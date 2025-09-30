البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
الملخصات؛ أطلقت DeepSeek نموذج V3.2-exp، وهو نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي يخفض تكاليف الاستدلال للمهام ذات السياق الطويل بما يقارب النصف. يستخدم النموذج "الانتباه المتفرق" و"مفهرس البرق" للتعامل مع المدخلات الطويلة بكفاءة أكبر. تم إصداره كنموذج مفتوح الوزن على Hugging Face، مما يتيح اختبار وقياس أداء الطرف الثالث. تواجه DeepSeek منافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا الصينية الممولة بقوة [...] ظهر المنشور نموذج DeepSeek الجديد يخفض تكاليف واجهة برمجة التطبيقات للسياقات الممتدة لأول مرة على CoinCentral.الملخصات؛ أطلقت DeepSeek نموذج V3.2-exp، وهو نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي يخفض تكاليف الاستدلال للمهام ذات السياق الطويل بما يقارب النصف. يستخدم النموذج "الانتباه المتفرق" و"مفهرس البرق" للتعامل مع المدخلات الطويلة بكفاءة أكبر. تم إصداره كنموذج مفتوح الوزن على Hugging Face، مما يتيح اختبار وقياس أداء الطرف الثالث. تواجه DeepSeek منافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا الصينية الممولة بقوة [...] ظهر المنشور نموذج DeepSeek الجديد يخفض تكاليف واجهة برمجة التطبيقات للسياقات الممتدة لأول مرة على CoinCentral.

نموذج DeepSeek الجديد يخفض تكاليف واجهة برمجة التطبيقات إلى النصف للسياقات الممتدة

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 21:59
Sleepless AI
AI$0.05816-2.10%
Moonveil
MORE$0.003943+1.80%
OpenLedger
OPEN$0.27297-2.10%

الملخصات؛

  • أطلقت DeepSeek نموذج V3.2-exp التجريبي، وهو نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي يخفض تكاليف الاستدلال للمهام ذات السياق الطويل بنحو النصف.
  • يستخدم النموذج "الانتباه المتفرق" و"مفهرس البرق" للتعامل مع المدخلات الطويلة بكفاءة أكبر.
  • تم إطلاقه كنموذج مفتوح الوزن على Hugging Face، مما يتيح اختبار وقياس أداء الطرف الثالث.
  • تواجه DeepSeek منافسة متزايدة من عمالقة التكنولوجيا الصينية الممولة بقوة التي توسع محافظ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

كشفت شركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها الصين عن أحدث نموذج لغة تجريبي لها، V3.2-exp، المصمم لخفض تكاليف الاستدلال للمهام ذات السياق الطويل إلى النصف تقريبًا.

يهدف النموذج، الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين، إلى معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: تكلفة التعامل مع المدخلات الممتدة.

يستفيد V3.2-exp من نظام جديد يسمى DeepSeek Sparse Attention، والذي يقرن "مفهرس البرق" بوحدة ثانوية لاختيار الرموز المميزة الدقيقة.

معًا، تسمح هذه الابتكارات للنموذج بالتركيز على المقتطفات الأكثر صلة مع إدارة تفاصيل مستوى الرموز المميزة بدقة. تشير الاختبارات الداخلية المبكرة إلى أن النظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من أحمال الخادم، مع احتمال انخفاض تكاليف واجهة برمجة تطبيقات بنسبة 50٪ لعمليات السياق الطويل.

نموذج مفتوح الوزن متاح الآن

على عكس العديد من إصدارات الذكاء الاصطناعي التجارية التي تظل مغلقة، تم إطلاق V3.2-exp كنموذج مفتوح الوزن. وهو متاح الآن على Hugging Face، مما يمنح الباحثين والمطورين والشركات فرصة لإجراء تقييمات مستقلة.

يسلط هذا القرار الضوء على استمرار دفع DeepSeek نحو الشفافية والتعاون، خاصة مع تدقيق الشركات بشكل متزايد في المطالبات المتعلقة بالكفاءة والأداء.

يتماشى الإصدار المفتوح للنموذج أيضًا مع استراتيجية DeepSeek السابقة مع نموذج R1 في وقت سابق من هذا العام، حيث سمحت المقارنة المعيارية المفتوحة للمجتمع بالتحقق من قدراته على التفكير. من خلال اعتماد نفس النهج لـ V3.2-exp، تشير DeepSeek إلى ثقتها في اختراقات الكفاءة.

البناء على الإصدارات السابقة

يأتي إطلاق V3.2-exp بعد سلسلة من التحديثات والتجارب من DeepSeek في الأشهر الأخيرة. في وقت سابق من شهر سبتمبر، قدمت الشركة DeepSeek-V3.1-Terminus، وهو تحسين يهدف إلى تحسين أداء وكيل الذكاء الاصطناعي ومعالجة المشكلات المبلغ عنها مثل الرموز غير المقروءة وتبديل اللغة غير المتسق.

في حين أن هذا التحديث قدم تحسينات صغيرة في المعايير مثل الامتحان الأخير للإنسانية ومهام البرمجة، إلا أن بعض التحديات ظلت قائمة، خاصة في أداء اللغة الصينية.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير الصناعة أن DeepSeek تعمل على نموذج من الجيل التالي يركز على الوكيل، ومن المقرر الكشف عنه في الربع الرابع من عام 2025. يعكس المشروع تحولًا أوسع في الصناعة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، القادرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات مع الحد الأدنى من الإشراف البشري. يبدو أن إصدار V3.2-exp يكمل هذا المسار من خلال تعزيز الأساس التكنولوجي للشركة في الكفاءة قبل طرح ميزات وكيل الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

تسخين المشهد التنافسي

يأتي ابتكار DeepSeek في وقت تتزايد فيه المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني. تقوم الشركات المنافسة مثل Alibaba و Tencent بزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حيث تعهدت Alibaba بأكثر من 380 مليار رنمينبي (52.9 مليار دولار) في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

في حين تم الإشادة بـ DeepSeek لتحقيق نتائج فعالة من حيث التكلفة بموارد متواضعة نسبيًا، يحذر المحللون من أن الشركة يجب أن تحافظ على الزخم لتجنب أن تطغى عليها منافسيها الأغنياء بالنقد.

ظهرت المقالة نموذج DeepSeek الجديد يخفض تكاليف API للسياقات الممتدة لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,881.61
$101,881.61$101,881.61

-0.35%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.48
$3,414.48$3,414.48

-0.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.53
$153.53$153.53

-1.40%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3821
$2.3821$2.3821

+0.59%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11170
$0.11170$0.11170

+4.38%