مؤسسة نير تكشف عن مندوبي الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة في تصويت منظمة ذاتية إدارة لامركزية (DAO)

تعمل مؤسسة Near على تطوير توائم رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتمثيل أعضاء منظمة ذاتية إدارة لامركزية (DAO) في تصويت الحوكمة.

سيتعلم مندوبو الذكاء الاصطناعي تفضيلات المستخدم والتصويت نيابة عنهم لزيادة المشاركة في منظمات DAO.

يؤكد لين ريتيج من مؤسسة Near أن القرارات الحاسمة ستظل تتطلب مشاركة بشرية.

سيخدم مندوبو الذكاء الاصطناعي أولاً مجموعات كبيرة ذات تفضيلات متشابهة قبل الانتقال إلى التمثيل الفردي.

تتبع أداة الذكاء الاصطناعي Pulse من مؤسسة Near بالفعل التحليل المعنوي للمجتمع وتلخص المناقشات على منصات مثل Discord.

تعمل مؤسسة Near على نظام مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إحداث ثورة في تصويت الحوكمة. سيتضمن هذا النظام "توائم رقمية" تعمل نيابة عن أعضاء منظمة ذاتية إدارة لامركزية (DAO) لزيادة مشاركة الناخبين. تطور المؤسسة هؤلاء المندوبين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لحل المشكلات الشائعة المتعلقة باللامبالاة في التصويت والمركزية في منظمات DAO.

مؤسسة Near تكشف عن الذكاء الاصطناعي للتصويت في الحوكمة

تهدف مؤسسة Near إلى معالجة انخفاض نسبة المشاركة في التصويت التي تشهدها العديد من منظمات DAO. شرح لين ريتيج، الباحث في المؤسسة، مفهوم مندوبي الذكاء الاصطناعي خلال مقابلة في مؤتمر Token2049 في سنغافورة. وفقًا لريتيج، سيتعلم المندوبون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تفضيلات المستخدم والتصويت وفقًا لذلك. ستمكن هذه العملية من اتخاذ قرارات حوكمة سريعة وفعالة، مما يحول التصويت إلى "مشكلة رياضية" يمكن تنفيذها تقريبًا على الفور.

يعتقد ريتيج أن مندوبي الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلغوا الحاجة إلى المشاركة البشرية في عملية التصويت. ومع ذلك، أكد أن بعض القرارات، مثل تخصيص الأموال أو تحولات الاستراتيجية، ستظل تتطلب حكمًا بشريًا. "يجب أن يكون هناك دائمًا إنسان في الحلقة للقرارات الحاسمة،" صرح ريتيج. في حين أن مندوبي الذكاء الاصطناعي سيحفزون الناخبين، إلا أنهم لن يحلوا محل صنع القرار البشري في مواقف معينة.

لا يزال النظام قيد التطوير، وتهدف مؤسسة Near إلى طرحه على مراحل. في البداية، سيمثل مندوبو الذكاء الاصطناعي مجموعات ذات تفضيلات تصويت متشابهة. مع تطور التكنولوجيا، ستقدم مندوبين فرديين لكل عضو وربما حتى رؤساء تنفيذيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لأغراض الحوكمة.

تحديات وإمكانات الحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي

يحقق وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل خطوات كبيرة في صناعة العملات المشفرة، مع آلاف الوكلاء الذين يتفاعلون مع منصات وبروتوكولات مختلفة. تهدف مؤسسة Near إلى توسيع هذا المفهوم من خلال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتصويت في الحوكمة. طورت المؤسسة أيضًا Pulse، وهي أداة ذكاء اصطناعي تتبع التحليل المعنوي للمجتمع وتلخص المناقشات من منصات مثل Discord.

على الرغم من الفوائد المحتملة، يأتي مندوبو الذكاء الاصطناعي مع مخاطر. يجادل بعض النقاد بأن هؤلاء الوكلاء قد يسيئون تفسير تفضيلات المستخدم أو حتى يتخذون قرارات خاطئة. اعترف ريتيج بهذه المخاوف، مشيرًا إلى أنه إذا ارتكب مندوب الذكاء الاصطناعي خطأ، فهذا يشير إلى مشكلة في سياقه. وأضاف أن نموذج التدريب لهؤلاء المندوبين سيتضمن إثباتًا تشفيريًا لضمان الشفافية والتوافق مع قيم المستخدمين.

تخطط مؤسسة Near للبدء بمهام أبسط لمندوبي الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم المشورة بشأن المقترحات وتوفير السياق لقرارات التصويت. بمرور الوقت، سيتطور النظام للتعامل مع مهام حوكمة أكثر تعقيدًا. يرى ريتيج أن الهدف النهائي للحوكمة هو أن تصبح عملية فعالة وآلية حيث يمكن لمندوبي الذكاء الاصطناعي التصويت بسرعة بناءً على التفضيلات المتوقعة.

