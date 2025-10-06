البورصةDEX+
مورغان ستانلي توصي بتخصيص التشفير للمحافظ الاستثمارية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:01
النقاط الرئيسية:
  • لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي تنصح بإضافة 2-4% من العملات المشفرة في المحافظ.
  • إشارات قوية لدعم المؤسسات للعملات المشفرة.
  • التركيز على بيتكوين كـ "ذهب رقمي".

أوصت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2-4% من العملات المشفرة للمحافظ متعددة الأصول، مما يمثل تحولًا كبيرًا نحو تبني العملات المشفرة السائدة، أُعلن في 6 أكتوبر.

تعزز هذه الخطوة الاعتراف المؤسسي بالأصول الرقمية، مما قد يؤثر على ديناميكيات السوق الأوسع وزيادة أحجام التداول في قطاع العملات المشفرة.

تأييد مورغان ستانلي للعملات المشفرة: تأثير محفظة بقيمة 2 تريليون دولار

يوصي تقرير لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2-4% من العملات المشفرة للمحافظ متعددة الأصول. التركيز بشكل رئيسي على بيتكوين، الذي يُروج له كـ "ذهب رقمي، وندرته تمنحه جاذبية الأصول الحقيقية"، ويشجع على استراتيجيات التخصيص المرنة. تشرف لجنة الاستثمار العالمية على 2 تريليون دولار من مدخرات العملاء من خلال شبكتها الاستشارية، وتهدف إلى دمج الأصول الرقمية في خيارات الاستثمار السائدة. تمثل هذه التوصية البارزة لحظة محورية لقبول العملات المشفرة بين اللاعبين المؤسسيين.

تشمل استجابات السوق الفورية ارتفاعًا في مكانة بيتكوين وأنشطة التداول. لاحظت بيانات Glassnode أن بيتكوين وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 125,000 دولار، مما يكشف عن زيادة المشاركة المؤسسية. تؤكد تعليقات الرئيس التنفيذي هانتر هورسلي على وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية التقرير، مشيرًا إلى أن مجال العملات المشفرة يدخل حقبة جديدة من الاعتراف السائد.

كانت ردود فعل السوق إيجابية، بقيادة قادة الصناعة والمستثمرين. نشأت مناقشات مهمة على المنصات الاجتماعية، مع إشادة الشخصيات البارزة بالجاذبية المؤسسية. تهدف الاستشارة إلى تبسيط دمج العملات المشفرة، مما يؤثر على استراتيجيات مالية واسعة والمحافظ التي يديرها المستشارون عالميًا.

ارتفاع بيتكوين: ارتفاع السعر إلى أكثر من 125 ألف دولار بعد الدعم المؤسسي

هل تعلم؟ تعكس توصية مورغان ستانلي اتجاهًا متزايدًا حيث تتبنى الجهات المؤسسية الكبرى بيتكوين كـ "ذهب رقمي"، مما يردد تحركات مماثلة من قبل BlackRock وFidelity.

تبلغ قيمة بيتكوين (BTC) حاليًا 124,025.31 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ formatNumber(2,471,601,604,380, 2). تبلغ هيمنة BTC في السوق 58.55%، مع حجم تداول يبلغ formatNumber(77,829,582,940) خلال اليوم الماضي. ومن الجدير بالذكر أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة 10.86% أسبوعيًا و15.02% ربع سنويًا. البيانات من CoinMarketCap اعتبارًا من 6 أكتوبر.

بيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 01:54 بتوقيت UTC في 6 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يشير محللو Coincu إلى أن التوصية يمكن أن تسرع التكامل المالي وتحفز مناقشات تنظيمية جديدة. قد يؤدي هذا إلى تعزيز أطر الأمان للأصول الرقمية. بالاستفادة من الاتجاهات التاريخية، يتوقع الخبراء تعزيز تدفق راس المال المؤسسي والتقدم التكنولوجي في قطاع الأصول الرقمية.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/markets/morgan-stanley-crypto-advisory/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

