مجموعة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي تقترح تخصيص 2 إلى 4% للكريبتو عبر أنواع المحفظة

أبرز النقاط

حددت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي نطاقًا مستهدفًا من 2٪ إلى 4٪ لتخصيصات الكريبتو بناءً على شهية المستثمر للمخاطر.

تشبه اللجنة العالمية للاستثمار بيتكوين صراحةً بالذهب الرقمي، مؤكدة على جاذبيته الاستثمارية المدفوعة بالندرة.

أوصت لجنة الاستثمار العالمية (GIC) في مورغان ستانلي، التي تشرف على إطار تخصيص الأصول الاستراتيجي للشركة لعملاء إدارة الثروات، بتخصيص ما بين 2٪ و4٪ من المحافظ للكريبتو اعتمادًا على شهية المستثمر للمخاطر، وفقًا لتقرير جديد للجنة شاركه الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise هانتر هورسلي.

وفقًا للجنة الاستثمار العالمية، فإن الكريبتو هو "فئة أصول ناشئة ومضاربة" نضجت مع ذلك لتصبح مكونًا شرعيًا للمحافظ المتنوعة. تشير اللجنة إلى بيتكوين باسم "الذهب الرقمي".

يتزايد الاهتمام المؤسسي بالكريبتو، مدفوعًا بالعوائد القوية، واستقرار الأسواق، وزخم السياسات المؤيدة للكريبتو في ظل ترامب، كما ورد في التقرير.

تقترح لجنة الاستثمار العالمية أن تكون التخصيصات الأولية محددة بنسبة 2٪ لمحافظ النمو المتوازن، و3٪ لنمو السوق، و4٪ لاستراتيجيات النمو الانتهازية. يُنصح المستثمرون الذين يركزون على الحفاظ على رأس المال أو توليد الدخل بتجنب فئة الأصول هذه.

توصي اللجنة أيضًا بأن يتم تنفيذ التعرض من خلال المنتجات المتداولة في البورصة وإعادة موازنتها بشكل ربع سنوي أو سنوي لإدارة تقلبات السوق ومنع توسع حيازات الكريبتو بشكل مفرط خلال ارتفاعات السوق.

باعتبارها واحدة من أولى مؤسسات وول ستريت التي وافقت على توصيات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة للعملاء، تواصل مورغان ستانلي توسيع بصمتها في مجال الكريبتو.

تعاونت البنك مع Zerohash لتمكين تداول الكريبتو لمستخدمي E*Trade وتستعد لطرح استراتيجية منظمة لتخصيص الأصول الرقمية عبر منصة إدارة الثروات الخاصة بها.