يلعب مايكل سايلور الشطرنج رباعي الأبعاد. لم يبدأ سايلور كناقد للبيتكوين فقط ثم تحول إلى داعم للبيتكوين، بل أخذ أيضاً شركة تقنية وحولها إلى أكبر خزينة بيتكوين في العالم. وخلال هذه الرحلة، ابتكر فكرة خزينة الكريبتو بأكملها. وعلى طول الطريق، ألهم مضيفاً [...]

رهان مايكل سايلور الكبير: الاستراتيجية وراء تراكم بيتكوين ستراتيجي وفرصة بيتكوين هايبر

بواسطة: Bitcoinist
2025/10/03 17:13
يلعب مايكل سايلور شطرنج رباعي الأبعاد.

لم يبدأ سايلور كناقد للبيتكوين فقط ثم تحول إلى داعم للبيتكوين، بل أخذ أيضًا شركة تقنية وحولها إلى أكبر احتياطي بيتكوين في العالم. وخلال هذه الرحلة، ابتكر فكرة خزينة الكريبتو بأكملها.

وعلى طول الطريق، ألهم مجموعة من المقلدين، بما في ذلك:

  • الدول - أنشأت الولايات المتحدة والسلفادور احتياطيات بيتكوين.
  • الشركات - المنافسون مثل Metaplanet يحاولون اللحاق بالركب لتجميع أكبر قدر ممكن من BTC
  • البلوكشين - انظر حولك الآن، وستجد خزائن الإيثيريوم، وخزائن سولانا، وحتى خزائن Dogecoin
💡اعتبارًا من عام 2025، تمتلك الشركة ما يقرب من 640,031 $BTC، تم الحصول عليها بمتوسط تكلفة عشرات الآلاف لكل عملة - أقل بكثير من السعر الحالي البالغ 120 ألف دولار.

كيف وصلت استراتيجية سايلور إلى هنا؟ وماذا يعني كل ذلك للمستثمرين الأفراد - ولمشاريع الطبقة الثانية من البيتكوين مثل Bitcoin Hyper ($HYPER)؟

حان وقت الغوص.

كيف تواصل الاستراتيجية تراكم البيتكوين

سبب تراكم الاستراتيجية لـ $BTC واضح، مع ارتفاع سعر البيتكوين. السؤال الحقيقي هو - كيف تتمكن الاستراتيجية من مواصلة شراء البيتكوين حتى مع زيادة سعر التوكن؟

حسنًا، لعدة أسباب!

تمويل متعدد الجوانب

لا تعتمد الاستراتيجية على النقد التشغيلي لتمويل عمليات استحواذها على البيتكوين. يحقق عملها القديم في مجال البرمجيات (عندما كانت تُعرف باسم MicroStrategy) الحد الأدنى من النقد الحر. بدلاً من ذلك، تستخدم الشركة مجموعة أدوات من أدوات سوق رأس المال:

  • السندات القابلة للتحويل: غالبًا ما تكون ديونًا بدون كوبون أو بكوبون منخفض يمكن للمستثمرين تحويلها لاحقًا إلى أسهم
  • إصدارات الأسهم المفضلة (عروض "Stretch")، التي يتم تسويقها صراحة لجمع رأس المال لمشتريات $BTC
  • إصدار الأسهم عبر عروض السوق (ATM)، والتي تستفيد من طلب المستثمرين وعلاوة أسهم الاستراتيجية على صافي قيمة الأصول

من خلال توجيه العائدات من هذه المصادر مباشرة إلى مشتريات البيتكوين، تتمكن الاستراتيجية من مواصلة شراء $BTC في الانخفاضات أو عند أعلى مستوى على الإطلاق.

نظرًا لأن قيمة ما سبق - خاصة إصدارات الأسهم وحقوق الملكية - تعتمد بشكل كبير على القيمة الأساسية لحيازات $BTC الاستراتيجية، فقد أنشأ سايلور في الأساس عجلة طيارة لجمع رأس المال مبنية حول البيتكوين نفسه.

فلسفة التراكم: أكبر قدر ممكن من $BTC

يتعامل نهج سايلور مع البيتكوين ليس كاستثمار مضاربي بل كأصل احتياطي أساسي. بمعنى آخر، من المحتمل ألا يعتبره "رهانًا" بالمعنى المقامري.

بدلاً من ذلك، يتبنى سايلور تقلبات البيتكوين المتأصلة؛ أي انخفاضات تصبح فرصًا للشراء، ويحتفظ بنظرة طويلة المدى خلال الاضطرابات.

⚡يجادل بأن إمداد البيتكوين المحدد بـ 21 مليون، ومقاومته للتخفيض، وتأثيرات الشبكة تجعله أصلًا خزينة متفوقًا مقارنة بالنقد أو حتى الذهب.

