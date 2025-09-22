مايكل سايلور يستمر في الأسبوع الجديد أيضاً: قام بإعلان عن بيتكوين بواسطة: Coinstats 2025/09/22 01:35 مشاركة

أضاف مؤسس MicroStrategy مايكل سايلور إعلانًا آخر إلى إعلاناته الأسبوعية المنتظمة عن البيتكوين. تابع القراءة: مايكل سايلور يستمر في الأسبوع الجديد أيضًا: لقد قدم إعلانًا عن البيتكوين