سوق العملات المشفرة يرسل إشارات حادة عبر ثلاث زوايا مختلفة تمامًا، لكن واحدة فقط تبرز كأفضل [...] منشور اختراق الحدود NEAR وتحديث توكن WLFI يثيران الإعجاب، لكن تحالف BlockDAG مع فريق BWT Alpine F1® يستحوذ على تركيز المستثمرين ظهر لأول مرة على Coindoo.

اختراق الحدود NEAR وتحديث توكن WLFI يثيران الإعجاب، لكن تحالف BlockDAG مع فريق BWT Alpine F1® يستحوذ على تركيز المستثمرين

بواسطة: Coindoo
2025/09/30 18:30
NEAR
NEAR$2.543-1.35%
WLFI
WLFI$0.1463-4.50%
TokenFi
TOKEN$0.006562-2.88%
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0.6883-0.34%

يقدم سوق الكريبتو إشارات حادة عبر ثلاث زوايا مختلفة تمامًا، لكن واحدة فقط تبرز كأفضل كريبتو للاستثمار فيها الآن. مرر World Liberty Financial (WLFI) للتو تصويتًا بنسبة 99.8% لإعادة الشراء لحرق العرض بعد انخفاض بنسبة 40%، وهو تحول جريء من جانب العرض يهدف إلى إعادة بناء الثقة. اخترق بروتوكول Near (NEAR) المقاومة عند 3.20 دولار، مما أثار توقعات بارتفاع نحو 38 إلى 40 دولارًا إذا استمر الزخم.

ومع ذلك، فإن BlockDAG (BDAG) يسرق الأضواء. مع ما يقرب من 415 مليون دولار تم جمعها في البيع المسبق وشراكة متعددة السنوات مع BWT Alpine في Formula 1®، يثبت BlockDAG مصداقيته المبكرة على المسرح العالمي. بسعر 0.0013 دولار فقط، يقدم BlockDAG مزيجًا نادرًا من التبني والعلامة التجارية والدخول بسعر مناسب.

ناخبو WLFI يوافقون على خطة إعادة الشراء بنسبة 99.8%

وافق حاملو توكن World Liberty Financial (WLFI) بأغلبية ساحقة على اقتراح لتخصيص 100% من رسوم السيولة للمشروع لإعادة شراء وحرق WLFI في الأسواق المفتوحة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل العرض المتداول ومكافأة الحاملين الملتزمين بعد انخفاض WLFI بنسبة 40% تقريبًا بعد أيام قليلة من إطلاقه. سيتم إزالة التوكنات المعاد شراؤها بشكل دائم عبر عنوان الحرق. 

من خلال خفض العرض بهذه الطريقة، قد يؤكد المشروع على القيمة للمستثمرين على المدى الطويل. عندما يكون الطلب ثابتًا أو يزداد، فإن وجود عدد أقل من التوكنات في التداول يمكن أن يضخم تأثير السعر. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كريبتو للشراء الآن مع إمكانية الارتداد، تشير هذه الاستراتيجية إلى أن WLFI يحاول أكثر من مجرد إصلاحات؛ إنه يحاول تغيير جانب العرض الذي يمكن أن يغير المشاعر.

المتداولون يستهدفون ارتفاعًا بين 38-40 دولارًا بعد ارتفاع NEAR إلى 3.20 دولار

ارتفع بروتوكول NEAR (NEAR) بأكثر من 11% في 24 ساعة ليصل إلى حوالي 3.20 دولار، مما يجعله أحد أقوى توكنات Layer-1 اليوم. قفز حجم التداول بنسبة 136% تقريبًا إلى 669 مليون دولار، مما يؤكد القوة وراء هذه الخطوة. 

يقول المحللين إن NEAR تجاوز للتو مقاومة رئيسية، مما يفتح مسارًا يمكن أن يدفع السعر إلى مستويات أعلى بكثير. هناك حديث متزايد عن أن NEAR قد يصل في النهاية إلى 38 أو 40 دولارًا في هذه الدورة إذا استمر الزخم. مستويات الدعم حول 2.90 دولار مهمة الآن: يجب أن تصمد هذه المناطق إذا كان NEAR سيتجنب الانخفاضات الحادة. 

