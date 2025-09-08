البورصةDEX+
ظهر منشور "استراتيجية مايكل سايلور تشتري بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار مع استقرار السعر" على BitcoinEthereumNews.com. استمرت استراتيجية مايكل سايلور، أكبر مالك للبيتكوين في العالم، في تكديس العملة المشفرة مع ارتفاع سعر BTC بشكل طفيف الأسبوع الماضي. اكتسبت الاستراتيجية 1,955 بيتكوين (BTC) مقابل 217.4 مليون دولار بين 2 و7 سبتمبر، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء. تم إجراء الشراء بمتوسط سعر 111,196 دولار للعملة الواحدة حيث ارتفعت العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 113,000 دولار يوم الجمعة الماضي قبل أن تنخفض إلى حوالي 110,000 دولار، وفقًا لـ CoinGecko. مع الاستحواذ الجديد، بلغ إجمالي حيازات البيتكوين للاستراتيجية 638,460 BTC اعتبارًا من يوم الأحد، تم شراؤها بحوالي 47.2 مليار دولار وبمتوسط سعر 73,880 دولار لكل BTC. تباطؤ الشراء جاري تأتي عملية شراء البيتكوين الأخيرة للاستراتيجية بعد سلسلة من عمليات الشراء في أغسطس، بإجمالي حوالي 7,714 BTC للشهر. كان شراء BTC للشركة الشهر الماضي أصغر بكثير من المشتريات السابقة، بما في ذلك استحواذ ضخم بقيمة 31,466 BTC في يوليو واستحواذ 17,075 BTC في يونيو. مقتطف من نموذج 8-K للاستراتيجية. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تم إجراء عملية الشراء الأخيرة باستخدام عائدات من ثلاثة من عروض الأسهم في السوق (ATM) للاستراتيجية، بما في ذلك سلسلة A للأسهم المفضلة الدائمة (STRF)، وسلسلة A للأسهم المفضلة سعر الإضراب الدائمة (STRK) وأسهمها العادية A MSTR. استبعاد الاستراتيجية من S&P 500 جاء شراء البيتكوين الجديد للاستراتيجية بعد استبعاد الشركة من الإضافة إلى مؤشر S&P 500 يوم الجمعة الماضي، خلافًا لتوقعات الكثيرين. بدلاً من ذلك، أضاف S&P 500 بعض الأسهم الجديدة، بما في ذلك تطبيق تداول الأسهم الصديق للكريبتو Robinhood، وشركة التكنولوجيا المتنقلة AppLovin ومجموعة Emcor، المتخصصة في خدمات البناء الميكانيكية والكهربائية. من المقرر أن تنضم الأسهم الجديدة إلى المؤشر قبل افتتاح السوق في 22 سبتمبر. ذات صلة: ثروة مايكل سايلور تقفز بمليار دولار وسط إدراج مؤشر المليارديرات عند التطرق إلى استبعاد الاستراتيجية من S&P 500، سلط محلل ETF إريك بالشوناس الضوء على الدور الحاسم لـ...

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:08
استمرت استراتيجية مايكل سايلور، أكبر حامل للبيتكوين في العالم، في تخزين العملة المشفرة مع ارتفاع سعر BTC بشكل طفيف الأسبوع الماضي. 

استحوذت الاستراتيجية على 1,955 بيتكوين (BTC) مقابل 217.4 مليون دولار بين 2 و7 سبتمبر، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء.

تم إجراء عملية الشراء بمتوسط سعر 111,196 دولار للعملة الواحدة حيث ارتفعت العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 113,000 دولار يوم الجمعة الماضي قبل أن تنخفض إلى حوالي 110,000 دولار، وفقًا لـ CoinGecko.

مع عملية الاستحواذ الجديدة، بلغ إجمالي حيازات البيتكوين للاستراتيجية 638,460 BTC اعتبارًا من يوم الأحد، تم شراؤها بحوالي 47.2 مليار دولار وبمتوسط سعر 73,880 دولار لكل BTC.

تباطؤ الشراء الجاري

تأتي عملية شراء البيتكوين الأخيرة للاستراتيجية بعد سلسلة من عمليات الشراء في أغسطس، بإجمالي حوالي 7,714 BTC للشهر.

كان شراء BTC للشركة الشهر الماضي أصغر بكثير من عمليات الشراء السابقة، بما في ذلك عملية استحواذ ضخمة بلغت 31,466 BTC في يوليو و17,075 BTC في يونيو.

مقتطف من نموذج 8-K للاستراتيجية. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات

تم إجراء عملية الشراء الأخيرة باستخدام عائدات من ثلاثة من عروض الأسهم في السوق (ATM) للاستراتيجية، بما في ذلك سهم Series A Perpetual Strife المفضل (STRF)، وسهم Series A Perpetual Strike المفضل (STRK) وسهمها العادي A MSTR.

استبعاد الاستراتيجية من S&P 500

جاءت عملية شراء البيتكوين الجديدة للاستراتيجية بعد استبعاد الشركة من الإضافة إلى مؤشر S&P 500 يوم الجمعة الماضي، خلافًا لتوقعات الكثيرين.

بدلاً من ذلك، أضاف S&P 500 بعض الأسهم الجديدة، بما في ذلك تطبيق تداول الأسهم الصديق للكريبتو Robinhood، وشركة التكنولوجيا المتنقلة AppLovin ومجموعة Emcor، المتخصصة في خدمات البناء الميكانيكية والكهربائية. من المقرر أن تنضم الأسهم الجديدة إلى المؤشر قبل افتتاح السوق في 22 سبتمبر.

ذات صلة: ثروة مايكل سايلور تقفز بمقدار 1 مليار دولار وسط إدراج مؤشر المليارديرات

وفي معرض تناوله لاستبعاد الاستراتيجية من S&P 500، سلط محلل ETF إريك بالشوناس الضوء على الدور الحاسم لـ "لجنة سرية" وراء المؤشر.

المصدر: مايكل سايلور

"عليك أن تدرك أن SPX هو في الأساس صندوق نشط تديره لجنة سرية. لقد [دعونا] الرجل الذي اعتاد إدارة هذه اللجنة على تريليونات"، كتب بالشوناس على X يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى بودكاست عام 2020 بعنوان "اللجنة السرية وراء S&P 500."

المجلة: قد ينخفض البيتكوين 'إلى ما دون 50 ألف دولار' في السوق الهابطة، قصة WLFI لجاستن صن: ملخص المتداول، 31 أغسطس - 6 سبتمبر

المصدر: https://cointelegraph.com/news/michael-saylor-strategy-buys-217-million-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

