البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ملخص: أوصت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2% إلى 4% للعملات المشفرة للمحافظ المتوازنة وعالية النمو في تقرير حديث للمستشارين. اقترح البنك تخصيص 0% للعملات المشفرة لمحافظ الحفاظ على الثروة وشدد على إعادة التوازن الفصلي أو السنوي للسيطرة على المخاطر. وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار يوم الأحد حيث التبادل [...] ظهر منشور "مورغان ستانلي ينصح بتخصيص 2% إلى 4% من العملات المشفرة لمحافظ العملاء" لأول مرة على CoinCentral.ملخص: أوصت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2% إلى 4% للعملات المشفرة للمحافظ المتوازنة وعالية النمو في تقرير حديث للمستشارين. اقترح البنك تخصيص 0% للعملات المشفرة لمحافظ الحفاظ على الثروة وشدد على إعادة التوازن الفصلي أو السنوي للسيطرة على المخاطر. وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار يوم الأحد حيث التبادل [...] ظهر منشور "مورغان ستانلي ينصح بتخصيص 2% إلى 4% من العملات المشفرة لمحافظ العملاء" لأول مرة على CoinCentral.

مورغان ستانلي تنصح بتخصيص 2% إلى 4% من تشفير لمحافظ العملاء

بواسطة: Coincentral
2025/10/06 16:06
4
4$0.05321-9.04%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07836-6.60%

ملخص سريع

  • أوصت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2% إلى 4% للكريبتو للمحافظ المتوازنة وعالية النمو في تقرير حديث للمستشارين
  • اقترح البنك تخصيص 0% للكريبتو لمحافظ الحفاظ على الثروة وأكد على إعادة التوان الربع سنوي أو السنوي للسيطرة على المخاطر
  • وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار يوم الأحد مع وصول أرصدة البورصات إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات
  • تنطبق التوجيهات على 16,000 مستشار في مورغان ستانلي يديرون أصول عملاء بقيمة 2 تريليون دولار
  • تخطط مورغان ستانلي لإطلاق تداول الكريبتو لعملاء E-Trade في أوائل عام 2026 من خلال شراكة مع Zerohash

أصدرت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي توجيهات جديدة بشأن تخصيصات العملات المشفرة لمحافظ العملاء في تقرير نُشر الأسبوع الماضي. أوصت شركة الخدمات المالية بتعرض معتدل للأصول الرقمية بناءً على ملفات مخاطر المستثمرين.

اقترحت اللجنة تخصيص 4% كحد أقصى لمحافظ "النمو الانتهازي" المصممة لمخاطر وعوائد أعلى. بالنسبة لمحافظ "النمو المتوازن" ذات ملفات المخاطر المعتدلة، كانت التوصية تصل إلى 2% في أصول الكريبتو.

حصلت المحافظ التي تركز على الحفاظ على الثروة والدخل على توصية بتخصيص 0%. لم يتضمن التقرير تخصيصات صريحة للكريبتو في نماذج المحافظ الرسمية ولكنه قدم إرشادات للمستشارين الذين يعملون مع العملاء المهتمين.

وصفت اللجنة بيتكوين بأنه "أصل نادر، أشبه بالذهب الرقمي" ووضعته ضمن فئة الأصول الحقيقية. اعترف التقرير بأن العملات المشفرة أظهرت عوائد كبيرة وانخفاضًا في التقلبات في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، حذر المحللين من أن الكريبتو قد يشهد تقلبات مرتفعة خلال فترات الضغط الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الارتباطات مع فئات الأصول الأخرى قد تزداد خلال اضطرابات السوق.

متطلبات إعادة التوازن

شدد مورغان ستانلي على أهمية إعادة توازن المحفظة بانتظام لمنع تخصيصات الكريبتو من النمو بشكل كبير جدًا. أوصى البنك بإعادة التوازن ربع السنوي أو على الأقل التعديلات السنوية.

يهدف هذا النهج إلى منع التخصيصات الأولية من التوسع إلى مواقف مخاطر مفرطة مع تقلب أسعار الكريبتو. توفر الإرشادات هيكلًا للمستشارين الذين يديرون محافظ العملاء التي تتضمن الأصول الرقمية.

تؤثر التوصيات على 16,000 مستشار في مورغان ستانلي الذين يشرفون على ثروة العملاء البالغة 2 تريليون دولار. وصف هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار Bitwise، التقرير بأنه أخبار "ضخمة" للصناعة.

وصرح هورسلي بأن الكريبتو يدخل عصره السائد مع هذا التوجيه. يوفر التقرير وضوحًا للمستشارين الذين كانوا يتعاملون مع اهتمام العملاء بالأصول الرقمية.

حركة سعر بيتكوين

وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار صباح يوم الأحد. تجاوز السعر الذروة السابقة البالغة 124,500 دولار التي تم تسجيلها في أغسطس.

سعر بيتكوين (BTC)سعر بيتكوين (BTC)

تفيد البورصات المركزية بأدنى احتياطيات بيتكوين منذ ست سنوات وفقًا لبيانات من Glassnode. تشير أرصدة البورصة المتناقصة إلى تضييق العرض مع انتقال المزيد من العملات إلى التخزين الخاص.

حدثت طفرة الأسعار خلال إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة. لاحظ المحللون في The Kobeissi Letter اندفاعًا واسع النطاق نحو فئات الأصول المختلفة مع ارتداد التضخم وضعف سوق العمل.

ذكر تقرير مورغان ستانلي المنتجات المتداولة في البورصة باعتبارها توفر مسارات منظمة للاستثمار في الكريبتو. توفر هذه المنتجات إمكانية الوصول دون الحاجة إلى شراء الرموز المباشرة.

يخطط البنك بشكل منفصل لطرح تداول الكريبتو لعملاء E-Trade في أوائل عام 2026. يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى فتح الوصول إلى 1.3 تريليون دولار من حجم التداول.

تعمل مورغان ستانلي مع شركة البنية التحتية للكريبتو Zerohash لتوفير خدمات السيولة والحفظ والتسوية. يمثل هذا خطوة كبيرة من قبل بنك أمريكي كبير في خدمات الأصول الرقمية.

ظهر المنشور مورغان ستانلي ينصح بتخصيص 2% إلى 4% من الكريبتو لمحافظ العملاء لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,890.47
$101,890.47$101,890.47

-0.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,415.70
$3,415.70$3,415.70

-0.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.65
$153.65$153.65

-1.32%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3825
$2.3825$2.3825

+0.60%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11186
$0.11186$0.11186

+4.53%