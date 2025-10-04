أكثر العملات المشفرة شعبية لعام 2025: BlockDAG وPolkadot وAvalanche وICP يعيدون تعريف السوق

مع إطلاق مشاريع جديدة لا حصر لها كل شهر، أصبح تحديد المنصات التي تقدم قيمة حقيقية أكثر أهمية من أي وقت مضى. بينما تتلاشى العديد منها بسرعة، ظهرت بعض الأسماء كمنافسين جادين بتكنولوجيا قوية وأنظمة بيئية نشطة وتقدم قابل للقياس. هذه ليست مجرد اتجاهات عابرة؛ إنها تشكل مستقبل البلوكشين من خلال وظائف حقيقية وقابلية التوسع.

تسلط هذه النظرة العامة على أكثر مشاريع الكريبتو شعبية الضوء على أربعة أسماء تهيمن على محادثات عام 2025: BlockDAG وPolkadot وAvalanche وInternet Computer. كل منها يحدث تأثيرًا متميزًا، من الأداء المتميز وقابلية التشغيل البيني للبلوكشين إلى تطور الحوكمة والذكاء الاصطناعي على السلسلة. تثبت ترقياتها الأخيرة أنها لا تجذب الانتباه فحسب، بل تدفع أيضًا التبني على نطاق واسع.

1. BlockDAG: تحول شبكة الاختبار Awakening الرؤية إلى واقع

أصبح BlockDAG بسرعة واحدًا من أكثر مشاريع الكريبتو شعبية في عام 2025 بفضل النجاح الملحوظ لشبكة الاختبار Awakening، التي نقلت المشروع من ضجيج ما قبل البيع إلى شبكة عالية الأداء وفعالة. تضاعفت سرعات المعاملات من 800 معاملة في الثانية إلى 1,400 معاملة في الثانية المثيرة للإعجاب، مما يضع BlockDAG (BDAG) بين السلاسل الأكثر قابلية للتوسع قيد التطوير.

يتيح انتقاله إلى نموذج قائم على الحساب مع توافق EVM الكامل النشر السلس للعقود الذكية وتطبيقات لامركزية. في الوقت نفسه، يبسط تجريد الحساب EIP-4337 تجربة المستخدم من خلال رعاية الغاز والاسترداد الاجتماعي.

يستفيد المطورون من BlockDAG IDE، الذي يوفر ميزات تصحيح الأخطاء وإبراز بناء الجملة والنشر. تلغي إضافة قابلية الترقية في وقت التشغيل الحاجة إلى التشعبات الصلبة المعطلة، مما يسمح بالترقيات المستمرة.

تجعل أدوات مثل مستكشف البلوكشين NFT ولوحة التحليلات في الوقت الفعلي وتكامل WalletConnect الشبكة سهلة الاستخدام للمطورين ويمكن الوصول إليها. تعزز تحسينات الحماية، بما في ذلك الحماية المدمجة من إعادة الدخول والتدقيقات المستمرة، النظام بشكل أكبر.

تعمل تطبيقات لامركزية مباشرة، مثل Reflection وLottery، بالفعل على شبكة الاختبار، مما يوضح استعداد BlockDAG للاستخدام في العالم الحقيقي. مدعومًا بأساسيات قوية، جمع BlockDAG ما يقرب من 420 مليون دولار، وباع 30 دفعة، ووزع أكثر من 26.5 مليار عملة، ويفتخر بـ 312,000 حامل، وملايين المعدنين المتنقلين، و20,000 معدن أجهزة تم شحنها. هذا يثبت أنه مبني للتوسع.

بسعر البيع المسبق الحالي البالغ 0.0015 دولار وعائد استثمار متوقع بنسبة 3,700٪ عندما يتم إدراجه بسعر 0.05 دولار، ليس من المستغرب أن BlockDAG يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أكثر العملات المشفرة الرائجة التي يجب مراقبتها في عام 2025.

