مسودة قانون CLARITY الجديدة قد تحمي مطوري البيتكوين والعملات المشفرة من المسؤولية السابقة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:35
يوم الجمعة، أصدرت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أحدث مسودة لقانون CLARITY (CLARITY)، والذي يقترح تعديلاً على قانون الولايات المتحدة رقم 18 § 1960(أ) ينص على أن مطوري أو مزودي التشفير الذين "يمارسون عن علم السيطرة على العملة أو الأموال أو أي قيمة أخرى تحل محل العملة" فقط يتم معاملتهم كشركات تحويل أموال.

الصفحة الأولى من أحدث إصدار للجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ من CLARITY.

والأكثر من ذلك، أن هذا التعديل لن يحمي فقط مطوري بيتكوين والتشفير في أعقاب مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي يتضمن هذه اللغة في تمريره، بل سيحمي أيضًا هؤلاء المطورين بأثر رجعي.

في القسم 501 من العنوان الخامس من المسودة، بعنوان "حماية مطوري البرمجيات وابتكار البرمجيات"، ينص على أن "هذا القسم، والتعديلات التي أجريت بموجب هذا القسم، ستنطبق على السلوك الذي يحدث قبل أو في أو بعد تاريخ سن هذا القانون."

تطور إيجابي لمطور Tornado Cash رومان ستورم

إذا تم تضمين هذه اللغة في نسخة من مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي يتم سنه كقانون، فإن مطور Tornado Cash رومان ستورم، الذي أدين بتهمة تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة الشهر الماضي، سيستفيد.

ألمح ستورم إلى فكرة أنه يخطط للطعن في حكم الإدانة، وفقًا لتقرير إليانور تيريت.

إذا أصبح CLARITY قانونًا وتم تضمين اللغة المتعلقة بحماية المطور بأثر رجعي في مسودة مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي يتم تمريره، فمن الناحية النظرية يجب ألا يكون لدى الفريق القانوني لستورم أي مشكلة في الفوز على مستوى الاستئناف.

لسوء الحظ، إذا تم تمرير CLARITY مع تضمين الحماية بأثر رجعي، فلن يساعد ذلك مطوري محفظة Samourai، الذين قبلوا صفقة إقرار بالذنب لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة في يوليو.

حماية إضافية لمطوري تقنية التشفير غير الوصائية

تنص أحدث مسودة من CLARITY أيضًا على أن مطوري أو مزودي تقنية التشفير "غير المتحكمة" (غير الوصائية) لا يجب معاملتهم كشركات تحويل أموال بموجب قانون الولايات المتحدة رقم 31 § 5330. سيتم تطبيق ذلك أيضًا بأثر رجعي.

يتم تعريف المطورين غير المتحكمين على أنهم أولئك الذين ينشئون أو يعملون على "خدمة (خدمات) دفتر الأستاذ الموزع، والتي في سياق العمليات العادية، لا تملك الحق القانوني في القدرة الأحادية والمستقلة على التحكم أو البدء عند الطلب أو تنفيذ المعاملات التي تتضمن الأصول الرقمية التي يحق للمستخدمين الحصول عليها، دون موافقة أو رضا أو توجيه من أي طرف ثالث آخر."

ينطبق التعريف على مطوري خدمات التشفير أو البرامج أو الأجهزة التي تساعد العملاء على تسهيل الحفظ الذاتي والحفاظ على الأصول الرقمية.

ما الذي سيأتي بعد ذلك؟

عاد الكونجرس إلى الانعقاد اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025، وتخطط لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لمواصلة إعطاء الأولوية لـ CLARITY، بعد قبول مدخلات حول مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية من العديد من أعضاء صناعة التشفير.

"تعكس هذه المسودة التشريعية ردود الفعل من مئات أصحاب المصلحة حول مجموعة واسعة من الأسئلة كجزء من طلب المعلومات (RFI) حول مسودة المناقشة في يوليو،" قال متحدث باسم لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ لمجلة بيتكوين. "سيواصل الرئيس سكوت والسناتور لوميس وزملاؤهم العمل بطريقة ثنائية الحزب لتقديم منتج نهائي سيحمي المستثمرين، ويعزز الابتكار، ويحافظ على مستقبل التمويل الرقمي مرتكزًا في أمريكا."

لا توجد حاليًا جلسات استماع بشأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية في جدول لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ.

المصدر: https://bitcoinmagazine.com/legal/new-clarity-act-draft-could-shield-bitcoin-and-crypto-developers-from-past-liability

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

