي يحتوي على طاولة واحدة وجلسة واحدة في الليلة، مميزاً بشكل خاص لديلا كورتي: معكرونة كالاماراتا مع بلح البحر من إنسينادا، والفلفل الأخضر، وموليكا المقرمشة. "يقدم زيست لضيوفنا قائمة تذوق من تسعة أطباق تمزج بين المكونات المحلية وتراثي الإيطالي. [هذا الطبق جعل] المأكولات البحرية في باخا تتألق في أكثر قضمة صيفية مثالية. خفيفة، ولكنها أيضاً تفيض بالنكهات المحلية،" كما قال.

مطبخ من المزرعة إلى المائدة في منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس.

منتجع فور سيزونز لوس كابوس في كوستا بالماس

سلسلة موسمية

مع بذر موسم جديد لحقول المنطقة بالنضارة، يتطلع الطهاة بالفعل إلى النسخة التالية من فعالية طاولة التذوق الفصلية، التي تبعد الآن بضعة أسابيع قصيرة فقط. ستتميز كل فعالية بقائمة فريدة، مصممة خصيصاً للموسم.

بالنسبة للشيف ديلا كورتي، فإن الالتزام بالطهي من المزرعة إلى المائدة يتجاوز بكثير اتجاهاً عابراً أو حدثاً واحداً. "تناول الطعام من المزرعة إلى المائدة هو اتجاه أبدي هنا... لم يكن في الواقع اتجاهاً بالنسبة لنا، بل أسلوب حياة. من المفهوم أن هذا هو تفضيل المتناولين، ونحن محظوظون لأن هذا هو الاتجاه الآن لأنه من كنا دائماً ومن سنكون دائماً."

الطهاة وراء طاولة التذوق.

منتج

