رهان مايكل سايلور الكبير: الاستراتيجية وراء تراكم بيتكوين ستراتيجي وفرصة بيتكوين هايبر

يلعب مايكل سايلور شطرنج رباعي الأبعاد.
لم يبدأ سايلور كناقد للبيتكوين فقط ثم تحول إلى داعم للبيتكوين، بل أخذ أيضًا شركة تقنية وحولها إلى أكبر احتياطي بيتكوين في العالم. وخلال هذه الرحلة، ابتكر فكرة خزينة الكريبتو بأكملها.
وعلى طول الطريق، ألهم مجموعة من المقلدين، بما في ذلك:
كيف وصلت استراتيجية سايلور إلى هنا؟ وماذا يعني كل ذلك للمستثمرين الأفراد - ولمشاريع الطبقة الثانية من البيتكوين مثل Bitcoin Hyper ($HYPER)؟
حان وقت الغوص.
سبب تراكم الاستراتيجية لـ $BTC واضح، مع ارتفاع سعر البيتكوين. السؤال الحقيقي هو - كيف تتمكن الاستراتيجية من مواصلة شراء البيتكوين حتى مع زيادة سعر التوكن؟
حسنًا، لعدة أسباب!تمويل متعدد الجوانب
لا تعتمد الاستراتيجية على النقد التشغيلي لتمويل عمليات استحواذها على البيتكوين. يحقق عملها القديم في مجال البرمجيات (عندما كانت تُعرف باسم MicroStrategy) الحد الأدنى من النقد الحر. بدلاً من ذلك، تستخدم الشركة مجموعة أدوات من أدوات سوق رأس المال:
من خلال توجيه العائدات من هذه المصادر مباشرة إلى مشتريات البيتكوين، تتمكن الاستراتيجية من مواصلة شراء $BTC في الانخفاضات أو عند أعلى مستوى على الإطلاق.
نظرًا لأن قيمة ما سبق - خاصة إصدارات الأسهم وحقوق الملكية - تعتمد بشكل كبير على القيمة الأساسية لحيازات $BTC الاستراتيجية، فقد أنشأ سايلور في الأساس عجلة طيارة لجمع رأس المال مبنية حول البيتكوين نفسه.فلسفة التراكم: أكبر قدر ممكن من $BTC
يتعامل نهج سايلور مع البيتكوين ليس كاستثمار مضاربي بل كأصل احتياطي أساسي. بمعنى آخر، من المحتمل ألا يعتبره "رهانًا" بالمعنى المقامري.
بدلاً من ذلك، يتبنى سايلور تقلبات البيتكوين المتأصلة؛ أي انخفاضات تصبح فرصًا للشراء، ويحتفظ بنظرة طويلة المدى خلال الاضطرابات.يجادل بأن إمداد البيتكوين المحدد بـ 21 مليون، ومقاومته للتخفيض، وتأثيرات الشبكة تجعله أصلًا خزينة متفوقًا مقارنة بالنقد أو حتى الذهب.
يذهب سايلور خطوة أبعد، متنبئًا بسيناريو ارتفاع مذهل حقًا: إذا خصص المستثمرون المؤسسيون حتى 10% من رأس مالهم نحو البيتكوين، فإن الطلب الناتج يمكن أن يدفع السعر نحو مليون دولار لكل $BTC.
يستند الافتراض إلى عدد من العوامل، بما في ذلك إمداد أكثر ضيقًا من 21 مليون $BTC، حيث يُعتبر عدد كبير - يحتمل أن يكون 3.7 مليون $BTC - مفقودًا بشكل دائم.
ما يعمل لصالح سايلور: كلما زادت خزائن البيتكوين، زاد البيتكوين المحتفظ به (وغير المتداول)، وأصبح المعروض السائل أكثر ضيقًا - مما يدفع سعر البيتكوين للارتفاع أكثر.
حاليًا، تحتفظ أفضل 100 خزينة بيتكوين بأكثر من مليون بيتكوين فيما بينها - ما يقرب من 5% من جميع البيتكوين التي ستوجد على الإطلاق.
خطة سايلور ليست خالية من المخاطر. فيما يلي بعض المخاطر الأكثر إلحاحًا:
في السيناريوهات القصوى، قد تضطر الشركة إلى بيع البيتكوين، مما قد يؤدي إلى خروج العجلة الطيارة بأكملها عن مسارها.
ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لإضافة طبقة أخرى إلى فائدة البيتكوين وتعميق اهتمام كل من التجزئة والمؤسسات؟
يمكن لـ Bitcoin Hyper ($HYPER) تعزيز اقتصاد البيتكوين بشكل أكبر مع طبقة 2 قوية وقابلة للتوسع. وعلى طول الطريق، قد يكون توكن $HYPER هو العملة المشفرة التالية التي ستنفجر.
يستهدف Bitcoin Hyper ($HYPER) نقاط ضعف البيتكوين بعناية.
للتغلب على متوسط TPS المنخفض للبيتكوين، يستخدم Bitcoin Hyper جسرًا قانونيًا لتغليف $BTC ونشره على الطبقة 2. هناك، بدعم من آلة سولانا الافتراضية، يمكن إجراء معاملات $BTC المغلف بمعدل TPS الأصلي لسولانا - ربما آلاف المعاملات في الثانية.النتيجة هي حل هجين يجمع بين مرونة وقابلية التوسع لـ SVM و $BTC المغلف مع موثوقية الطبقة 1 الأصلية للبيتكوين.
تتم تسوية جميع المعاملات، في النهاية، على طبقة البيتكوين الأصلية لكل هذا الأمان الصارم.
إمكانية وجود حل قابل للتوسع بالكامل لا يضحي بموثوقية البيتكوين تجذب بالفعل اهتمامًا قويًا.
بالأمس، تجاوز البيع المسبق لـ $HYPER 20 مليون دولار، مدفوعًا مؤخرًا بموجة من مشتريات الحيتان في الـ 24 ساعة الماضية: