مايك فرابل يتأمل في سبب تراجع لعبة الجري للباتريوتس في الأسبوع الأول

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "مايك فرابل يتأمل في سبب اختفاء لعبة الباتريوتس الأرضية في الأسبوع الأول" على BitcoinEthereumNews.com. تمكنت لجنة لاعبي الجري في نيو إنجلاند باتريوتس من تحقيق 45 ياردة في 13 محاولة ضد لاس فيغاس رايدرز. (صورة بواسطة فريد كفوري الثالث/آيكون سبورتسواير عبر غيتي إيماجز) آيكون سبورتسواير عبر غيتي إيماجز حاول دريك ماي 46 تمريرة في افتتاح الموسم في ملعب جيليت. هذه ليست صيغة مستدامة للمضي قدمًا بالنسبة لنيو إنجلاند باتريوتس. ولم تكن كذلك يوم الأحد ضد لاس فيغاس رايدرز. كان لاعب الوسط في عامه الثاني جزءًا من السبب في تحول تقدم 10-7 في الشوط الأول إلى خسارة 20-13. لكن لعبة الأرض خلفه اختفت أيضًا. كان من المتوقع أن تكون هذه نقطة قوة في سبتمبر. "أعتقد أنه لتحقيق لعبة هجومية ناجحة، يتطلب الأمر حقًا الجميع،" قال مدرب باتريوتس مايك فرابل للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين. "يتطلب الأمر من منادي اللعبة تنفيذ اللعبة بكفاءة. يتطلب منا القدرة على تحديد اللاعبين الذين نحتاج إلى إعاقتهم، وأولئك الذين لن نتمكن من إعاقتهم، وأولئك الذين عندما نعيقهم ونكون في تركيبة ويجب أن نحركهم. ثم يجب على لاعبي الخلف الجري حيث لا يوجدون. "لذا مرة أخرى، الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الذين نسلم لهم الكرة. إنه الجميع." وصلت فقط محاولتان للحصول على داون أول من خلال محاولات الجري بينما نجح الهجوم في تحويل 28.6% فقط من الداون الثالث. كان رامندر ستيفنسون قد جرى لمسافة 15 ياردة بحلول نهاية الشوط الأول. وجرى تريفيون هندرسون لمسافة 27 ياردة، بقيادة أطول مسافة بلغت 14 ياردة. لكن أيًا منهما لم يحصل على محاولة حمل بعد الاستراحة، لينهيا بإجمالي اثنتي عشرة محاولة تحت إشراف منسق الهجوم جوش ماكدانيلز. "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الجري،" قال فرابل. "لكن أيضًا، يجب أن نكون قادرين على التنفيذ الرائع في أي مخطط، سواء كان ذلك مخطط منطقة،...ظهر منشور "مايك فرابل يتأمل في سبب اختفاء لعبة الباتريوتس الأرضية في الأسبوع الأول" على BitcoinEthereumNews.com. تمكنت لجنة لاعبي الجري في نيو إنجلاند باتريوتس من تحقيق 45 ياردة في 13 محاولة ضد لاس فيغاس رايدرز. (صورة بواسطة فريد كفوري الثالث/آيكون سبورتسواير عبر غيتي إيماجز) آيكون سبورتسواير عبر غيتي إيماجز حاول دريك ماي 46 تمريرة في افتتاح الموسم في ملعب جيليت. هذه ليست صيغة مستدامة للمضي قدمًا بالنسبة لنيو إنجلاند باتريوتس. ولم تكن كذلك يوم الأحد ضد لاس فيغاس رايدرز. كان لاعب الوسط في عامه الثاني جزءًا من السبب في تحول تقدم 10-7 في الشوط الأول إلى خسارة 20-13. لكن لعبة الأرض خلفه اختفت أيضًا. كان من المتوقع أن تكون هذه نقطة قوة في سبتمبر. "أعتقد أنه لتحقيق لعبة هجومية ناجحة، يتطلب الأمر حقًا الجميع،" قال مدرب باتريوتس مايك فرابل للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين. "يتطلب الأمر من منادي اللعبة تنفيذ اللعبة بكفاءة. يتطلب منا القدرة على تحديد اللاعبين الذين نحتاج إلى إعاقتهم، وأولئك الذين لن نتمكن من إعاقتهم، وأولئك الذين عندما نعيقهم ونكون في تركيبة ويجب أن نحركهم. ثم يجب على لاعبي الخلف الجري حيث لا يوجدون. "لذا مرة أخرى، الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الذين نسلم لهم الكرة. إنه الجميع." وصلت فقط محاولتان للحصول على داون أول من خلال محاولات الجري بينما نجح الهجوم في تحويل 28.6% فقط من الداون الثالث. كان رامندر ستيفنسون قد جرى لمسافة 15 ياردة بحلول نهاية الشوط الأول. وجرى تريفيون هندرسون لمسافة 27 ياردة، بقيادة أطول مسافة بلغت 14 ياردة. لكن أيًا منهما لم يحصل على محاولة حمل بعد الاستراحة، لينهيا بإجمالي اثنتي عشرة محاولة تحت إشراف منسق الهجوم جوش ماكدانيلز. "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الجري،" قال فرابل. "لكن أيضًا، يجب أن نكون قادرين على التنفيذ الرائع في أي مخطط، سواء كان ذلك مخطط منطقة،...

