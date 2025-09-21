نيورولوف تنضم إلى نوفاسترو لدمج الأصول الواقعية المرمزة مع حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية

ظهر المنشور "نيورولوف تنضم إلى نوفاسترو لدمج أصول العالم الحقيقي المرمزة مع حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية" على BitcoinEthereumNews.com. نيورولوف، وهي منصة حوسبة ذكاء اصطناعي لامركزية وسوق GPU، تعاونت مع نوفاسترو، وهي نظام بيئي للبلوكتشين، لتقديم أصول العالم الحقيقي على السلسلة. تهدف الشراكة إلى ربط أصول العالم الحقيقي والحوسبة اللامركزية التي يقودها المجتمع. كما كشفت نيورولوف في إعلانها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهدف الرئيسي من هذا التطوير هو تقدم قطاع أصول العالم الحقيقي بموارد حوسبة يقودها الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تركز المبادرة أيضًا على توسيع اعتماد رموز $XNL و$NLOV. ⚡ أخبار كبيرة للمجتمع ⚡ نحن نتشارك رسميًا مع @Novastro_xyz لربط الحوسبة المدعومة من المجتمع + تمويل أصول العالم الحقيقي. معًا نحن: ✔️ تمكين أصول العالم الحقيقي المرمزة بحوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية ✔️ توسيع اعتماد $NLOV + $XNL عبر سلاسل متعددة... pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20 سبتمبر، 2025 تحالف نيورولوف x نوفاسترو يدمج الذكاء الاصطناعي اللامركزي والذكاء الاصطناعي المرمز تأخذ الشراكة بين نيورولوف ونوفاسترو في الاعتبار دمج حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية التي يقودها المجتمع وتمويل أصول العالم الحقيقي. وبالتالي، من المتوقع أن تضع هذه الخطوة سابقة قوية لدمج التمويل المرمز والذكاء الاصطناعي اللامركزي ضمن النظام البيئي للبلوكتشين سريع التطور. مع هذا، يستفيد التطوير من وظائف الحوسبة اللامركزية لنيورولوف مع خبرة نوفاسترو في أصول العالم الحقيقي المرمزة. يستفيد هذا التآزر الشامل من نقاط القوة في كلا المنصتين لتقديم بنية تحتية قابلة للتوسع، مما يسهل على المستخدمين والمستثمرين والمطورين. تمكين المخترعين والمجتمع من خلال تكامل أصول العالم الحقيقي والذكاء الاصطناعي وفقًا لنيورولوف، يعزز التعاون مع نوفاسترو النهج المتمحور حول المجتمع. وبالتالي، من خلال الجمع بين البنية التحتية للحوسبة اللامركزية والتمويل المرمز من الجيل التالي، يعتزم المتعاونون تعزيز العملاء بنماذج كسب متوازنة بصرف النظر عن تعزيز نمو النظام البيئي على المدى الطويل. في الوقت نفسه، تم تصميم المبادرة لتقليل حواجز المشاركة، مما يتيح للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة استخدام طرق جديدة لتوليد الدخل. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل كـ... ظهر المنشور "نيورولوف تنضم إلى نوفاسترو لدمج أصول العالم الحقيقي المرمزة مع حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية" على BitcoinEthereumNews.com. نيورولوف، وهي منصة حوسبة ذكاء اصطناعي لامركزية وسوق GPU، تعاونت مع نوفاسترو، وهي نظام بيئي للبلوكتشين، لتقديم أصول العالم الحقيقي على السلسلة. تهدف الشراكة إلى ربط أصول العالم الحقيقي والحوسبة اللامركزية التي يقودها المجتمع. كما كشفت نيورولوف في إعلانها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهدف الرئيسي من هذا التطوير هو تقدم قطاع أصول العالم الحقيقي بموارد حوسبة يقودها الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تركز المبادرة أيضًا على توسيع اعتماد رموز $XNL و$NLOV. ⚡ أخبار كبيرة للمجتمع ⚡ نحن نتشارك رسميًا مع @Novastro_xyz لربط الحوسبة المدعومة من المجتمع + تمويل أصول العالم الحقيقي. معًا نحن: ✔️ تمكين أصول العالم الحقيقي المرمزة بحوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية ✔️ توسيع اعتماد $NLOV + $XNL عبر سلاسل متعددة... pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20 سبتمبر، 2025 تحالف نيورولوف x نوفاسترو يدمج الذكاء الاصطناعي اللامركزي والذكاء الاصطناعي المرمز تأخذ الشراكة بين نيورولوف ونوفاسترو في الاعتبار دمج حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية التي يقودها المجتمع وتمويل أصول العالم الحقيقي. وبالتالي، من المتوقع أن تضع هذه الخطوة سابقة قوية لدمج التمويل المرمز والذكاء الاصطناعي اللامركزي ضمن النظام البيئي للبلوكتشين سريع التطور. مع هذا، يستفيد التطوير من وظائف الحوسبة اللامركزية لنيورولوف مع خبرة نوفاسترو في أصول العالم الحقيقي المرمزة. يستفيد هذا التآزر الشامل من نقاط القوة في كلا المنصتين لتقديم بنية تحتية قابلة للتوسع، مما يسهل على المستخدمين والمستثمرين والمطورين. تمكين المخترعين والمجتمع من خلال تكامل أصول العالم الحقيقي والذكاء الاصطناعي وفقًا لنيورولوف، يعزز التعاون مع نوفاسترو النهج المتمحور حول المجتمع. وبالتالي، من خلال الجمع بين البنية التحتية للحوسبة اللامركزية والتمويل المرمز من الجيل التالي، يعتزم المتعاونون تعزيز العملاء بنماذج كسب متوازنة بصرف النظر عن تعزيز نمو النظام البيئي على المدى الطويل. في الوقت نفسه، تم تصميم المبادرة لتقليل حواجز المشاركة، مما يتيح للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة استخدام طرق جديدة لتوليد الدخل. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل كـ...