مجموعة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي لدعم المستشارين الماليين والعملاء في تخصيص العملات المشفرة

أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لمنشور من الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise هنتر هورسلي، أصدرت لجنة الاستثمار العالمية (GIC) في مورغان ستانلي تقريرًا خاصًا جديدًا، ذكرت فيه أن "هدفنا هو دعم مستشارينا الماليين وعملائنا حتى يتمكنوا من تخصيص العملات المشفرة بمرونة كجزء من محفظة متعددة الأصول."
ويُقال إن GIC توجه 16,000 مستشار لإدارة 2 تريليون دولار من مبلغ الادخار والثروة للعملاء. وعلق هنتر هورسلي بأن هذا يمثل دخول العملات المشفرة إلى العصر السائد.
