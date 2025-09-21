البورصةDEX+
نيورولوف تنضم إلى نوفاسترو لدمج الأصول الواقعية المرمزة مع حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:05
نيورولوف، وهي منصة حوسبة ذكاء اصطناعي لامركزية وسوق لوحدات معالجة الرسومات، تعاونت مع نوفاسترو، وهو نظام بيئي للبلوكتشين، لتقديم أصول العالم الحقيقي على السلسلة. يهدف هذا التعاون إلى ربط أصول العالم الحقيقي والحوسبة اللامركزية التي يقودها المجتمع. كما كشفت نيورولوف في إعلانها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهدف الرئيسي من هذا التطوير هو تعزيز قطاع أصول العالم الحقيقي بموارد حوسبة قائمة على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تركز المبادرة أيضًا على توسيع اعتماد رموز $XNL و$NLOV.

تحالف نيورولوف ونوفاسترو يدمج الذكاء الاصطناعي اللامركزي والذكاء الاصطناعي المرمز

تأخذ الشراكة بين نيورولوف ونوفاسترو في الاعتبار دمج حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية التي يقودها المجتمع وتمويل أصول العالم الحقيقي. وبالتالي، من المتوقع أن تضع هذه الخطوة سابقة قوية لدمج التمويل المرمز والذكاء الاصطناعي اللامركزي ضمن النظام البيئي للبلوكتشين سريع التطور. مع هذا، يستفيد التطوير من وظائف الحوسبة اللامركزية لنيورولوف مع خبرة نوفاسترو في أصول العالم الحقيقي المرمزة. تستفيد هذه التآزرية الشاملة من نقاط القوة في كلا المنصتين لتقديم بنية تحتية قابلة للتوسع، مما يسهل على المستخدمين والمستثمرين والمطورين.

تمكين المخترعين والمجتمع من خلال تكامل أصول العالم الحقيقي والذكاء الاصطناعي

وفقًا لنيورولوف، فإن التعاون مع نوفاسترو يعزز النهج المتمحور حول المجتمع. وبالتالي، من خلال الجمع بين البنية التحتية للحوسبة اللامركزية والتمويل المرمز من الجيل التالي، يعتزم المتعاونون تعزيز العملاء بنماذج كسب متوازنة بصرف النظر عن تعزيز النمو طويل المدى للنظام البيئي. في الوقت نفسه، تم تصميم المبادرة لتقليل حواجز المشاركة، مما يتيح للمستثمرين المؤسسيين والأفراد استخدام قنوات جديدة لتوليد الدخل.