مايك فرابل يتأمل في سبب تراجع لعبة الجري للباتريوتس في الأسبوع الأول

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:25
Threshold
T$0.01228-1.28%
Seed.Photo
PHOTO$0.4281-9.83%
PlaysOut
PLAY$0.02436-1.45%
SQUID MEME
GAME$43.8849+0.23%
Movement
MOVE$0.05728-2.68%
WHY
WHY$0.00000002854+24.84%

تمكنت لجنة لاعبي الجري في نيو إنجلاند باتريوتس من الاندفاع لمسافة 45 ياردة في 13 محاولة ضد لاس فيغاس رايدرز. (صورة من قبل فريد كفوري الثالث/Icon Sportswire عبر Getty Images)

Icon Sportswire عبر Getty Images

حاول دريك ماي 46 تمريرة في افتتاح الموسم في ملعب جيليت.

هذه ليست صيغة مستدامة للمضي قدمًا بالنسبة لفريق نيو إنجلاند باتريوتس. ولم تكن كذلك يوم الأحد ضد لاس فيغاس رايدرز.

كان لاعب الوسط في عامه الثاني جزءًا من السبب في تحول تقدم 10-7 في الشوط الأول إلى خسارة 20-13. لكن لعبة الجري خلفه اختفت أيضًا. كان من المتوقع أن تكون نقطة قوة في سبتمبر.

"أعتقد أنه لتنفيذ لعبة هجومية ناجحة، يتطلب الأمر حقًا الجميع،" قال مدرب باتريوتس مايك فرابل للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين. "يتطلب الأمر من منادي اللعبة تنفيذ اللعبة بكفاءة. يتطلب منا القدرة على تحديد اللاعبين الذين نحتاج إلى إيقافهم، وأولئك الذين لن نتمكن من إيقافهم، وأولئك الذين عندما نوقفهم ونكون في تركيبة ويجب أن نحركهم. ثم يجب على لاعبي الخط الخلفي الجري حيث لا يوجدون.

"لذا مرة أخرى، الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الذين نسلم لهم الكرة. إنه الجميع."

وصل زوجان فقط من الداون الأول في محاولات الاندفاع بينما نجح الهجوم في تحويل 28.6% فقط من الداون الثالث.

اندفع رامندر ستيفنسون لمسافة 15 ياردة بحلول نهاية الشوط الأول. اندفع تريفيون هندرسون لمسافة 27 ياردة، بقيادة طويلة بلغت 14 ياردة. لكن أيًا منهما لم يحمل الكرة بعد الاستراحة، لينهيا بإجمالي اثني عشر محاولة تحت إشراف منسق الهجوم جوش ماكدانيلز.

"لدينا الكثير من الثقة في لاعبي الجري،" قال فرابل. "ولكن أيضًا، يجب أن نكون قادرين على تنفيذ رائع في أي مخطط، سواء كان ذلك مخطط منطقة أو مخطط فجوة. مرة أخرى، الخلاصة هي أننا يجب أن نجري بالكرة بشكل أفضل وأن نجري بها بكفاءة أكبر. أعتقد أن ذلك يفتح المزيد من الأشياء التي نقوم بها ويمكننا القيام بها ونريد أن نكون قادرين على القيام بها، حتى لا تكون مجرد لعبة تمرير بالتراجع."

تم إيقاف ستيفنسون، البادئ القوي، مرتين دون تقدم في مواقف الداون الثالث والياردة الواحدة. تم إيقاف هندرسون، الاختيار الإجمالي رقم 38 من ولاية أوهايو والذي يتسارع باستمرار، في الخط الخلفي مرة واحدة في الداون الأول والعشرة ياردات. وبعد الاستراحة، ذهبت المناولة الوحيدة لعمق لاعبي الجري إلى المخضرم المتعدد المواهب أنطونيو جيبسون في الربع الأخير.

حقق ثلاث ياردات.

ضد لاس فيغاس، ضم خط الهجوم الأساسي المبتدئ ويل كامبل في مركز الظهير الأيسر وجاريد ويلسون في مركز الحارس الأيسر. وبجانب منتجات SEC وقفت الخبرة في مركز الوسط جاريت برادبوري، والحارس الأيمن مايك أونوينو، والظهير الأيمن مورغان موسى.

سجل Pro Football Focus لاعبي الجري في نيو إنجلاند لمسافة 29 ياردة بعد الاحتكاك في ظهيرة اندفعوا فيها لمسافة 45 ياردة.

"لم تكن واحدة من أفضل لعباتنا،" قال فرابل.

هذا ترك المزيد على أيدي قائد الفريق البالغ من العمر 23 عامًا. أكمل ماي 30 تمريرة يوم الأحد، ووجد أعضاء لجنة الخط الخلفي لـ 36 من أصل 287 ياردة عبر الهواء. تم إسقاطه مرة واحدة من قبل لاعب Pro Bowler الدائم ماكس كروسبي ومرتين من قبل زملائه في الدفاع مالكولم كونس وتايري ويلسون. تم استعادة كرة مفقودة من قبل باتريوتس. لكن اعتراض خاطئ تحت الضغط لم يتم استعادته.

"تأكد من أننا نعطيه إجابات، لكن حاول ألا تعطيه الكثير،" أضاف فرابل. "هذا دائمًا توازن وخط دقيق."

المصدر: https://www.forbes.com/sites/oliverthomas/2025/09/08/in-mike-vrabels-debut-as-patriots-coach-the-ground-game-got-left-behind/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02694-0.59%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004019+4.11%
1
1$0.01983-7.85%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,732.02
$101,732.02$101,732.02

-0.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,421.52
$3,421.52$3,421.52

-0.19%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.73
$153.73$153.73

-1.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3916
$2.3916$2.3916

+0.99%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11200
$0.11200$0.11200

+4.66%