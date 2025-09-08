موتوم فاينانس (MUTM) مقابل كومباوند: هل يمكن لبروتوكول الإقراض الجديد هذا أن يحدد الحقبة القادمة للتمويل اللامركزي؟

مر التمويل اللامركزي (DeFi) بموجات متعددة من الابتكار، حيث تحدد كل موجة الجهود المبذولة لإنشاء قواعد جديدة تحكم حركة الأموال على السلسلة. كان Compound (COMP) أحد البروتوكولات الأصلية للإقراض اللامركزي خلال مرحلة نشأته وأنشأ أسواقًا مفتوحة حيث يمكن للمستخدمين الإيداع والاقتراض وكسب الفائدة دون الاعتماد على البنوك أو الوسطاء. ومع ذلك، بحلول عام 2025، لا يزال Compound لاعبًا كبيرًا، لكن فرص نموه تبدو محدودة. وهذا ما جعل من الممكن ظهور مشاريع جديدة مثل Mutuum Finance (MUTM)، وهو توكن منخفض التكلفة ومبتكر ويتم الترويج له بالفعل على أنه قد يصبح خليفة عمالقة DeFi الأصليين.

Compound (COMP)

عندما تم إنشاء Compound في عام 2018، كان أحد البروتوكولات الأولى التي أظهرت أن الإقراض اللامركزي كان ممكنًا. كان مفهومًا إبداعيًا آنذاك مكّن المستخدم من الاقتراض مقابل ممتلكاته من العملات المشفرة، وكسب الفائدة ووضع أصول العملات المشفرة في مجمعات السيولة. بعد تقديمه كتوكن للحوكمة في عام 2020، كان COMP بمثابة محفز لازدهار DeFi الأوسع وأصبح مرتبطًا بالعائد الإنتاجي.

عندما ارتفع إلى أكثر من 850 دولارًا في مايو 2021، قدم COMP للمتبنين الأوائل عوائد غيرت حياتهم. يبلغ التوكن قيمة سوقية بمليارات الدولارات، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من 43 دولارًا. على الرغم من أنه لا يزال من بين توكنات DeFi الأكثر شعبية، إلا أن قدرته على الارتفاع عدة مرات قد تلاشت منذ سنوات الانطلاق.

في الواقع، نما Compound ليصبح بروتوكولًا شائعًا. قيمته السوقية لديها مجال ضئيل أو معدوم للارتفاع بمقدار 20 ضعفًا أو 30 ضعفًا، ولديه قاعدة مستخدمين راسخة وتم استنساخ آلياته. من المحتمل أن تكون أيام النمو المتفجر لـ COMP قد انتهت بالفعل، وبالتالي يتم التركيز على مشاريع المراحل المبكرة التي لديها إمكانات نمو.

Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) هو بروتوكول إقراض لامركزي حاليًا في مرحلة ما قبل البيع وسيعيد تعريف إقراض DeFi. المرحلة 6 لديها سعر توكن يبلغ 0.035 دولار فقط؛ السعر الفعلي عند الإطلاق هو 0.06 دولار. حضر أكثر من 16,100 حامل البيع المسبق وقاموا بالفعل بجمع أكثر من 15.4 مليون دولار حتى الآن، مما يشير إلى تبني مبكر عالٍ وثقة متزايدة من المستثمرين. إلى جانب هذا الزخم، تم بالفعل تدقيق المشروع من قبل CertiK وحصل على درجة 95/100، وهي واحدة من أعلى الدرجات في بروتوكول مرحلة ما قبل البيع وتساهم بشكل كبير في الجدارة بالثقة.

يحب المستثمرون كلاً من النفقات المنخفضة وآفاق التوسع. مثال حالي على ذلك هو أن استثمارًا بقيمة 550 دولارًا بالسعر الحالي البالغ 0.035 دولار سيمنح المستثمر ما يقرب من 15,700 توكن MUTM. ستكون هذه المخصصات بقيمة ما يقرب من 950 دولارًا بسعر الإطلاق الرسمي البالغ 0.06 دولار، وتحقق ما يقرب من 100٪. يمكن أن يصل نفس الاستثمار البالغ 550 دولارًا إلى ما يقرب من 5,500 دولار عندما يصل MUTM إلى هدفه الأول على المدى القصير البالغ 0.35 دولار. بحلول عام 2026، يمكن أن تصل قيمة نفس التوكنات إلى ما يقرب من 19,650 دولارًا، بناءً على تقديرات طويلة المدى تشير إلى أن MUTM يمكن أن يرتفع إلى 1.25 دولار مع توسع نطاق التبني.

