مورغان ستانلي تنصح بتخصيص 2% إلى 4% من تشفير لمحافظ العملاء

ملخص سريع

أوصت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي بتخصيص 2% إلى 4% للكريبتو للمحافظ المتوازنة وعالية النمو في تقرير حديث للمستشارين

اقترح البنك تخصيص 0% للكريبتو لمحافظ الحفاظ على الثروة وأكد على إعادة التوان الربع سنوي أو السنوي للسيطرة على المخاطر

وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار يوم الأحد مع وصول أرصدة البورصات إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات

تنطبق التوجيهات على 16,000 مستشار في مورغان ستانلي يديرون أصول عملاء بقيمة 2 تريليون دولار

تخطط مورغان ستانلي لإطلاق تداول الكريبتو لعملاء E-Trade في أوائل عام 2026 من خلال شراكة مع Zerohash

أصدرت لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي توجيهات جديدة بشأن تخصيصات العملات المشفرة لمحافظ العملاء في تقرير نُشر الأسبوع الماضي. أوصت شركة الخدمات المالية بتعرض معتدل للأصول الرقمية بناءً على ملفات مخاطر المستثمرين.

اقترحت اللجنة تخصيص 4% كحد أقصى لمحافظ "النمو الانتهازي" المصممة لمخاطر وعوائد أعلى. بالنسبة لمحافظ "النمو المتوازن" ذات ملفات المخاطر المعتدلة، كانت التوصية تصل إلى 2% في أصول الكريبتو.

حصلت المحافظ التي تركز على الحفاظ على الثروة والدخل على توصية بتخصيص 0%. لم يتضمن التقرير تخصيصات صريحة للكريبتو في نماذج المحافظ الرسمية ولكنه قدم إرشادات للمستشارين الذين يعملون مع العملاء المهتمين.

وصفت اللجنة بيتكوين بأنه "أصل نادر، أشبه بالذهب الرقمي" ووضعته ضمن فئة الأصول الحقيقية. اعترف التقرير بأن العملات المشفرة أظهرت عوائد كبيرة وانخفاضًا في التقلبات في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، حذر المحللين من أن الكريبتو قد يشهد تقلبات مرتفعة خلال فترات الضغط الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الارتباطات مع فئات الأصول الأخرى قد تزداد خلال اضطرابات السوق.

متطلبات إعادة التوازن

شدد مورغان ستانلي على أهمية إعادة توازن المحفظة بانتظام لمنع تخصيصات الكريبتو من النمو بشكل كبير جدًا. أوصى البنك بإعادة التوازن ربع السنوي أو على الأقل التعديلات السنوية.

يهدف هذا النهج إلى منع التخصيصات الأولية من التوسع إلى مواقف مخاطر مفرطة مع تقلب أسعار الكريبتو. توفر الإرشادات هيكلًا للمستشارين الذين يديرون محافظ العملاء التي تتضمن الأصول الرقمية.

تؤثر التوصيات على 16,000 مستشار في مورغان ستانلي الذين يشرفون على ثروة العملاء البالغة 2 تريليون دولار. وصف هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار Bitwise، التقرير بأنه أخبار "ضخمة" للصناعة.

وصرح هورسلي بأن الكريبتو يدخل عصره السائد مع هذا التوجيه. يوفر التقرير وضوحًا للمستشارين الذين كانوا يتعاملون مع اهتمام العملاء بالأصول الرقمية.

حركة سعر بيتكوين

وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,000 دولار صباح يوم الأحد. تجاوز السعر الذروة السابقة البالغة 124,500 دولار التي تم تسجيلها في أغسطس.

سعر بيتكوين (BTC)

تفيد البورصات المركزية بأدنى احتياطيات بيتكوين منذ ست سنوات وفقًا لبيانات من Glassnode. تشير أرصدة البورصة المتناقصة إلى تضييق العرض مع انتقال المزيد من العملات إلى التخزين الخاص.

حدثت طفرة الأسعار خلال إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة. لاحظ المحللون في The Kobeissi Letter اندفاعًا واسع النطاق نحو فئات الأصول المختلفة مع ارتداد التضخم وضعف سوق العمل.

ذكر تقرير مورغان ستانلي المنتجات المتداولة في البورصة باعتبارها توفر مسارات منظمة للاستثمار في الكريبتو. توفر هذه المنتجات إمكانية الوصول دون الحاجة إلى شراء الرموز المباشرة.

يخطط البنك بشكل منفصل لطرح تداول الكريبتو لعملاء E-Trade في أوائل عام 2026. يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى فتح الوصول إلى 1.3 تريليون دولار من حجم التداول.

تعمل مورغان ستانلي مع شركة البنية التحتية للكريبتو Zerohash لتوفير خدمات السيولة والحفظ والتسوية. يمثل هذا خطوة كبيرة من قبل بنك أمريكي كبير في خدمات الأصول الرقمية.

