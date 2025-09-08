استراتيجية مايكل سايلور اشترت بيتكوين إضافي بغض النظر عن السعر

تواصل استراتيجية مايكل سايلور عملية تراكم بيتكوين العدوانية، معلنة عن شراء 1,955 بيتكوين مقابل 217.4 مليون دولار بمتوسط سعر بيتكوين قدره 111,196 دولار للعملة الواحدة. يرفع الاستحواذ الأخير إجمالي حيازات الشركة من بيتكوين إلى 638,460 بيتكوين، محافظة على مكانتها كأكبر مالك مؤسسي للبيتكوين على مستوى العالم.

يأتي الشراء وسط فترة من استقرار السوق، مع تداول بيتكوين بين 110,500 و112,200 دولار، ويأتي بعد استبعاد Strategy مؤخرًا من مؤشر S&P 500 لصالح روبن هود (HOOD). وعلى الرغم من هذه الانتكاسة والانتقادات الأخيرة من المساهمين، لا يزال الرئيس التنفيذي مايكل سايلور ملتزمًا باستراتيجية الخزينة التي تركز على بيتكوين للشركة.

يبلغ متوسط سعر الشراء للشركة الآن 73,880 دولارًا لكل بيتكوين، مما يمثل ربحًا ورقيًا كبيرًا على حيازاتها بالنظر إلى أسعار السوق الحالية.

يأتي التراكم العدواني للشركة وسط اتجاه أوسع لتبني الشركات للبيتكوين، حيث تحتفظ الآن أكثر من 200 شركة عامة ببيتكوين في خزائنها. تشمل الشركات الجديدة American Bitcoin، التي ظهرت في ناسداك الأسبوع الماضي، وMetaplanet، التي زادت حيازاتها إلى 20,136 بيتكوين من خلال عملية شراء بقيمة 15.2 مليون دولار.

ومع ذلك، واجهت تحركات Strategy الأخيرة تدقيقًا من المساهمين بعد التغييرات التي طرأت على سياسة صافي قيمة الأصول المعدلة (mNAV). التزمت الشركة سابقًا بعدم إصدار أسهم إذا انخفض mNAV إلى أقل من 2.5X ولكنها عدلت مؤخرًا هذا التوجيه، مما قد يسمح بتخفيف أكبر للمساهمين.

أصبحت الزيادة في شركات خزينة بيتكوين اتجاهًا محددًا لعام 2025، حيث تتجاوز الحيازات المؤسسية الجماعية الآن 1 مليون بيتكوين، أو ما يقرب من 5٪ من العرض المتداول للبيتكوين.

نحن نشهد تحولًا غير مسبوق في إدارة الخزينة المؤسسية. تنظر الشركات بشكل متزايد إلى بيتكوين كفئة أصول استراتيجية، مما يؤدي إلى سباق تنافسي للتراكم بين الشركات العامة.

تم تمويل عملية الشراء الأخيرة لـ Strategy من خلال برنامج عرض الأسهم المستمر في السوق (ATM)، والذي أثبت نجاحه في جمع رأس المال لعمليات استحواذ بيتكوين. يمثل إجمالي استثمار الشركة الآن ما يقرب من 3٪ من إجمالي عرض بيتكوين، مما يجعلها قوة مهمة في السوق.

على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة ومخاوف المساهمين، يبدو أن التزام Strategy باستراتيجية بيتكوين لا يتزعزع. راكمت الشركة باستمرار بيتكوين من خلال ظروف السوق المختلفة، محافظة على مكانتها كمؤيد مؤسسي رائد لتبني بيتكوين.

مع استمرار تسارع تبني الشركات للبيتكوين، أسس نهج Strategy الرائد نموذجًا للشركات الأخرى التي تتطلع إلى تنويع حيازات خزينتها. من خلال عملية الشراء الأخيرة، تعزز Strategy موقعها في طليعة هذه الحركة المتنامية، على الرغم من التحديات الأخيرة وتقلبات السوق.