يذهب سايلور خطوة أبعد، متنبئًا بسيناريو ارتفاع مذهل حقًا: إذا خصص المستثمرون المؤسسيون حتى 10% من رأس مالهم نحو البيتكوين، فإن الطلب الناتج يمكن أن يدفع السعر نحو مليون دولار لكل $BTC.

يستند الافتراض إلى عدد من العوامل، بما في ذلك إمداد أكثر ضيقًا من 21 مليون $BTC، حيث يُعتبر عدد كبير - يحتمل أن يكون 3.7 مليون $BTC - مفقودًا بشكل دائم.

Chart from 2020 highlighting amount of lost Bitcoin.

ما يعمل لصالح سايلور: كلما زادت خزائن البيتكوين، زاد البيتكوين المحتفظ به (وغير المتداول)، وأصبح المعروض السائل أكثر ضيقًا - مما يدفع سعر البيتكوين للارتفاع أكثر.

حاليًا، تحتفظ أفضل 100 خزينة بيتكوين بأكثر من مليون بيتكوين فيما بينها - ما يقرب من 5% من جميع البيتكوين التي ستوجد على الإطلاق.

المخاطر والانتقادات: نعم، هناك بعضها

خطة سايلور ليست خالية من المخاطر. فيما يلي بعض المخاطر الأكثر إلحاحًا:

  • ضغط المساهمين: اعتماد الشركة على إصدار الأسهم يعني أن التخفيف هو خطر مستمر. تعتمد الخطة بأكملها على تداول أسهم الاستراتيجية بعلاوة على صافي قيمة أصول البيتكوين للسهم. إذا انهارت تلك العلاوة، فإن أي إصدار جديد للأسهم يصبح مكلفًا للمساهمين؛ ستطالب كل سهم جديد بشريحة أصغر من فطيرة البيتكوين.
  • المحاسبة والانخفاضات: بسبب قواعد المحاسبة القياسية، يجب على الاستراتيجية تسجيل خسائر انخفاض القيمة عندما ينخفض سعر البيتكوين في السوق عن أساس التكلفة. ينطبق ذلك حتى لو كان الانخفاض مؤقتًا وتم عكسه لاحقًا.
  • السيولة والتمويل: مع التدفق النقدي التشغيلي المحدود، تعتمد الاستراتيجية على أسواق رأس المال الجديدة. إذا ساءت مشاعر المستثمرين أو تشددت شروط الائتمان، قد يصبح جمع أموال جديدة أمرًا صعبًا.
  • مخاطر السوق والمخاطر الخارجية: يعتمد نجاح أطروحة سايلور على استمرار تبني المؤسسات للبيتكوين. إذا تراجع هذا الطلب، قد لا تتحقق الإمكانات الصعودية.

في السيناريوهات القصوى، قد تضطر الشركة إلى بيع البيتكوين، مما قد يؤدي إلى خروج العجلة الطيارة بأكملها عن مسارها.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لإضافة طبقة أخرى إلى فائدة البيتكوين وتعميق اهتمام كل من التجزئة والمؤسسات؟

يمكن لـ Bitcoin Hyper ($HYPER) تعزيز اقتصاد البيتكوين بشكل أكبر مع طبقة 2 قوية وقابلة للتوسع. وعلى طول الطريق، قد يكون توكن $HYPER هو العملة المشفرة التالية التي ستنفجر.

Bitcoin Hyper ($HYPER) - معاملات أسرع وأرخص وبيتكوين جاهز للتمويل اللامركزي

يستهدف Bitcoin Hyper ($HYPER) نقاط ضعف البيتكوين بعناية.

للتغلب على متوسط TPS المنخفض للبيتكوين، يستخدم Bitcoin Hyper جسرًا قانونيًا لتغليف $BTC ونشره على الطبقة 2. هناك، بدعم من آلة سولانا الافتراضية، يمكن إجراء معاملات $BTC المغلف بمعدل TPS الأصلي لسولانا - ربما آلاف المعاملات في الثانية.

النتيجة هي حل هجين يجمع بين مرونة وقابلية التوسع لـ SVM و $BTC المغلف مع موثوقية الطبقة 1 الأصلية للبيتكوين.

تتم تسوية جميع المعاملات، في النهاية، على طبقة البيتكوين الأصلية لكل هذا الأمان الصارم.

Bitcoin Hyper architecture for the layer-2.

إمكانية وجود حل قابل للتوسع بالكامل لا يضحي بموثوقية البيتكوين تجذب بالفعل اهتمامًا قويًا.

بالأمس، تجاوز البيع المسبق لـ $HYPER 20 مليون دولار، مدفوعًا مؤخرًا بموجة من مشتريات الحيتان في الـ 24 ساعة الماضية:

  • 196.6 ألف دولار
  • 145 ألف دولار
  • 56.9 ألف دولار
  • 29.8 ألف دولار
  • 11.8 ألف دولار
  • 10.4 ألف دولار
هذا أكثر من 450 ألف دولار في اليوم الماضي؛ ضخ
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

