مايك فرابل يتأمل في سبب تراجع لعبة الجري للباتريوتس في الأسبوع الأول

تمكنت لجنة لاعبي الجري في نيو إنجلاند باتريوتس من الاندفاع لمسافة 45 ياردة في 13 محاولة ضد لاس فيغاس رايدرز. (صورة من قبل فريد كفوري الثالث/Icon Sportswire عبر Getty Images) Icon Sportswire عبر Getty Images

حاول دريك ماي 46 تمريرة في افتتاح الموسم في ملعب جيليت.

هذه ليست صيغة مستدامة للمضي قدمًا بالنسبة لفريق نيو إنجلاند باتريوتس. ولم تكن كذلك يوم الأحد ضد لاس فيغاس رايدرز.

كان لاعب الوسط في عامه الثاني جزءًا من السبب في تحول تقدم 10-7 في الشوط الأول إلى خسارة 20-13. لكن لعبة الجري خلفه اختفت أيضًا. كان من المتوقع أن تكون نقطة قوة في سبتمبر.

"أعتقد أنه لتنفيذ لعبة هجومية ناجحة، يتطلب الأمر حقًا الجميع،" قال مدرب باتريوتس مايك فرابل للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين. "يتطلب الأمر من منادي اللعبة تنفيذ اللعبة بكفاءة. يتطلب منا القدرة على تحديد اللاعبين الذين نحتاج إلى إيقافهم، وأولئك الذين لن نتمكن من إيقافهم، وأولئك الذين عندما نوقفهم ونكون في تركيبة ويجب أن نحركهم. ثم يجب على لاعبي الخط الخلفي الجري حيث لا يوجدون.

"لذا مرة أخرى، الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الذين نسلم لهم الكرة. إنه الجميع."

وصل زوجان فقط من الداون الأول في محاولات الاندفاع بينما نجح الهجوم في تحويل 28.6% فقط من الداون الثالث.

اندفع رامندر ستيفنسون لمسافة 15 ياردة بحلول نهاية الشوط الأول. اندفع تريفيون هندرسون لمسافة 27 ياردة، بقيادة طويلة بلغت 14 ياردة. لكن أيًا منهما لم يحمل الكرة بعد الاستراحة، لينهيا بإجمالي اثني عشر محاولة تحت إشراف منسق الهجوم جوش ماكدانيلز.

"لدينا الكثير من الثقة في لاعبي الجري،" قال فرابل. "ولكن أيضًا، يجب أن نكون قادرين على تنفيذ رائع في أي مخطط، سواء كان ذلك مخطط منطقة أو مخطط فجوة. مرة أخرى، الخلاصة هي أننا يجب أن نجري بالكرة بشكل أفضل وأن نجري بها بكفاءة أكبر. أعتقد أن ذلك يفتح المزيد من الأشياء التي نقوم بها ويمكننا القيام بها ونريد أن نكون قادرين على القيام بها، حتى لا تكون مجرد لعبة تمرير بالتراجع."

تم إيقاف ستيفنسون، البادئ القوي، مرتين دون تقدم في مواقف الداون الثالث والياردة الواحدة. تم إيقاف هندرسون، الاختيار الإجمالي رقم 38 من ولاية أوهايو والذي يتسارع باستمرار، في الخط الخلفي مرة واحدة في الداون الأول والعشرة ياردات. وبعد الاستراحة، ذهبت المناولة الوحيدة لعمق لاعبي الجري إلى المخضرم المتعدد المواهب أنطونيو جيبسون في الربع الأخير.

حقق ثلاث ياردات.

ضد لاس فيغاس، ضم خط الهجوم الأساسي المبتدئ ويل كامبل في مركز الظهير الأيسر وجاريد ويلسون في مركز الحارس الأيسر. وبجانب منتجات SEC وقفت الخبرة في مركز الوسط جاريت برادبوري، والحارس الأيمن مايك أونوينو، والظهير الأيمن مورغان موسى.

سجل Pro Football Focus لاعبي الجري في نيو إنجلاند لمسافة 29 ياردة بعد الاحتكاك في ظهيرة اندفعوا فيها لمسافة 45 ياردة.

"لم تكن واحدة من أفضل لعباتنا،" قال فرابل.

هذا ترك المزيد على أيدي قائد الفريق البالغ من العمر 23 عامًا. أكمل ماي 30 تمريرة يوم الأحد، ووجد أعضاء لجنة الخط الخلفي لـ 36 من أصل 287 ياردة عبر الهواء. تم إسقاطه مرة واحدة من قبل لاعب Pro Bowler الدائم ماكس كروسبي ومرتين من قبل زملائه في الدفاع مالكولم كونس وتايري ويلسون. تم استعادة كرة مفقودة من قبل باتريوتس. لكن اعتراض خاطئ تحت الضغط لم يتم استعادته.

"تأكد من أننا نعطيه إجابات، لكن حاول ألا تعطيه الكثير،" أضاف فرابل. "هذا دائمًا توازن وخط دقيق."