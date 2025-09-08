استراتيجية مايكل سايلور تواصل تراكم بيتكوين مع أحدث عملية شراء بقيمة 217 مليون دولار

بيتكوين

أضافت الاستراتيجية 1,955 بيتكوين أخرى إلى خزينتها، وفقًا لمنشور من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور.

تكلفت عملية الاستحواذ، التي تمت بمتوسط سعر يبلغ حوالي 111,196 دولار للعملة الواحدة، الشركة 217.4 مليون دولار.

مع هذا الشراء، أصبح إجمالي حيازات MicroStrategy من البيتكوين الآن 638,460 BTC، تم الحصول عليها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 47.17 مليار دولار، بمتوسط 73,880 دولار للعملة الواحدة. كما أبلغت الشركة عن عائد بنسبة 25.8% منذ بداية العام على استراتيجية البيتكوين الخاصة بها لعام 2025.

أكد سايلور على التزام الشركة المستمر بالبيتكوين كأصل احتياطي أساسي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية لم تحافظ على القيمة فحسب، بل حققت أيضًا عوائد كبيرة في بيئة اقتصادية كلية متقلبة.

يأتي توقيت عملية الشراء الجديدة مع حفاظ البيتكوين على مستويات فوق 110,000 دولار، مما يعزز مكانة MicroStrategy كأكبر شركة متداولة علنًا تمتلك البيتكوين.

هذا التراكم العدواني يزيد من ترسيخ سمعة الشركة كرائدة في تبني البيتكوين للشركات.

سيراقب السوق الآن عن كثب لمعرفة كيفية استجابة المستثمرين المؤسسيين والشركات المنافسة لثقة MicroStrategy المستمرة في الأصول الرقمية، خاصة مع استمرار البيتكوين في إظهار المرونة ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع المواضيع، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