إذا كنت تبحث عن تعرض عالي للارتفاع، يقدم NEAR إعدادًا نادرًا: حجم قوي، واختراق نظيف للمقاومة، وأهداف واضحة أعلى بكثير من السعر الحالي. مراقبة NEAR الآن قد توفر فرصة للدخول قبل ارتفاع كبير.

BlockDAG يتسابق نحو أكثر من 100 كتلة في الثانية مع قوة BWT Alpine F1®

يثبت BlockDAG أن السرعة وقابلية التوسع ليست مجرد شعارات بل حقائق قابلة للقياس. في خطوة هي الأولى من نوعها، انضمت هذه الشبكة الصاعدة من Layer-1 إلى BWT Alpine F1®، فريق Formula 1® المعروف بسياراته التي تصل بانتظام إلى سرعات تزيد عن 300 كم/ساعة. الشراكة هي أكثر من مجرد لعبة علامة تجارية. تمثل Formula 1® التميز الهندسي تحت ضغط شديد، ويعرض BlockDAG نفس العقلية مع هيكل DAG بالإضافة إلى دليل العمل (PoW)، مصمم للتعامل مع أكثر من 100 كتلة في الثانية دون التضحية بالأمان أو الموثوقية.

التوقيت لا يمكن أن يكون أكثر دقة. لا يزال BlockDAG في مرحلة البيع المسبق بسعر 0.0013 دولار، بعد افتتاح الدفعة 1 بسعر 0.001 دولار فقط، ومع ذلك فقد جمع بالفعل ما يقرب من 415 مليون دولار وباع أكثر من 26.5 مليار عملة. أكثر من 3 ملايين منقب محمول X1 نشط، ويتم تسليم 20,000 منقب عبر أكثر من 130 دولة. هذا المزيج من البنية التحتية الحقيقية والرؤية العالمية يميز BlockDAG كأفضل كريبتو للشراء الآن لأولئك الذين يبحثون عن السرعة والمصداقية وإمكانات المراحل المبكرة.

المستثمرون الذين يفهمون قوة السرد يعرفون أن أولئك الذين يترددون يخاطرون بفقدان نافذة يمكن أن تغلق بين عشية وضحاها وأن هذا أكثر من مجرد شراكة. إنها إشارة إلى أن BlockDAG يستعد للهيمنة على دورة النمو التالية للكريبتو.

أفكار ختامية

بالنسبة للمتداولين الذين يراقبون تحديث توكن WLFI وسعر اختراق NEAR، كلاهما يقدم إعدادات مقنعة، لكن أيًا منهما لا يضاهي نطاق وتوقيت BlockDAG. يشير WLFI إلى قناعة داخلية مع عمليات إعادة شراء عدوانية، بينما يقدم NEAR إجراء سعر نموذجي مع أهداف قريبة من 40 دولارًا. ومع ذلك، فإن BlockDAG يفعل شيئًا أكثر ندرة: تحويل زخم البيع المسبق إلى اعتراف عام.

مع ما يقرب من 415 مليون دولار تم جمعها، وأكثر من 26.5 مليار عملة تم بيعها، و3 ملايين منقب محمول نشط، وشراكة مع BWT Alpine في Formula 1®، يعمل BlockDAG بالفعل على مستوى لا تصل إليه العديد من المشاريع أبدًا. لا يزال سعر البيع المسبق البالغ 0.0013 دولار، ارتفاعًا من 0.001 دولار للدفعة 1، نافذة على دورة الكريبتو الكبيرة التالية. من بين هؤلاء الثلاثة، يبرز BlockDAG بوضوح كأفضل كريبتو للاستثمار فيها الآن.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. دائمًا قم بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المقال NEAR Breakout & WLFI Token Update Impress, But BlockDAG's BWT Alpine F1® Team Alliance Commands Investor Focus لأول مرة على Coindoo.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

