ناومي ترسل رسالة بعد فوز فاكير

سبرينغفيلد، ماساتشوستس - 15 سبتمبر: ستيفاني فاكير (صورة من ريتش فريدا/WWE عبر Getty Images) WWE عبر Getty Images

أصبحت ستيفاني فاكير بطلة العالم الجديدة للسيدات في WWE بعد مباراة كلاسيكية فورية مع إيو سكاي. في حال فاتتك المباراة، ألق نظرة على القفزة الخلفية اللولبية التي أنهت بها المباراة.

انهالت التهاني على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه اللحظة التاريخية. لكن لم يكن الجميع لطيفًا بعد فوز فاكير الكبير. قامت البطلة السابقة نعومي المعروفة أيضًا باسم ترينيتي فاتو بنشر منشور مضحك على X للسخرية من البطلة الجديدة.

هناك بعض العناصر الساخرة في المنشور، لكنه مسلٍ ويسلط الضوء على تملك نعومي الكامل لشخصيتها الكاريزمية كشريرة.

للمتأخرين عن الحفل، كانت نعومي هي البطلة لكنها تنتظر طفلاً مع زوجها جيمي أوسو الذي خسر مباراة الفريق في وقت سابق من ليلة السبت إلى جانب أخيه التوأم جي أمام ذا فيجن (برونسون ريد وبرون بريكر).

كافحت نعومي لسنوات للوصول إلى قمة العمل والاعتراف بها كبطلة، لذا كان توقيت غيابها حلو المذاق ومر. أشارت نعومي إلى "لوحات الأسماء" الخاصة بها، وهي عناصر التخصيص التي تسمح WWE لأي بطل بجعل الألقاب خاصة بهم.

إيست روذرفورد، نيو جيرسي - 3 أغسطس: بطلة العالم نعومي تدخل قبل مباراة التهديد الثلاثي ضد ريا ريبلي وإيو سكاي خلال WWE 2025 SummerSlam في ملعب MetLife في 3 أغسطس 2025 في إيست روذرفورد، نيو جيرسي. (صورة من إلسا/Getty Images) Getty Images

لم تتم مناقشة موعد عودة نعومي، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت مع مراعاة كل الظروف. أما بالنسبة للمباراة، فلا ينبغي أن يصرف منشور نعومي الكثير من الاهتمام عن العرض المذهل الذي قدمته فاكير وإيو. قدمت هاتان المرأتان مباراة ممتازة قد تكون الأفضل في الحدث بأكمله.

من الصعب إقامة مباراة وأن ترقى إلى مستوى توقعات كل المعجبين المتحمسين. لكن هذا ما حققوه. سأكون سعيدًا برؤية نعومي تعود. كانت في ذروتها ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تتمكن من العودة إلى مستواها في الحلبة وعلى الميكروفون بمجرد عودتها للعمل. إليك نظرة على جميع نتائج Wrestlepalooza.