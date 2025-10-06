مورغان ستانلي توصي بتخصيص "محافظ" للكريبتو في بعض المحافظ الاستثمارية

أوصت شركة الخدمات المالية بتخصيصات متواضعة للعملات المشفرة للمحافظ ذات المخاطر المتوازنة والنمو المرتفع مع إعادة التوازن الدوري.

أصدرت شركة مورغان ستانلي العملاقة للخدمات المالية إرشادات لتخصيصات العملات المشفرة في المحافظ متعددة الأصول، موصية باتباع نهج "محافظ" في تقرير لجنة الاستثمار العالمية (GIC) في أكتوبر للمستشارين الاستثماريين.

أوصى المحللون في مورغان ستانلي بتخصيص يصل إلى 4% للعملات المشفرة في محافظ "النمو الانتهازي"، والتي تم هيكلتها للمخاطر الأعلى والعوائد الأعلى.

كما أوصى المحللون بتخصيص يصل إلى 2% لمحافظ "النمو المتوازن" التي تتميز بملف مخاطر أكثر اعتدالاً. ومع ذلك، أوصى التقرير بتخصيص 0% للمحافظ الموجهة نحو الحفاظ على الثروة والدخل. وكتب المؤلفون:

اقرأ المزيد