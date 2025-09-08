قائمة الفائزين الكاملة في MTV VMAs 2025 (تحديثات مباشرة)

إلمونت، نيويورك - 07 سبتمبر: سابرينا كاربنتر تحضر حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة 2025 في ساحة UBS في 07 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. (تصوير ديميتريوس كامبوريس/صور غيتي) صور غيتي

حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة 2025 على وشك الانطلاق في ساحة UBS في نيويورك. ومع تكشف إحدى أكبر ليالي الموسيقى، سنقوم بتحديث القائمة أدناه مع كل فائز بجائزة رجل القمر عند الإعلان عنهم، لذا لا تنس التحديث.

يعود LL Cool J لاستضافة الحفل المرصع بالنجوم للمرة الثانية، والذي يبدأ في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على CBS وMTV وParamount+. تتصدر ليدي غاغا ترشيحات المساء بـ 12 ترشيحًا مثيرًا للإعجاب، بينما يليها برونو مارس بـ 11، وكيندريك لامار بـ 10، وروزي وسابرينا كاربنتر بـ 8 لكل منهما.

من المقرر أن تقدم ليدي غاغا وسابرينا كاربنتر وبوست مالون وتيت ماكراي وJ بالفين ودوجا كات وكونان غراي وأليكس وارين وآخرون عروضًا الليلة. ستغني ماريا كاري الحائزة على جائزة فيديو فانغارد مجموعة من أغانيها الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، سيصعد باستا رايمز وريكي مارتن - الحاصلان على جائزة روك ذا بيلز للرؤية وجائزة أيقونة اللاتينية، على التوالي - إلى المسرح. تحقق من القائمة الكاملة للمؤدين هنا

سيتضمن العرض أيضًا تكريمًا لأسطورة الروك أوزي أوزبورن يقدمه ستيفن تايلر وجو بيري من إيروسميث، ويونغبلد ونونو بيتنكورت. "نحن مفجوعون لسماع خبر وفاة أخينا في الروك، أوزي أوزبورن. صوت غيّر الموسيقى إلى الأبد،" كتبت إيروسميث في بيان بعد وفاة أمير الظلام في يوليو.

جوائز MTV VMAs 2025: القائمة الكاملة للفائزين (تحديث مباشر)

إلمونت، نيويورك - 07 سبتمبر: LL Cool J يحضر حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة 2025 في ساحة UBS في 07 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. (تصوير جيف كرافيتز/صور غيتي لـ MTV) صور غيتي لـ MTV

استمر في القراءة لمشاهدة جميع الفائزين الكبار من جوائز MTV VMAs 2025 عند الكشف عنهم. ملاحظة: سيتم تمييز الفائزين بالخط العريض.

فيديو العام

أريانا غراندي - "أيام أكثر إشراقًا في المستقبل"

بيلي إيليش - "طيور من نفس الريش"

كيندريك لامار - "ليس مثلنا"

ليدي غاغا وبرونو مارس - "الموت مع ابتسامة"

روزي وبرونو مارس - "APT."

سابرينا كاربنتر - "رجل طفل"

ذا ويكند، بلايبوي كارتي - "خالد"

فنان العام

باد باني

بيونسيه

كيندريك لامار

ليدي غاغا

مورغان والين

تايلور سويفت

ذا ويكند

أغنية العام

أليكس وارين - "عادي"

بيلي إيليش - "طيور من نفس الريش"

دويتشي - "قلق"

إد شيران - "ياقوت"

غرايسي أبرامز - "أحبك، أنا آسف"

ليدي غاغا وبرونو مارس - "الموت مع ابتسامة"

لورد - "ما كان ذلك"

روزي وبرونو مارس - "APT."

تيت ماكراي - "سيارة رياضية"

ذا ويكند، بلايبوي كارتي - "خالد"

أفضل فنان جديد

أليكس وارين

إيلا لانغلي

جيجي بيريز

لولا يونغ

سومبر

ذا مارياس

أفضل فنان بوب

أريانا غراندي

تشارلي إكس سي إكس

جاستن بيبر

لورد

مايلي سايرس

سابرينا كاربنتر

تيت ماكراي

أداء MTV Push للعام

شابوزي - "أغنية بار (ثمل)"

أيرا ستار - "آخر أغنية قلب مكسور"

مارك أمبور - "ننتمي معًا"

لاي بانكز - "مقبرة"

داشا - "باي باي باي"

كاتساي - "لمسة"

جوردان أديتونجي - "كيلاني"

ليون توماس - "نعم هو كذلك"

ليفينغستون - "ظل"

داميانو ديفيد - "الصيف القادم"

جيجي بيريز - "أغنية البحار"

رول موديل - "سالي، عندما ينفد النبيذ"

أفضل تعاون

بايلي زيمرمان مع لوك كومبس - "خطة احتياطية (فيديو موسيقي رسمي لستيجكوتش)"

كيندريك لامار وSZA - "لوثر"

ليدي غاغا وبرونو مارس - "الموت مع ابتسامة"

بوست مالون مع بليك شيلتون - "اسكب لي مشروبًا"

روزي وبرونو مارس - "APT."

سيلينا غوميز، بيني بلانكو - "شارع سانسيت"

أفضل بوب

أليكس وارين - "عادي"

أريانا غراندي - "أيام أكثر إشراقًا في المستقبل"

إد شيران - "ياقوت"

ليدي غاغا وبرونو مارس - "الموت مع ابتسامة"

روزي وبرونو مارس - "APT."

سابرينا كاربنتر - "رجل طفل"

أفضل هيب هوب

دويتشي - "قلق"

دريك - "نوكيا"

إمينيم مع جيلي رول - "أنقذني شخص ما"

غلوريلا مع سيكسي ريد - "ماذا تعرف عني"

كيندريك لامار - "ليس مثلنا"

LL COOL J مع إمينيم - "مردرغرام دو"

ترافيس سكوت - "4X4"

أفضل R&B

كريس براون - "متبقيات"

ليون توماس وفريدي جيبس - "مات (ريمكس)"

ماريا كاري - "نوع خطير"

بارتينكستدور - "لا استرخاء"

سمر ووكر - "قلب امرأة"

SZA - "قيادة"

ذا ويكند، بلايبوي كارتي - "خالد"

أفضل بديل

جيجي بيريز - "أغنية البحار"

إيماجين دراغونز - "استيقظ"

لولا يونغ - "فوضوي"

إم جي كي وجيلي رول - "طريق وحيد"

سومبر - "العودة إلى الأصدقاء"

ذا مارياس - "العودة إلي"

أفضل روك