هذا النموذج، الذي استخدم لتحديد قصص النجاح المبكرة مثل Compound (COMP)، هو بأسعار معقولة للجميع، ويعتمد على الزخم، ومثبت الأمان.

الاقتراض والإقراض

بموجب نموذج P2C، ينقل المستخدمون الأصول (ETH أو BNB أو USDT) إلى مجمعات السيولة التي تديرها العقود الذكية التي تديرها Mutuum Finance. في المقابل، يتم الدفع للمستخدمين بتوكنات mt التي يمكن اعتبارها رمزًا للودائع وتولد فائدة بمرور الوقت. من خلال الاحتفاظ بهذه التوكنات mt كحصص، يتمتع المودعون بالقدرة على كسب مجموعة متنوعة من تدفقات الإيرادات من خلال مكافآت MUTM التكميلية. على سبيل المثال، قد يتم تسليم 10 BNB، مما يؤدي إلى زيادة القيمة في mtBNB، والتي يمكن وضعها مع المزيد من حوافز MUTM.

يوفر نموذج P2P علاقات مباشرة بين المقرضين والمقترضين. يسمح P2P أيضًا بشروط اقتراض مخصصة على عكس P2C الذي يستخدم شروطًا محددة بالبروتوكول. يتم تمكين المقترضين بشكل أكبر لأنه يمكنهم التفاوض على قيم القروض والاختيار من بين العديد من أسعار الفائدة. هذا مفيد للجانبين: سيتمكن المقرضون من تسعير قروضهم بناءً على تحمل المقترض للمخاطر ومتطلبات السيولة، وسيتمكن المقترضون من الحصول على حلول مخصصة.

مع الاقتراض بمعدل متغير، يعتمد سعر الفائدة على معدل استخدام المجمع، والنسبة بين رأس المال المتاح والمبلغ الذي يتم اقتراضه بالفعل. عندما تكون هناك الكثير من السيولة، تكون المعدلات منخفضة وهذا يشجع على الاقتراض. لكن المعدلات ترتفع عندما تكون هناك ندرة في السيولة وهذا يستدعي السداد ويجذب المزيد من ودائع المقرضين. سيستفيد هذا النظام الديناميكي من موردي السيولة ويوازن العرض والطلب.

توفر المعدلات المستقرة للمقترض خيارًا للتكاليف الثابتة في سداد القرض، مما يعدهم ضد الزيادات غير المتوقعة في المعدلات المتغيرة. عادة ما يتم فرض رسوم أكثر قليلاً من المعدلات المتغيرة في وقت الاقتراض لأنها توفر الأمان الإضافي للاستقرار. ومع ذلك، يمكن إعادة توازن المعدلات المستقرة عندما تتغير أساسيات السوق بشكل جذري، مثل عندما تصبح المعدلات المتغيرة أعلى بكثير من المعدل المستقر الثابت. هذا يجعل البروتوكول عادلاً للمقرضين وقابلاً للذوبان على المدى الطويل.

تعتمد Mutuum Finance، مثل Compound، على الضمانات الزائدة للحفاظ على النظام. للاقتراض، يتعين على المستخدمين التعهد بأصول تتجاوز قيمة القرض. يجب أن تنخفض الضمانات إلى ما دون مستوى معين من حيث القيمة ثم يمكن تصفية المركز. هنا، يشتري المصفون الضمانات بخصم ويسددون جزءًا من ديون المقترض مع الحفاظ على البروتوكول دون تغيير. إلى جانب التدخل في قدرة البروتوكول على تحمل الخسائر في النظام، تعزز آلية التصفية هذه إدارة المخاطر.

COMP مقابل MUTM: مستقبل DeFi؟

يشبه Compound و Mutuum Finance بعضهما البعض بعدد من الطرق. أنشأ Compound شكلاً جديدًا من الإقراض من خلال إثبات أن المقرضين اللامركزيين يمكنهم اقتراض وإقراض أصول العملات المشفرة على نطاق واسع، وقدم للمستخدمين الأوائل عوائد هائلة. تتبع Mutuum Finance حاليًا مسارًا مشابهًا مع تحسينات لتتناسب مع بيئة DeFi الحالية: أسواق إقراض مزدوجة، وعملة مستقرة متطورة ذات ضمانات زائدة، والطبقة الثانية على خارطة الطريق، وإطار عمل للشراء والتوزيع يربط بشكل صريح قيمة التوكن بنشاط المنصة.

تضع Mutuum Finance نفسها كبروتوكول يتطلع إلى المستقبل، لكن Compound يمثل الخطوة الأولى في نمو DeFi. لم تعد قصة نمو MUTM قابلة للمقارنة مع قصة COMP بسبب أسعارها المنخفضة، واختراقها الأولي المرتفع، واستعدادها للتبني.

