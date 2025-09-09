شركة سبيس إكس التابعة لماسك تشتري تراخيص الطيف اللاسلكي مقابل 17 مليار دولار

ظهر المنشور "شركة SpaceX التابعة لماسك تشتري تراخيص الطيف اللاسلكي مقابل 17 مليار دولار" على موقع BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي ستقوم شركة SpaceX بشراء تراخيص الطيف اللاسلكي من EchoStar، شركة الاتصالات التي تمتلك مزود خدمة الهاتف المحمول Boost Mobile، بحوالي 17 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، كما قالت الشركتان صباح يوم الاثنين، مما يتيح لشركة إيلون ماسك تعزيز دورها في سوق الهواتف المحمولة. وافقت SpaceX على شراء تراخيص الطيف اللاسلكي من EchoStar بحوالي 17 مليار دولار. Getty Images حقائق رئيسية هذه قصة عاجلة وسيتم تحديثها. المصدر: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/ ظهر المنشور "شركة SpaceX التابعة لماسك تشتري تراخيص الطيف اللاسلكي مقابل 17 مليار دولار" على موقع BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي ستقوم شركة SpaceX بشراء تراخيص الطيف اللاسلكي من EchoStar، شركة الاتصالات التي تمتلك مزود خدمة الهاتف المحمول Boost Mobile، بحوالي 17 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، كما قالت الشركتان صباح يوم الاثنين، مما يتيح لشركة إيلون ماسك تعزيز دورها في سوق الهواتف المحمولة. وافقت SpaceX على شراء تراخيص الطيف اللاسلكي من EchoStar بحوالي 17 مليار دولار. Getty Images حقائق رئيسية هذه قصة عاجلة وسيتم تحديثها. المصدر: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/