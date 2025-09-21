المليونير أنتوني سكاراموتشي يقول "200,000 دولار منخفض جدًا" للبيتكوين، ويكشف عن توقعه الخاص

أدلى أنتوني سكاراموتشي، مؤسس سكاي بريدج كابيتال، بتصريحات لافتة بشأن تقييم البيتكوين (BTC).

وفقًا للمستثمر الشهير، يجب النظر إلى البيتكوين كفئة أصول على نطاق عالمي، وليس مجرد أداة استثمارية.

أدلى سكاراموتشي بالتصريح التالي في تقييمه:

سلط سكاراموتشي الضوء على التوزيع العالمي للبيتكوين، مجادلاً بأن لديه قاعدة ملكية أوسع بكثير من مجرد الشركات الأمريكية أو أسهم S&P 500. وقال إن هذه الخاصية ستعزز مكانة البيتكوين في محافظ الاستثمار في المستقبل.

وصرح المستثمر المعروف بأنه يجد مستويات الأسعار الحالية منخفضة، قائلاً: "إذا استمر نصف المستثمرين أو أكثر في النظر إلى البيتكوين كفئة أصول، فستستمر عمليات الشراء وتخصيص المحفظة. في هذه الحالة، يظل 200,000 دولار منخفضًا جدًا للبيتكوين. المستوى الأقرب إلى قيمته الحقيقية سيكون 500,000 دولار."

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على تيليجرام و تويتر الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!