2. Polkadot: ترقية 2.0 وحد العرض يجلبان تركيزًا متجددًا

تواصل Polkadot الاحتفاظ بمكانتها بين أكثر مشاريع الكريبتو شعبية حيث تعيد اختراع إطار عملها بترقيات جريئة في الحوكمة والتقنية. يحل حد العرض البالغ 2.1 مليار الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا محل نموذج التضخم السابق، مما يخلق إصدارًا متوقعًا وإمكانية نمو القيمة على المدى الطويل. يقدم إصدار Polkadot 2.0 القادم التوسع المرن وتحسينات وقت التشغيل وقدرات التبادل العابر للسلاسل المحسنة من خلال XCM v5، المصمم لتسهيل تفاعلات parachain أسرع وأكثر كفاءة.

حاليًا يتم تداول DOT بالقرب من 3.79 دولار، مع الحفاظ على الدعم عند حوالي 4.00 دولار، مع وجود مقاومة عند 4.30 دولار. على الرغم من ضغوط السوق على المدى القصير، فقد جددت هذه الترقيات وتغييرات الحوكمة الاهتمام بالنظام البيئي Polkadot.

3. Avalanche: تعزيزات بروتوكول Snowman تقوي جوهرها

لا تزال Avalanche اسمًا قويًا بين أكثر مشاريع الكريبتو شعبية بسبب تركيزها المستمر على قوة الإجماع ومرونة الشبكة. تهدف الأبحاث الأخيرة حول بروتوكول Snowman إلى تعزيز الحيوية في ظل التزامن الجزئي، وهي خطوة حاسمة لتحقيق أداء الشبكة في العالم الحقيقي.

تتوسع الشبكة أيضًا من خلال الشبكات الفرعية Evergreen والمبادرات التي تركز على المؤسسات، مما يضعها في مكانة للتبني على نطاق أوسع. في حين تباطأ النمو في إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في التمويل اللامركزي، لا يزال التفاؤل مرتفعًا للانفراجات المستقبلية إذا ارتفع نشاط الشبكة. يتم تداول AVAX حول 27.74 دولار، مع احتمال ارتفاع بين 30-38 دولار إذا بنى الزخم. يجعل توازنها بين البحث المتقدم والفائدة العملية Avalanche عنصرًا أساسيًا في مناقشات أكثر مشاريع الكريبتو شعبية لعام 2025.

4. Internet Computer: جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة على السلسلة

يكتسب Internet Computer (ICP) اعترافًا كواحد من أكثر مشاريع الكريبتو شعبية من خلال الجمع بين تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي. يتيح تكامله الأخير لنماذج اللغة الكبيرة على السلسلة للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي العمل بشكل أصلي على الشبكة. يحسن مضاعفة تخزين الشبكة الفرعية إلى 2 TiB قابلية التوسع، بينما يبسط Internet Identity 2.0 المصادقة والتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن Chain Fusion من التفاعل المباشر مع بيتكوين وإيثريوم وسولانا، مما يلغي الحاجة إلى الجسور التقليدية.

أدت هذه الترقيات إلى زيادة بنسبة 300٪ في تقديمات التطبيقات اللامركزية، مدعومة بأدوات تطوير جديدة مثل Caffeine AI. يضمن موقعه الفريد كمنصة تدمج الذكاء الاصطناعي ووظائف التبادل العابر للسلاسل والبنية التحتية القابلة للتوسع مكانته بين منصات الكريبتو الأكثر شعبية المتجهة نحو الدورة القادمة.

النظرة المستقبلية: التسليم المثبت يميز القادة

يعتمد تحديد المشاريع الأكثر أهمية الآن على مدى فعالية مزجها للرؤية مع التنفيذ. يثبت BlockDAG نفسه بشبكة اختبار مباشرة ونمو سريع للنظام البيئي. تعد إعادة هيكلة حوكمة Polkadot وترقية 2.0 بقابلية توسع وكفاءة جديدة. تواصل Avalanche تحسين إجماعها للأداء في العالم الحقيقي، بينما يقود Internet Computer قدرات الذكاء الاصطناعي على السلسلة.

يجلب كل مشروع شيئًا مميزًا: قابلية التوسع، إصلاح الحوكمة، تحسين الإجماع، أو تكامل الذكاء الاصطناعي، ومعًا، يحددون الكريبتو الأكثر شعبية التي تشكل عام 2025. مع تسارع تبني البلوكشين، هذه المنصات لا تواكب فقط؛ إنها تبني أسس ما هو قادم.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

