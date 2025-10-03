وصول البيع المسبق لبروتوكول مونو 2025 إلى المرحلة 9 مع وصول سعر التوكن إلى 0.0300 دولار

تم إطلاق البيع المسبق لبروتوكول مونو بسعر 0.0300 دولار للتوكن. وفي يومه الأول، جمع المشروع 1.7 مليون دولار.

يعمل بروتوكول مونو على بناء حلول لتجزئة البيانات خارج السلسلة الرئيسية في Web3، والتحويلات الفاشلة، والاحتكاك عبر السلاسل. تستمر هذه المشكلات في إبطاء التبني عبر التمويل اللامركزي. من خلال ربط عملته المسبقة مباشرة بميزات تقلل من هذه الحواجز، يهدف المشروع إلى إنشاء تجربة Web3 أكثر موثوقية.

هيكل اقتصاديات التوكن للرمز المميز في البيع المسبق

إجمالي العرض الأولي لـ MONO هو 141,252,439 توكن. من هذا، تم تخصيص 50% لمرحلة كريبتو البيع المسبق. تحصل السيولة على 10% لدعم التداول بمجرد إدراج التوكن. تم تخصيص 10% أخرى للتسويق، مما يوفر موارد للنمو وتوسيع المجتمع.

يحتفظ الفريق بنسبة 5% من العرض، بينما تمثل الحوكمة والخزينة أيضًا 5%. تحصل الاحتياطيات الاستراتيجية، وحوافز النظام البيئي، ومكافآت المستخدم، والجولة الخاصة على 5% لكل منها.

ينتشر هذا التوزيع للتوكنات عبر الوصول، والسيولة، والتبني، والمكافآت. بالنسبة للمستثمرين، يظهر التخصيص تركيزًا واضحًا على المشاركين في البيع المسبق للعملة.

خارطة الطريق نحو إصدار النسخة التجريبية في 2025

تبدأ خارطة طريق بروتوكول مونو في الربع الثاني من عام 2025 بأعمال الأساس التقني. وهذا يشمل تجريد السلسلة، وأقفال السيولة، وتجريد الرسوم، واختبار الأمان للتسوية والتنفيذ.

في الربع الثالث من عام 2025، ستتوسع حزمة إطلاق البيع المسبق لتشمل عمليات التدقيق ومبادرات المجتمع من خلال منصات مثل تيليجرام وديسكورد. سيتم أيضًا تقديم معاينة للمطورين مع أدوات SDK وتطبيق لامركزي نموذجي.

بحلول الربع الرابع من عام 2025، من المقرر إصدار النسخة التجريبية. ستنطلق الأرصدة الموحدة عبر سلاسل EVM الرئيسية من الطبقة الثانية مثل Base وArbitrum وOptimism، إلى جانب تكامل سولانا المبكر. سيتم إطلاق أقفال السيولة والتوجيه المحمي من MEV على الشبكة الرئيسية، مدعومًا بلوحات معلومات لمراقبة بيانات التسوية.

الميزات التي تدفع إطلاق كريبتو البيع المسبق

يربط بروتوكول مونو البيع المسبق للتوكن بميزات مصممة للتبني الحقيقي. تؤمن سندات التنفيذ التسوية الفورية، مما يتطلب من المحللين قفل توكنات MONO كضمانات. هذا يضمن نجاح التحويلات ويمكن للمطورين تقديم أداء تطبيق متسق.

تسمح مدفوعات الغاز العالمية بدفع الرسوم بأي توكن، مما يزيل الحاجة إلى الاحتفاظ بعملات أصلية متعددة. يوحد تجريد السلسلة الأرصدة في حساب واحد، مما يقلل الاحتكاك للمستخدمين عبر سلاسل الكتل المختلفة.

تمنع حماية MEV الاستباق وتضمن معاملات أكثر عدلاً. يحصل المطورون أيضًا على أدوات لتكوين الرسوم، مما يخلق تدفقات إيرادات ثابتة تدعم المشاريع طويلة الأجل.

الزخم المبكر في سوق المبيعات المسبقة للكريبتو

بسعر 0.0300 دولار للتوكن، تم إطلاق العملة المشفرة للبيع المسبق لبروتوكول مونو باهتمام كبير.

من خلال معالجة رسوم الغاز المرتفعة، والأرصدة المجزأة، والتأخيرات عبر السلاسل، يقدم البيع المسبق لكريبتو web3 إطارًا مصممًا لسهولة الاستخدام والثقة. توضح خارطة الطريق الخاصة به معالم واضحة، وتوفر اقتصاديات التوكن الشفافية للمشترين المبكرين.

مع توسع تبني البلوكتشين في عام 2025، يسلط نموذج المبيعات المسبقة للعملات المشفرة من بروتوكول مونو الضوء على كيف يمكن للتوكنات التي تركز على المنفعة أن تدعم نمو Web3 الأوسع. مع تركيزه على الأمان وسهولة الاستخدام والوصول الموحد، تضع عملة البيع المسبق نفسها كمشروع يستحق المتابعة.

تعرف على المزيد حول بروتوكول مونو

الموقع الإلكتروني: https://www.monoprotocol.com/

X: https://x.com/mono_protocol

تيليجرام: https://t.me/monoprotocol_official

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/monoprotocol/

إخلاء المسؤولية

يرجى العلم أن جميع المعلومات، بما في ذلك تقييماتنا ونصائحنا ومراجعاتنا، هي لأغراض تعليمية فقط. يحمل الاستثمار في التشفير مخاطر عالية، و CryptoNinjas ليست مسؤولة عن أي خسائر متكبدة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك وتحديد مستوى تحمل المخاطر لديك؛ سيساعدك ذلك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ظهر المنشور Mono Protocol Presale 2025 Reaches Stage 9 As Token Price Hits $0.0300 لأول مرة على CryptoNinjas.