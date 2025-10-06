تقرير مورغان ستانلي الجديد ينصح بحيازات صغيرة فقط من الكريبتو للنمو

نصحت ذراع الاستثمار في مورغان ستانلي المستشارين الماليين والعملاء باتباع نهج محافظ عند إضافة العملات المشفرة إلى محافظهم، مع تحديد التعرض بنسب مئوية صغيرة بناءً على تحمل المخاطر والأهداف طويلة المدى.

وفقًا لتقرير لجنة الاستثمار العالمية لشهر أكتوبر من مورغان ستانلي، الذي يوجه أكثر من 16,000 مستشار يديرون ما يقارب 2 تريليون دولار من ثروات العملاء، ينصح البنك بالاحتفاظ بكمية صغيرة فقط من الكريبتو في المحافظ المتنوعة. يشير التقرير إلى أن مورغان ستانلي تتخذ خطوة متأنية ولكنها حاسمة نحو دمج الأصول الرقمية في إدارة الثروات التقليدية.

مورغان ستانلي تقول إن أسعار الكريبتو يمكن أن تتغير بسرعة

يخبر التقرير الجديد من مورغان ستانلي المستثمرين أن الأصول الرقمية، مثل بيتكوين، يمكن أن تقدم أرباحًا كبيرة ولكنها أيضًا محفوفة بالمخاطر، حتى للمستثمرين ذوي الخبرة، بسبب تقلبات أسعارها وتقلباتها السعرية. وذكر المحللين أن الأفراد الذين يمكنهم تحمل مخاطر أعلى ويسعون لعوائد أعلى من خلال محافظ "النمو الانتهازي" يمكنهم تخصيص ما يصل إلى 4٪ من أموالهم للكريبتو.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين ذوي محافظ "النمو المتوازن" التي تنمو بثبات ألا يستثمروا أكثر من 2٪ من أموالهم. وفي الوقت نفسه، يجب على أولئك الذين يرغبون في حماية ثرواتهم أو التركيز على الدخل تجاهل الكريبتو تمامًا.

كتب محللو مورغان ستانلي أن العملات المشفرة لها "طبيعة مزدوجة"، حيث تقدم عوائد عالية جدًا في ظل ظروف السوق المواتية، ولكنها تفقد قيمتها بسرعة عندما تتراجع الثقة، أو يتباطأ الاقتصاد، أو يتدخل المنظمون.

كما نصح التقرير المستثمرين المهتمين بالكريبتو بمراقبة وتعديل ممتلكاتهم بشكل دوري، ويفضل أن يكون ذلك كل بضعة أشهر أو مرة واحدة على الأقل سنويًا (إعادة التوان المنتظم) - الأشخاص الذين يهملون إعادة التوازن يخاطرون بتعريض أنفسهم للمخاطر والخسائر عندما يتحول السوق.

وفقًا للبنك، يمكن أن يكون للعملات المشفرة مكان في خطط الاستثمار الحديثة، ولكن فقط كجزء صغير يتم التحكم فيه بعناية يساعد المستثمرين على التعرض للتكنولوجيا الجديدة والابتكار العالمي.

المستشارون يحثون المستثمرين على تقسيم المحفظة واستخدام الكريبتو بكميات صغيرة

صرح هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في الكريبتو Bitwise، أن آراء الناس حول العملات المشفرة تتغير عندما يقدم بنك كبير ومحترم مثل مورغان ستانلي إرشادات منظمة حول كيفية دمجها في محافظ العملاء.

كما قارن محللو مورغان ستانلي بيتكوين بـ "الذهب الرقمي"، لأنه يتمتع بإمدادات محدودة ولا يمكن طباعته أو تغييره بسهولة. وقالوا إن المزيد من المستثمرين يتجهون إلى بيتكوين لحماية قوتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم ومواجهة الاقتصاد العالمي لمزيد من عدم اليقين.

وأضاف هؤلاء المحللون أن سعر بيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يتجاوز 125,000 دولار. كما تظهر البيانات من شركة أبحاث البلوكتشين Glassnode أن عدد البيتكوين المحتفظ بها في البورصات هو الآن في أدنى مستوى له منذ ست سنوات. تشير هذه الإحصاءات إلى أن عددًا متزايدًا من المستثمرين يحتفظون بعملاتهم في محافظ شخصية على المدى طويل، بدلاً من بيعها.

كما ذكر التقرير أن شركات أخرى توسع أيضًا أصولها المشفرة، حيث تضيف شركات مثل E*Trade دعمًا لبيتكوين وإيثر وسولانا على منصات التداول الخاصة بها. سيتمكن العملاء من شراء وبيع بعض العملات المشفرة الأكثر شعبية مباشرة من خلال منصة يثقون بها بالفعل.

في الجزء الأخير من التقرير، كتب محللو مورغان ستانلي أن العملات المشفرة يمكن أن تمنح المحافظ فائدة صغيرة في تقسيم المحفظة عندما يتعامل المستثمرون معها بعناية. ومع ذلك، حذروا من أن الفائدة تأتي فقط عندما يستخدم نفس المستثمرين الكريبتو باعتدال لأن التعرض المفرط يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من النفع عندما ينهار السوق. وقالوا إن المستثمرين بحاجة إلى قواعد واضحة حول مقدار الاستثمار، ومتى يعيدون التوازن، وكيفية حماية أنفسهم خلال فترات التراجع.

