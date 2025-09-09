شركة سبيس إكس التابعة لماسك تشتري تراخيص الطيف اللاسلكي مقابل 17 مليار دولار

العنوان الرئيسي
قالت الشركتان صباح يوم الاثنين إن شركة SpaceX ستشتري تراخيص الطيف اللاسلكي من EchoStar، شركة الاتصالات التي تمتلك مزود خدمة الهاتف المحمول Boost Mobile، بمبلغ يقارب 17 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، مما يتيح لشركة إيلون ماسك تعزيز دورها في سوق الهواتف المحمولة.
حقائق رئيسية
هذا خبر عاجل وسيتم تحديثه.
